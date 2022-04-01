Малкин затащил в овертайме, Капризов стал лучшим снайпером НХЛ в марте. Оба повторили клубные рекорды

Россияне стали главными героями центрального матча дня в НХЛ.

Россияне стали главными героями центрального матча дня в НХЛ.

Весь штат Миннесота ждал, что Кирилл Капризов в сегодняшнем матче против «Питтсбурга» побьет рекорд Мариана Габорика по числу набранных игроком «Уайлд» очков за один сезон (83). Для этого россиянину требовалось заработать минимум два балла, что он успешно проделывал в двух играх из последних четырех.

Но в первые 40 минут команды сконцентрировались на подтверждении статуса центрального матча дня НХЛ. «Питтсбург», проводящий один из лучших сезонов в своей истории по игре на выезде, дважды выходил вперед (1:0 и 3:1), а одни из главных специалистов лиги по чудесным возвращениям «Уайлд» дважды включали свои морально-волевые качества.

К старту третьего периода «Миннесота» уступала 2:3, и на 42-й минуте Райан Хартман эффектно обыграл за воротами Евгения Малкина и сделал передачу в слот на Капризова. Вся пятерка игроков «Питтсбурга» сконцентрировала свое внимание на американском центре, и оставшийся незамеченным россиянин броском в касание отправил шайбу под ловушку Кэйси Десмиту.

Забросив 38-ю шайбу в сезоне, Капризов продлил свою голевую серию до пяти матчей, повторив лучший результат в карьере. С 14 голами в марте россиянин стал лучшим снайпером НХЛ на этом отрезке и обладателем нового рекорда «Миннесоты» по числу заброшенных шайб за один календарный месяц.

Набрать еще одно очко за оставшуюся часть матча Капризов не смог. По итогам сегодняшнего дня он только повторил достижение Габорика, но у него будет шанс это исправить уже послезавтра в гостевой игре с «Каролиной».

Другая российская звезда, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, разожглась в овертайме. Но перед этим игрок «Пингвинз» отдал 698-ю голевую передачу в карьере, обновив рекорд отечественных НХЛовцев по этому показателю. В начале второго периода пасом из правого угла площадки в большинстве Малкин вывел на бросок в касание Криса Летанга, а форвард Джейк Генцел успешно сыграл на добивании.

Россиянин набрал очки в своем шестом матче кряду, и в концовке овертайма он закрепил успех, став главным героем «Питтсбурга». На исходе 64-й минуты при счете 3:3 Малкин принял шайбу под воротами после наброса Брайана Раста и ловко обманул вратаря Кэма Тэлбота. Нападающий начал уезжать за ворота, а затем резко вернулся на ближнюю штангу и с трех попыток протолкнул шайбу в ворота.

Как и Капризов, Малкин повторил большой клубный рекорд. Россиянин забросил 78-ю победную шайбу в карьере, и теперь он делит первое место в истории «Питтсбурга» по этому показателю с Яромиром Ягром. Правда, не факт, что Малкину удастся стать обладателем этого рекорда — на счету его партнера Сидни Кросби сейчас 76 решающих голов, и спор между россиянином и канадцем будет вестись до последнего.

По итогам матча Малкин был признан первой звездой, Капризов — третьей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Дамба, 10:51 (бол.). Годро, 37:48. Капризов, 41:02. — Ракелль, 1:06, 29:49. Гюнцел, 21:54 (бол.). Малкин, 63:57.

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