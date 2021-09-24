Знарок назначен главным. Как хоккейный мир реагирует на главную новость дня

Ждем повтора успеха 2018 года?

Ждем повтора успеха 2018 года?

В пятницу стало известно, что сборную России по хоккею возглавит Олег Знарок

Валерий Брагин, бывший главным последний год, станет его помощником

Знарок был главным тренером сборной с 2014 по 2018 год. Под его руководством сборная России выиграла чемпионат мира-2014 и Олимпиаду в Пхенчхане

Ушел из сборной он внезапно, за месяц до чемпионата мира-2018 года после победной Олимпиады по причинам, которые так и не озвучили общественности

Последним местом работы Знарка был «Спартак»

Многолетний помощник Знарка Харийс Витолиньш летом принял сборную Латвии, которая также пробился на Олимпиаду в Пекин

Что думают о назначении Знарка?

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион:

— Под его руководством команда выиграла Олимпиаду. Работал уже с национальной командой, есть некий опыт работы. Хочется пожелать ему удачи, будем надеяться на успех. Было принято решение о его назначении, обсуждать смысла никакого нет.

Будем болеть за сборную России на Олимпиаде. Будет высочайшего уровня турнир, и я надеюсь, что все лучшие хоккеисты приедут.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион:

— Я этого не ожидал, но решение правильное. У человека есть опыт побед. В 2018-м под его руководством наша сборная выиграла Олимпиаду, из-за этого его сейчас и поставили. Я думаю, без него побед то и не было. Он крайний раз помог команде. Сейчас набрали и советников, и помощника, все делается правильно. Мы таким составом являемся одними из кандидатов на победу в Пекине. У нас есть все шансы взять золото.

Борис Майоров, вице-президент ФХР, двукратный олимпийский чемпион:

— Меня удручает, что за четыре года в сборной появился уже пятый тренер. — Причем, Знарок оказывается у руля команды уже второй раз за этот период. Сразу возникает вопрос — а зачем его тогда меняли в 2018 году? У этого неожиданного решения есть только одно оправдание — Олег Валерьевич сейчас не связан работой с клубом, поэтому может полностью сосредоточиться на подготовке команды к Олимпиаде. У него будет возможность подробно следить за игроками и общаться с ними. В первую очередь это касается игроков НХЛ, раз уж им разрешили участвовать в Зимних играх.

— Согласны с мнением, что у Олега Знарка больше авторитета среди известных хоккеистов, чем у Валерия Брагина?

— У каждого тренера есть свой авторитет. И, безусловно, Знарок им обладает. Но я не думаю, что у Брагина он меньше. Ведь многие игроки НХЛ прошли через его молодежные сборные. Я вообще не думаю, что тренерский авторитет имел какое-то решающее значение при замене Брагина на Знарка. Скорее, главным тут все же было то, что Олег Валерьевич сейчас свободен от клубных обязанностей.

— Нужно ли Валерию Брагину оставаться в штабе Знарка на Олимпиаде?

— Это очень тонкий вопрос. Во-первых, как тренер сам решит. Во-вторых, на какой позиции он будет в штабе работать, за что отвечать. Ну и потом, хотелось бы мнение Знарка по этому поводу услышать. Было бы странно, если бы Брагина назначили в штаб, не посоветовавшись перед этим со Знарком.

Михаил Бутурлин, бывший хоккейный арбитр:

— Я считаю, это правильный выбор, такие специалисты не должны сидеть без дела. Тем более у него есть опыт работы на олимпиаде, если будут ребята из НХЛ они будут уважать и ценить его. Думаю, что на Олимпиаде будут высокие места, если Олегу не будут мешать.