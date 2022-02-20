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Хоккей

Хоккей. Битва за золото Олимпиады. Россия – Финляндия. Онлайн

06:40
Хоккей. Битва за золото Олимпиады. Россия – Финляндия. Онлайн
Фото: © Jean Catuffe / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Главный матч года.

Предматчевая раскатка завершена

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Стартовый состав нашей сборной. Без изменений

https://twitter.com/russiahockey/status/1495234306637058053

Российская команда прибыла на арену за два часа и двадцать минут до стартового вбрасывания. Десятью минутами ранее прибыли финны

Чемпион мира Андрей  Николишин также считает финнов фаворитами. Они создают больше моментов и лучше их реализуют. Но у наших преимущество в физической готовности.

Букмекеры считают фаворитом финала сборную Финляндии. Коэффициент на победу Суоми 1,8 к 1. На наших — 2 к 1.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Хоккей. Мужчины. Финал

Россия — Финлияндия — 0:0 (0:0)

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