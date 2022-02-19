Эти страшные финны. За последние 16 лет сборная Суоми стала для россиян сущим кошмаром

Хронология матчей в плей-офф Олимпиад и чемпионатов мира между сборными России и Финляндии.

Хронология матчей в плей-офф Олимпиад и чемпионатов мира между сборными России и Финляндии.

В последние годы финская команда завоевала славу самых неудобных соперников россиян на крупных международных турнирах. Будь то Олимпиады или чемпионаты мира, именно в матчах с финнами мы терпели свои самые громкие фиаско. Даже грозные канадцы огорчали россиян не так часто и обидно.

Достаточно сказать, что на двух чемпионатах мира, которые проходили в XXI веке в нашей стране, равно как и на Олимпиаде в Сочи, именно финны становились для сборной России непреодолимым барьером, который останавливал нашу команду в плей-офф. Но давайте подробнее остановимся на всех исторических стыках двух сильных европейских сборных.

ОИ-1998. 7:4, полуфинал

Эта победа сборной России под руководством Владимира Юрзинова на Играх в Нагано стала одним из последних ярких всплесков советского поколения игроков. Тогда наша команда еще имела неоспоримое преимущество над северным соседом. А пять шайб, которые забросил в этом памятном матче Павел Буре, вызывали довольную, но несколько снисходительную улыбку: «Ну, это же финны…» В новом веке от этой снисходительности не останется и следа. А в 1998-м сборная России завоюет на Олимпиаде серебро, уступив в финале чехам, хотя и в том матче будет считаться явным фаворитом.

ЧМ-2002. 3:2 (по буллитам), полуфинал

В следующий раз судьба свела соперников в полуфинале чемпионата мира в Гетеборге. И тут о превосходстве речь уже не шла. В те годы игроки из НХЛ ехали в сборную не слишком охотно. А сборная, собранная большей частью из хоккеистов чемпионата России, уже не была сильнее финнов. Начались тяжелые и изматывающие бои, где победитель определялся в буллитных перестрелках. У нас в том матче голами отметились Афиногенов и Затонский. А победный буллит записал на свой счет известный мастер штрафных бросков Карпов. Сборная России в итоге завоевала серебряные медали, уступив в финале словакам.

ЧМ-2005. 4:3 (по буллитам), четвертьфинал

Снова тяжелейшая и нервная победа по буллитам. На сей раз на чемпионате мира в Вене. Напомним, что в сезоне-2004/05 в НХЛ был локаут, поэтому фактически все российские звезды выступали в наших клубах. Это позволило собрать в сборной как никогда сильный состав. Однако и он не дал нам ощутимого преимущества над финнами. Голы забили совсем тогда еще молодой Овечкин, который как раз после этого турнира отправится в «Вашингтон». А также Гусев (естественно, не Никита, а Сергей Гусев, в то время выступавший за «Авангард») и Дацюк. Победный буллит оформил Афиногенов.

После этой трудной победы сборная России уступила канадцам в не менее упорном полуфинале и разгромила в матче за бронзу шведов.

ОИ-2006. 0:4, полуфинал

Именно с Игр в Турине начинается отсчет наших громких финских фиаско. Мощная сборная Владимира Крикунова стала героем после четвертьфинала, в котором россияне всухую обыграли канадцев. Однако затем наша команда просто развалилась в полуфинале с финнами — 0:4. После чего, совершенно деморализованная этим поражением, легко отдала чехам и матч за бронзу — 0:3.

Кстати, финны после неожиданной и громкой победы над Россией чемпионами не стали, уступив в финале шведам.

ЧМ-2007. 1:2 ОТ, полуфинал

Еще одну звонкую оплеуху мы получили на домашнем чемпионате мира в Москве. На том турнире все шло к историческому финалу Россия — Канада. Обе команды направлялись туда уверенным курсом. Но в полуфинале «русские танки» забуксовали в рвах финской обороны. Наши неожиданно уступили 1:2. И это поражение было тем обиднее, что первый гол мы пропустили, играя в большинстве. В итоге канадцы спокойно забрали золото, одолев финнов в финале, а сборная России довольствовалась бронзой, обыграв напоследок шведов.

ЧМ-2008. 4:0, полуфинал

Реванш за предыдущее поражение сборная Быкова и Захаркина взяла уже через год на чемпионате мира в Квебеке. Там финны были выбиты из плей-офф убедительно — с крупным счетом и всухую. Голами отметились Федоров, Зарипов, Морозов и Сушинский.

