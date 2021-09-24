А как вообще назначили Олега Знарка? Новость стала как гром среди ясного неба. Расследование «Матч ТВ»

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает, почему новость о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России оказалась такой спешной и внезапной. Ведь президент федерации хоккея Владислав Третьяк заявил об этом двум журналистам, выходя из отеля. Буквально на ходу.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает, почему новость о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России оказалась такой спешной и внезапной. Ведь президент федерации хоккея Владислав Третьяк заявил об этом двум журналистам, выходя из отеля. Буквально на ходу.

Признаюсь, тут есть мое участие. Это ведь я невольно поджег эту ситуацию. Но рассказываю, как все было.

Жесткая критика Фетисова привела к взрыву

Журналисты с 21 по 23 сентября приезжали в Санкт-Петербург в пресс-тур, где освещали презентацию логотипа чемпионата мира, стройку «СКА Арены», гала-матч, где прощались с президентом ИИХФ Рене Фазелем.

Мы несколько раз встречались с президентом федерации Владиславом Третьяком, главой штаба сборной Романом Ротенбергом, задавали конкретно этот вопрос: «Кто же возглавит сборную России на Олимпиаде?»

Никакого ответа не было. Только уклончивые намеки.

На гала-матче к журналистам вышел Вячеслав Фетисов. Я у него спросил, что он думает об интриге, что мы до сих пор не знаем, каким будет тренерский штаб сборной России.

В ответ легендарный защитник выдал следующую тираду: «Я считаю, это бардак, что до сих пор нет тренера, что это является интригой. Значит, что те, кто принимает решение, они не готовы были к тому, чтобы определиться. Это нервозность и у хоккеистов, я точно знаю, я со многими общался. Это непонятная ситуация с результатом.

Считаю, что здесь нужно созывать штаб уважаемых людей, как и тех, кто будет помогать с точки зрения менеджмента. Ну и на лавку ставить тех, кто понимает стиль НХЛ. Я бы позвал Сергея Федорова, так уж сложилось, дать ему шанс. Слава Козлов, Гончар, Леша Жамнов. А мы все вместе взятые можем помогать в плане консультаций, и я в том числе.

Нужно отдать хоккей хоккеистам — я думаю, что мы разберемся. Надо дать шанс ребятам. Видим, какие руководящие команды собраны всего мира, главные претенденты, там всё понятно, там нет случайных людей, и это придает уверенности игрокам. Между прочим, я последний тренер, кто выиграл олимпийскую медаль именно в составе сильнейших хоккеистов.

Поэтому да, имею право на свое время. Чем быстрее мне определимся и поймем — тем лучше. Без обид скажу, что работать тренером в НХЛ и здесь — это две разные вещи. Ребята приезжают и на следующий день надо выходить играть и совершенно разные подходы — этот тот самый момент, который не создаст уверенности. Нужны знание предмета, уважение соперника и тактика, которая должна быть понятная всем. Если мы уважение и атмосферу не создадим, то будет сложно играть».

Третьяк вышел из отеля и сказал новость двум журналистам

Дальше ситуация развивалась совсем непредсказуемо. Я не знаю, до кого наверху долетели слова Фетисова. И кто на это отреагировал. Но сегодня днем Третьяк вышел к двум журналистам, которые стояли у отеля «Коринтия» на улице (ИИХФ не пускает прессу внутрь, опасаясь коронавируса) — и сообщил, что Олег Знарок назначен главным тренером сборной России на Олимпиаде. А вот нынешний главный тренер Валерий Брагин станет его консультантом.

Я знаю, что федерация собиралась 27 сентября проводить пресс-конференцию по итогам выборов президента ИИХФ. И после этого, через пару дней, уже красиво, на другой пресс-конференции объявить новый тренерский штаб олимпийской сборной России. Дедлайн на это был 15 октября.

Мы понимали, что Знарок может вернуться в сборную. Он брал золото в Пхенчхане. И давно ходили слухи, что его назначат на Пекин.

Но почему об этом объявили так неловко и спешно? Я пишу эти строки, и даже на сайте ФХР нет никаких новостей и релизов. Пресса уезжала из Питера на «Сапсане», когда главным тренером сборной России на Олимпиаду был Валерий Брагин. Приехали в Москву — им стал Олег Знарок.

Возможно, решение было принято выше федерации, которую поставили перед фактом. Я бы этому не удивился.

Или это Третьяк как опытный политик сыграл на опережение, уходя из-под жесткой критики Фетисова.

В любом случае, мне известно, что это не фейк-ньюз, и Олег Знарок в самом деле будет рулить сборной России на Олимпиаде.

Фото: © Андрей Голованов и Сергей Киврин

Так что Третьяк не сказал ничего лишнего. Но он посчитал нужным сказать это именно в пятницу в полдень — на улице двум журналистам.

Потому что спешил. Надо было сказать здесь и сейчас.

Какой будет олимпийская сборная России при Знарке

Вот я в чем уверен:

1. Капитаном команды станет Александр Овечкин. Его Знарок считает истинным лидером, и Ови был капитаном у Знарка на золотом чемпионате мира-2014 в Минске.

2. Автоматически отпадает вопрос, поедет ли Артемий Панарин на Олимпиаду. Ведь Знарок — его родственник по линии дочери Алисы. Не просто так Хлебушек называет Знарка ласково «тестярик».

3. Знарок поедет в Америку, где будет встречаться с игроками НХЛ. Он не работает в КХЛ, являясь освобожденным тренером. Времени на это будет много.

4. Тренером по защитникам станет Сергей Зубов, который работал в Санкт-Петербурге. В штаб также войдет Алексей Жамнов, с которым Знарок давно работал. Вокруг — свои люди.

5. Назначение Знарка — это идеальный выход из ситуации, когда сборную и федерацию постоянно поливали критикой. Ведь Олег Знарок выигрывал золото в Пхенчхане-2018. К нему с уважением относятся игроки. Да, как и к Брагину, но его ценят больше, как тренера молодежной сборной. Да и федерация выходит из-под огня. Золотой успех Пекина будем делить все вместе. А за провальную неудачу на Олимпиаде ответить должны те, кто пролоббировал Знарка в сборную. Все вопросы будут к ним.

Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

В целом, это очень интересная ситуация. Ждем, что Олег Знарок и его штаб повезут сборную России уже в ноябре на «Кубок Карьялы» в Хельсинки. Да, там сыграет команда из хоккеистов КХЛ. Но только тогда мы скажем в полной мере…

Олег Знарок is back.

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