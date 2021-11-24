Первый матч «на ноль» в сезоне. С таким Василевским «Тампе» не страшны травмы Кучерова и Пойнта

Россиянин оформил 27-й «сухарь» в карьере.

Россиянин оформил 27-й «сухарь» в карьере.

Вратарь номер один как российского, так и всего мирового хоккея Андрей Василевский немного затерялся на фоне ярко стартовавших в этом сезоне соотечественников Сергея Бобровского, Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина. Во многих матчах чемпионата голкипер «Тампы» не демонстрировал свою лучшую форму, благодаря которой он стал самым ценным игроком предыдущего розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли.

Василевский допускал достаточное количество несвойственных ошибок. Пара таких пришлась на его последний старт против «Нью-Джерси», когда «Лайтнинг» прервали серию из девяти игр с набранными очками, упустив в третьем периоде лидерство в две шайбы (3:5).

В той же встрече травму верхней части тела получил первый центр «Тампы» Брэйден Пойнт. Он, как и продолжающий находиться в списке травмированных Никита Кучеров, вернется в игру не раньше конца декабря.

Минимизировать игровой ущерб «Лайтнинг» от потери двух лидеров атаки могло идеальное выступление Василевского. В матче против «Филадельфии» лучший вратарь мира сыграл именно так, отразив 34 броска и оформив свой первый в нынешнем сезоне шатаут.

Василевский сыграл «на ноль» в 27-й раз в своей НХЛовской карьере. С момента появления россиянина в НХЛ в сезоне-2014/15 чаще оформляли шатауты только три вратаря: Пекка Ринне (28), Туукка Раск (29) и действующий обладатель «Везина Трофи» Марк-Андре Флери (40).

Благодаря перфомансу Василевского, а также трем очкам Стивена Стэмкоса (1+2) и первым в сезоне голам ветеранов Зака Богосяна и Кори Перри «Тампа» обыграла «Филадельфию» со счетом 4:0 и оторвалась от «Детройта» на 6 очков в споре за попадание в топ-3 Атлантического дивизиона.

Для защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачева сегодняшний матч стал 300-м в НХЛ. Россиянин набрал 2 (0+2) очка, получив второе в команде игровое время (19:54) и заработав показатель полезности «+2».

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов, проведя на льду почти 24 минуты, нанес 2 броска в створ ворот и закончил игру с худшим показателем полезности («-3»).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Богосян, 2:28. Стэмкос, 26:43. Перри, 36:17. Бар-Буле, 47:26.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдвэид в гостевой игре против «Далласа» прервал 17-матчевую результативную серию, длившуюся со старта нынешнего сезона. Победу «Старз» принесли третий гол в чемпионате Дениса Гурьянова , а также результативная передача Александра Радулова .

«Даллас Старз» (Даллас) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хинтц, 10:59 (бол.). Робертсон, 15:59 (бол.). Гурьянов, 29:27. Гленденинг, 48:19. — Маклеод, 30:35.

Защитник Никита Задоров оформил 6 силовых приемов, став лидером матча «Калгари» — «Чикаго» по этому показателю.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Голы: Дюбе, 1:19. Лучич, 13:06. Ткачук, 54:25. Льюис, 58:39. Годро, 59:34. — Хейгел, 8:57. Джонсон, 23:51.

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