Но главное, что сборная России на этом не остановилась, а в финале обыграла и хозяев турнира канадцев. Став чемпионом мира после бесконечной 15-летней паузы. Впрочем, уже через три года финны жестоко отомстят сборной Быкова…

ЧМ-2011. 0:3, полуфинал

Ситуация на этом турнире практически полностью повторила выступление сборной России на ОИ-2006. Наши в четвертьфинале вышибли из борьбы канадцев. А потом развалились в битве с финнами. Поражение не назовешь случайным, потому что и в группе мы уступили сборной Суоми 9 мая, позволив сопернику отыграться с 0:2. После поражения в полуфинале, наши слили матч за бронзу чехам — 4:7. А вот финны после той победы добились заслуженного чемпионства.

Увы, это поражение поставило крест на эпохе Быкова и Захаркина в национальной команде. Золотоносный дуэт покинул сборную по решению свыше, хотя сами специалисты хотели остаться и жаждали реванша.

— Если бы они хотя бы бронзу зацепили, я бы тренеров отстоял, — признавался мне вечером после игры за третье место президент ФХР Владислав Третьяк. — А раз остались без медалей, пришлось их убирать. Не было веского довода в их пользу.

Третьяк еще не знал, сколько горечи принесут эти перемены…

ЧМ-2012. 6:2, полуфинал

Через год за Быкова «мстила» уже совершенно новая по составу сборная Билялетдинова. Чемпионат мира в Хельсинки и Стокгольме можно смело назвать турниром имени Евгения Малкина. Российский форвард был в ударе и сметал соперников со своего пути. В полуфинале с финнами Женя сделал хет-трик. Еще по шайбе забросили Овечкин, Широков и Кокарев. Сборная России без труда оформила чемпионство, финны же остались без медалей, уступив затем еще и чехам.

ОИ-2014. 1:3, полуфинал

Снова домашний турнир. На этот раз Олимпиада в Сочи. И снова финский барьер! Игра у сборной России с самого начала не заладилась. В группе мы заняли только второе место, в плей-офф пробились через квалификационный раунд. А в четвертьфинале вышли на финнов и со всеми своими звездами НХЛ в атаке увязли в их обороне, как в болоте! Пожалуй, это самое бесславное поражение сборной России на Олимпиаде. Даже вылет в четвертьфинале от канадцев четырьмя годами ранее в Ванкувере не выглядел таким тоскливым. Уж слишком беспомощной и поникшей выглядела наша команда в Сочи. Ну, а финны затем завоевали бронзу.

ЧМ-2014. 5:2, финал

За Билялетдинова тремя месяцами спустя поквитался в том же году новый тренер сборной России Олег Знарок. На чемпионате мира в Белоруссии мы впервые встретились с финнами в финале. И победили убедительно — 5:2. Голы забили Овечкин, Малкин, Зарипов, Широков и Тихонов. Причем наши четыре раза реализовали большинство! И кто бы мог подумать, что после этого мы финнов на протяжении восьми лет в плей-офф чемпионатов мира и Олимпиад одолеть уже не сможем…

ЧМ-2016. 1:3, полуфинал

Еще один чемпионат мира, проходивший в России. И дальше, наверное, можно не продолжать. Это просто рок какой-то! Опять финны в полуфинале. И опять, как девять лет назад в Москве и два года назад в Сочи, мы увязаем в их тягучей обороне. Унылое поражение без шансов на успех. Хотя после этого россияне лихо разгромят сборную США в матче за бронзу, финны же в очередной раз сольют финал канадцам.

ЧМ-2019. 0:1, полуфинал

На ЧМ в Братиславе у россиян вновь был мощнейший состав, и специалисты хором прочили нашу команду в чемпионы. До полуфинала с финнами россияне одержали восемь уверенных побед, забрасывая минимум по три шайбы. В одном из наших матчей счет вообще стал двузначным — 10:0. Впрочем, покуражиться мы могли не только в игре с итальянцами, но и со шведами, которым отгрузили семь голов.

И только с финнами наша атака снова напрочь заглохла — ни одной заброшенной шайбы. В результате у нас лишь бронза, а игроки сборной Суоми ликуют в финале.

ОИ-2022. ? : ? , финал

В финале олимпийского турнира мы с финнами встречаемся впервые. Может быть, этот факт сломает унылую для России традицию последних лет? Или то, что на сей раз мы явно не намерены играть первым номером, а готовимся предложить сопернику тактику, которую он сам чаще всего использовал против нас? Узнаем об этом завтра утром!

Читайте также: