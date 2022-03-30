«Я увидела темную фигуру в пальто с ружьем и завалила ее на пол». Подвиг хоккеистки в Красноярске

Бывшая хоккеистка клуба «Бирюса» из Красноярска Наталья Стус обезвредила преступницу, которая зашла с ружьем в детский сад.

Бывшая хоккеистка клуба «Бирюса» из Красноярска Наталья Стус обезвредила преступницу, которая зашла с ружьем в детский сад.

Это ружье все-таки выстрелило

28 марта в Красноярске едва не разыгралась трагедия. Как сообщают оперативные сводки, 19-летняя Полина Дворкина пришла в детский сад № 31 с огнестрельным оружием, спрятанным под верхней одеждой. Она свободно миновала охрану и прошла в детскую группу.

Воспитатель Евгения Толстая увидела у девушки оружие. Другой воспитатель Ирина Шабанова попыталась забрать ружье. Им на помощь пришла инструктор по физической культуре Наталья Стус, которая повалила злоумышленницу на пол. Раздался выстрел — пуля попала в стену помещения.

Воспитатели смогли обездвижить Дворкину и удерживали ее до прибытия сотрудников полиции. Благодаря этим решительным действиям никто из детей не пострадал.

Надо сказать, что Наталья Стус — бывшая хоккеистка клуба «Бирюса» из Красноярска (1974 год рождения). На историю отреагировал гендиректор хоккейного клуба «Сокол» Денис Луговик:

«Она — настоящий герой. Ведь непонятно, чем могло все закончиться, если бы не ее смелые действия. Знаю Наталью как доброго, спокойного, скромного и отзывчивого человека. Она играла в нашей женской команде «Бирюса». Горжусь тем, что знаком с ней. Очень приятно, что в наш сложный период жизни нас окружают такие смелые люди».

Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с воспитателями детского сада № 31 Натальей Стус, Евгенией Толстой и Ириной Шабановой, которые сумели защитить детей и не допустить беды. Глава региона вручил героиням почетные грамоты, памятные подарки (часы) и цветы, а также поручил подготовить документы для представления их к государственным наградам.

«Я еле-еле удержала злоумышленницу»

Наталья Стус рассказала подробности этого происшествия. Воспитательница Толстая обратила внимание, что в садик зашла девушка подозрительной внешности. Неспокойно себя вела, была в одном сапоге. Женщина вывела ее в приемную и позвала свою напарницу.

Дворкина утверждала, что пришла за братом Артемом. Но ребенка с таким именем в группе «Карамельки» не было. Злоумышленница пыталась раздеться, сняла платок. Распахнула пальто, под ним из брюк торчало ружье. Воспитатель закричала: «У нее оружие!» И побежала в коридор звать охрану. Но тут на помощь пришла Наталья Стус, которая завалила Дворкину на пол и крикнула: «Выводите детей!»

— У вас в садике вообще нет мужчин?

— Вы поймите, это произошло за доли секунды, — объясняет Стус. — А мужчины где-то по ремонту ходят, заняты на территории, они не обязаны находиться в группе.

— Как вы среагировали на шум?

— Когда начали звать Артема, которого у нас нет, я даже не обратила внимания. У нас часто бывает, что садики путают — рядом похожий стоит. Но надо было видеть Ирину Васильевну (Шабанову), как она вылетела оттуда, начала закрывать двери. В мгновенье услышала про ружье. А я за шкафом сидела, меня не было видно.

Зашел кто-то в темном пальто. Я даже разглядеть не успела. Ну, и схватила фигуру за шею, завалила на пол.

— Вам помогло спортивное прошлое?

— Ну конечно. Александр Владимирович меня тренировал здесь с 1996 года. Хороший наставник! А эта девушка очень вырывалась. Она не очень крупная. Более худая, чем я. Может, чуть повыше ростом. Но в ней оказалось столько силы! Я еле-еле удержала ее. И пыталась одной рукой отодвинуть ружье.

А когда оружие выхватили, у нее в руке сразу же оказался зажат баллончик. Я сильно напугалась, подумав, что это граната. Видимо, она уже брызнула. Мне было плохо видно.

— Какой-то специальный прием у вас был?

— Может, с детства у меня остался навык, когда я ходила на борьбу. Я и зажала ее захватом, как на Олимпийских играх. Но она прям выворачивалась, пыталась меня ударить ногой. Ира принесла какой-то провод, мы пытались ее связать.

А тут еще дети проснулись, когда выстрел ружья в стену произошел. И уже движение в группе началось, пришли другие сотрудники, приехала Росгвардия.

— Вы с преступницей говорили, когда ее держали?

— Спрашивали: «Ты вообще зачем сюда приперлась?» Она несла что-то про олигархов, что вся власть у них…

— В момент выстрела у вас было оцепенение?

— Я подумала, это какой-то хлопок. Все было как в фильме. Нас выстрел не испугал. Наоборот, после него мы выхватили у нее оружие.

А потом выяснилось, что эта девушка за несколько дней до этого приходила устраиваться в наш детсад. Хотя мы ее не видели. Какой-то невменяемый человек.

«После инцидента пошла на тренировку»

— У вас был какой-то шок? Как отходили?

— Знаете, после этого происшествия я поехала на тренировку. Вышла на лед, так полегче — голова отдыхает. Вы знаете, спортсмены — они дисциплинированные, умеют переключаться. В этом плане мне проще. Я же почти всю жизнь занималась спортом.

— Вы в садике, получается, физкультуру преподаете?

— Да, я постоянно работаю в саду №31. И совмещаю со спортивным клубом (МАО ЦСКА), где являюсь инструктором по спорту — от шашек до хоккея. Ребята приходят на тренировку и играют во что хотят. Флорбол, футбол. Только в баскетбол не играем — у нас нет колец.

— Чувствуете себя героем? Это ведь сильный гражданский поступок.

— На моей родине, в Харькове, был тренер. А еще в Красноярске тоже есть тренер. И они говорят одно и то же: «Вы можете не быть чемпионами. Но обязаны быть людьми».

В первую очередь ты должен быть человеком, и они совершенно правы.