Капризов догнал Овечкина в списке бомбардиров, а Шестеркин был в сантиметрах от гола

Кирилл набрал прекрасную форму и готов стать главной российской звездой НХЛ.

Кирилл набрал прекрасную форму и готов стать главной российской звездой НХЛ.

Новый ассист Капризова. Поборется ли Кирилл за «Арт Росс Трофи»?

В начале сезона НХЛ главным российским снайпером и бомбардиром был Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» мощно рванул и по голам, и по передачам — даже пошли разговоры о том, что он составит серьезную конкуренцию лидерам «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду в гонке бомбардиров.

Сейчас, в середине чемпионата, Александр взял небольшую паузу — там была и шестиматчевая голевая засуха, и попадание в ковид-протокол. А сейчас у «Кэпиталз» недельная пауза. Из-за этого Ови откатился на пятое место в списке претендентов на «Арт Росс Трофи». А еще его догнал другой российский суперфорвард.

В отличие от Овечкина, которому в силу возраста тяжело постоянно выдерживать темп регулярного чемпионата, Кирилл Капризов только набирает обороты. Его связка с норвежцем Матсом Цукарелло — одна из лучших в НХЛ, они великолепно действуют в большинстве и набирают очки уже четыре матча подряд. Правда, в предыдущих двух играх это не помогло «Уайлд» — их раздавил сначала «Виннипег», а затем «Флорида».

Разозленные «дикари» пожаловали в гости к «Эдмонтону» и разнесли «нефтяников» еще в первом периоде. Очередной идеальный розыгрыш большинства с участием Капризова, Цукарелло и Эрикссона Эка принес Кириллу 62-й балл результативности — теперь у него ровно столько же, сколько у Овечкина.

Совсем чуть-чуть впереди Назем Кадри из «Колорадо» и Джонни Годро из «Калгари» — у них по 63 балла, но у Годро на две игры больше, чем у Капризова и Кадри. А вот до тройки лидеров далековато: Макдэвид — 71, Драйзайтль — 70, Юбердо — 70. Учитывая то, как отчаянно «Эдмонтон» борется за зону плей-офф, рассчитывать на снижение результативности его лидеров пока не приходится. Да и «Флорида» Юбердо в прекрасной форме. Взять «Арт Росс Трофи» в этом сезоне будет крайне тяжело.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:7 (1:4, 1:2, 1:1)

Голы: Кейн, 16:32 (бол.). Бенсон, 35:58. Хаймен, 58:54. — Дюхайм, 2:49. Эрикссон, 5:21 (бол.). Фиала, 6:17, 13:38. Дьюар, 28:28. Болди, 34:21. Цукарелло, 45:36.

У Панарина победная шайба, Шестеркину чуть-чуть не хватило до гола

«Рейнджерс» не без труда справились с уступающей им в классе «Оттавой». Победу принес гол Артемия Панарина в большинстве во втором периоде — форвард нанес отличный бросок из правого круга вбрасывания.

Другим героем матча стал голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 29 бросков из 30, а когда «сенаторы» сняли вратаря, «Шести» подкараулил момент и сам отправил шайбу в сторону чужих ворот. До вратарского гола не хватило совсем чуть-чуть — шайба прошла в сантиметрах от штанги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Штюцле, 4:52. — Строум, 7:27. Панарин, 29:14 (бол.).

«Коламбус» разошелся. Не поздно ли?

Очень качественно в последнее время играют «Блю Джекетс». В 9 матчах 7 побед, причем в последних двух они забросили в общей сложности 14 шайб — вслед за «Чикаго» под раздачу попал «Баффало».

Егор Чинахов помог открыть счет — у него голевая передача на Дина Кукана. Владислав Гавриков тоже не ушел с пустыми руками — ассист Густаву Нюквисту, швед забросил в пустые ворота. Не поздно ли «мундиры» разогнались? До зоны плей-офф 9 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Голы: Кукан, 4:47, 23:28. Дженнер, 17:24. Веренски, 28:16. Гонс, 37:43. Нюквист, 59:24. Дэнфорт, 59:56. — Пысик, 15:05. Томпсон, 17:14. Окпосо, 39:28.

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