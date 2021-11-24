Семь лет назад не стало Виктора Тихонова. Благодаря ему в сборной дебютировал юный Овечкин

В 73 года мэтр рисковал репутацией, но оставлял надежду нашему хоккею.

В 73 года мэтр рисковал репутацией, но оставлял надежду нашему хоккею.

Три победы на Олимпиадах, восемь — на чемпионатах мира и 12 лет полного доминирования ЦСКА в чемпионате СССР. Это вершины, которые покорились Виктору Васильевичу Тихонову в хоккее. Не просто победы — целая эпоха. И на нее нет смысла равняться, все равно повторить такое в современных условиях никому не удастся. Надо просто знать и помнить — когда-то было так. И склонять голову в знак искреннего уважения.

Однако сам я помню Тихонова совсем в иной, гораздо более трудный период. Судьба меня столкнула с ним лицом к лицу в 2003-м, когда российский хоккей переживал не самые лучшие времена.

Последний урок был печальным

Сборная России по хоккею в то время ходила в «золушках». Ехать в нее из-за океана особо никто не хотел, в хоккейный обиход прочно вошло слово «отказник», когда речь заходила о кандидатах в сборную из НХЛ. Но проблема была не только с известными игроками, но и с тренерами. Желающих возглавить национальную команду особо не было. Несколько лет ее тащил на себе знаменитый Борис Михайлов. Но после серебряного ЧМ-2002 и он разругался с ФХР из-за крайне слабого финансирования сборной и длинного шлейфа разнообразных бытовых проблем.

Летом 2003-го взять команду уговорили Тихонова. Патриарху нашего хоккея на тот момент было 73 года. И наверняка он осознавал все риски этой авантюры. Но все же не отказался. По принципу «если не я, то кто?!». Запасных вариантов у ФХР не было. В качестве корреспондента я оказался на первом турнире Тихонова после его неожиданного возвращения на пост главного тренера сборной. Им стал сентябрьский этап Евротура «Ческа Пойиштовна», впоследствии перенесенный на весну.

Несмотря на всю свою легендарность, Тихонов уже тогда выглядел своеобразным Дон-Кихотом. Последним рыцарем нашего хоккея, готовым бесплатно сражаться за его честь вопреки объективным внешним обстоятельствам. Это был его последний «крестовый поход», заранее обреченный на неудачу. Тихонов попытался подготовить боеспособную команду из игроков Российской хоккейной лиги. КХЛ тогда не было еще даже в проекте. Да и более броское название — Суперлига — появится несколькими годами позднее. Победа на чемпионате мира с таким составом стала бы чудом. И фамилия Тихонова давала надежду на это чудо. Но, забегая вперед, скажу сразу, что чуда не случилось. На ЧМ-2004 нашу команду и ее великого наставника ждало жестокое фиаско — сборная России не смогла выйти в плей-офф.

Это был последний урок, который великий тренер дал нашему хоккею. Горький, но очень важный. О том, что мир изменился. И время доморощенных сборных ушло навсегда, какой бы заслуженный специалист их ни возглавлял. Фактор участия игроков НХЛ в крупных международных турнирах стал решающим.

Белоусов перед Тихоновым сильно робел

Но осенью 2003-го мы этого еще не знали. И я жадными глазами следил за работой легендарного наставника. Помню, как поразило отношение к Тихонову его помощников. Матерый Валерий Белоусов, на тот момент чуть ли не самый успешный тренер российского хоккея (как раз в сезоне-2003/04 он приведет «Авангард» к первому чемпионству в истории клуба), робел перед Виктором Васильевичем, как юный пионер перед строгим вожатым! Слово боялся сказать без его разрешения.

А правой рукой Тихонова в команде был Алексей Касатонов. И вот у них отношения были совершенно другие. Как у двух старых вояк, давних друзей-профи, у которых за спиной чего только не было в разных «боевых точках». Касатонов величал Тихонова попросту Васильич и имел на него огромное влияние.

К журналистам и вообще незнакомым людям Виктор Васильевич был крайне недоверчив. Сразу было видно, что подставляли и били его в спину не раз и не два. Зато если уж признавал тебя своим, то мог схватить за руку, утащить в сторону и нашептывать на ухо сокровенные мысли о результате в конкретном матче:

«Если б не проблемы в завершении атак, мы имели бы счет 5:1 в нашу пользу. Ленер [главный тренер сборной Чехии] сказал, что мы имели преимущество в последние три минуты… Да у чехов просто сил не хватило выдерживать такое давление! Просто наши не смогли все реализовать. Руки задрожали от волнения. Но все же за финальный период я ребят поблагодарил. Так и сказал: держитесь за эту игру. Ведь после неудачного второго периода могли скиснуть. Ан нет, начали больше двигаться, вести себя агрессивно…»

Первым пригласил Овечкина в сборную

А еще именно Тихонов стал тем тренером, который впервые пригласил в главную сборную нынешнюю звезду НХЛ Александра Овечкина. Случилось это все тогда же — в сентябре 2003-го. Овечкин отправился на свой первый международный взрослый турнир в 17 лет. И на тот момент стал самым юным игроком сборной России в истории.

Кстати, недавно, рекорд Александра обновил 16-летний Матвей Мичков, сыграв в ноябре на Кубке Карьяла. И их поневоле начали сравнивать. Так вот я скажу, что общее в этих дебютах то, что оба отметились голами. Но была и огромная разница!

В те времена, да еще и при Тихонове, никаких «экспериментальных» или молодежных составов в сборной быть не могло. Мода на них придет лет десять спустя. А в 2003-м в команду приглашались только самые лучшие игроки РХЛ. И Овечкин туда попал не как перспективный юниор, а как форвард, хорошо показавший себя в «Динамо» в прошлом сезоне.

Поэтому Александр от радости через голову готов был прыгать, пусть и позвали его на никому особо не нужный этап Евротура, проходивший перед началом внутреннего чемпионата. Он ликовал, как ребенок, которого папа с мамой впервые взяли с сбой в кино на «взрослую картину». И это был вовсе не аванс, а реальный шаг вперед в хоккейной карьере.

Овечкин сыграл на «Ческе Пойиштовна»-2003 в одной тройке с лучшим бомбардиром нашей лиги Максимом Сушинским. И завершил турнир самым результативным игроком с 3 (1+2) очками. Еще одну шайбу (в ворота шведов) Александру не засчитали, поскольку арбитр поторопился свистнуть, ошибочно посчитав, что голкипер успел прижать ее ко льду.

"Чистый был гол, — доказывал мне после той игры 17-летний Овечкин. — Сначала бросил Максим. Шайба отскочила от голкипера. И я дважды ее добивал. Арбитр подумал, что вратарь ее прижал ко льду, и свистнул. Хотя на самом деле шайба находилась рядом с ним".

Вот так Тихонов «крестил» Овечкина в сборной России.

После поражения на ЧМ-2004 Тихонов ушел из сборной и больше тренером никогда уже не работал. Умер он десять лет спустя, успев перед этим поздравить своего внука, Виктора Васильевича Тихонова-младшего, с победой и званием лучшего бомбардира на ЧМ-2014. Овечкин в ту пору был уже матерым капитаном нашей команды. Что тут скажешь… Очень символично получилось.

С тех пор прошло еще семь лет. Но, как показывает практика, уроки Тихонова (включая и горький последний) актуальны и сегодня. Жаль только, что их начали забывать…

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