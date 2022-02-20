Хоккей. Битва за золото Олимпиады. Россия – Финляндия. Онлайн

Главный матч года.
- Российская команда второй раз подряд играет в финале Олимпийского турнира и защищает звание чемпионов Пхенчхана
- Сборная Финляндии ни разу в своей истории не выигрывала золото Олимпиады
- Финны являются неудобным соперником для российской команды. Здесь все матчи плей-офф между соперниками в современной истории
- А здесь разбор сильных и слабых сторон нашего противника по финалу
- Бронзовые медали накануне выиграла сборная Словакии, переигравшая в матче за третье место Швецию 4:0
Предматчевая раскатка завершена
Стартовый состав нашей сборной. Без измененийhttps://twitter.com/russiahockey/status/1495234306637058053
Российская команда прибыла на арену за два часа и двадцать минут до стартового вбрасывания. Десятью минутами ранее прибыли финны
Чемпион мира Андрей Николишин также считает финнов фаворитами. Они создают больше моментов и лучше их реализуют. Но у наших преимущество в физической готовности.
Букмекеры считают фаворитом финала сборную Финляндии. Коэффициент на победу Суоми 1,8 к 1. На наших — 2 к 1.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Хоккей. Мужчины. Финал
Россия — Финлияндия — 0:0 (0:0)