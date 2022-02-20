Хоккей. Битва за золото Олимпиады. Россия – Финляндия. Онлайн

Главный матч года.

Главный матч года.

Российская команда второй раз подряд играет в финале Олимпийского турнира и защищает звание чемпионов Пхенчхана

Сборная Финляндии ни разу в своей истории не выигрывала золото Олимпиады

Финны являются неудобным соперником для российской команды. Здесь все матчи плей-офф между соперниками в современной истории

А здесь разбор сильных и слабых сторон нашего противника по финалу

Бронзовые медали накануне выиграла сборная Словакии, переигравшая в матче за третье место Швецию 4:0

Предматчевая раскатка завершена

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Стартовый состав нашей сборной. Без изменений

Российская команда прибыла на арену за два часа и двадцать минут до стартового вбрасывания. Десятью минутами ранее прибыли финны

Чемпион мира Андрей Николишин также считает финнов фаворитами. Они создают больше моментов и лучше их реализуют. Но у наших преимущество в физической готовности.

Букмекеры считают фаворитом финала сборную Финляндии. Коэффициент на победу Суоми 1,8 к 1. На наших — 2 к 1.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Мужчины. Финал

Россия — Финлияндия — 0:0 (0:0)

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