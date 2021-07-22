«Сиэтл» намеренно собрал слабый состав на драфте расширения. Клуб надеется взять крутых свободных агентов

Рано списывать «Кракен» в аутсайдеры.

Рано списывать «Кракен» в аутсайдеры.

Инсайдеры слили состав «Сиэлта» заранее

Канадские инсайдеры серьезно подпортили настроение своим коллегам-телевизионщикам. Те хотели сделать рейтинговое шоу из драфта расширения НХЛ, на котором новый клуб лиги «Сиэтл» собирал состав. Фрэнк Серавалли, Эллиотт Фридман и другие информированные журналисты публиковали будущий ростер «Кракен» в своих твиттерах по мере заключения договоренностей между клубом и хоккеистами. Уже в середине вчерашнего пул игроков «Сиэтла» был известен практически полностью.

Равно как и то, что генменджеру «Кракен» Рону Фрэнсису не удалось договориться о контракте с капитаном «Колорадо» Габриэлем Ландескогом. Он вышел на рынок свободных агентов и является одним из главных его лотов.

Приоритетом для шведа остается новый контракт с «Эвеланш», которые взяли его под вторым номером еще в 2011-м. Для него это практически родной клуб. Кроме того, «Колорадо» на протяжении последних сезонов входит в группу претендентов на титул, поэтому Ландеског готов сделать клубу определенную скидку.

Итоговый состав «Сиэтла» многих разочаровал — в нем совсем нет громких имен. Накануне драфта стало известно, что Фрэнсис не будет забирать ни Владимира Тарасенко, желающего уйти из «Сент-Луиса», ни вратаря «Монреаля» Кэри Прайса. Так что генменджер «Канадиенс» Марк Бержевен может быть доволен — его трюк с намеренным отказом от защиты основного вратаря удался. Ну, а ростер «Кракен», куда вошли 30 игроков, выглядит следующим образом:

Вратари: Крис Дриджер («Флорида»), Джоуи Даккор («Оттава»), Витек Ванечек («Вашингтон»).

Защитники: Жереми Лозон («Бостон»), Уилл Борген («Баффало»), Деннис Чоловски («Детройт»), Кэйл Флери («Монреаль»), Гэвин Бэйрьютер («Коламбус»), Винс Данн («Сент-Луис»), Джеймисон Олексяк («Даллас»), Карсон Соуси («Миннесота»), Адам Ларссон («Эдмонтон»), Хэйдн Флери («Анахайм»), Кертис Макдермид («Лос-Анджелес»), Марк Джиордано («Калгари»).

Нападающие: Янни Гурд («Тампа»), Джаред Макканн («Торонто»), Морган Гики («Каролина»), Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Джордан Эберле («Айлендерс»), Колин Блэкуэлл («Рейнджерс»), Карсен Тварински («Филадельфия»), Брэндон Танев («Питтсбург»), Тайлер Питлик («Аризона»), Йоонас Донской («Колорадо»), Джон Кенневилл («Чикаго»), Калле Йернкрук («Нэшвилл»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег»), Александр Труе («Сан-Хосе»), Коул Линд («Ванкувер»).

«Сиэтл» экономил, держа в уме драфт юниоров и рынок свободных агентов

Стоит отметить, что у «Сиэтла» на драфте расширения был ряд условий. Фрэнсис должен был выбрать не менее 14 форвардов, девяти защитников и трех вратарей. При этом минимум 20 игроков должны иметь контракт на предстоящий сезон, а совокупная стоимость их контрактов составлять не менее 60 процентов от потолка зарплат, установленного на отметке 81,5 миллиона долларов.

По данным Capfriendly, после драфта расширения у «Кракен» остается почти 29 миллионов свободных средств. Поэтому нынешний состав «Сиэтла» вряд ли можно считать окончательным.

Не стоит забывать, что эта команда будет выбирать второй на предстоящем драфте, который пройдет 23–24 июля. Так что «Кракен» вполне могут получить талантливейшего шведского форварда Вильяма Эклунда или крутого центра на долгие годы вперед Мэйсона Мактавиша, хотя, безусловно, могут быть и другие варианты. Тот же Люк Хьюз способен стать франчайз-игроком в линии обороны.

Инсайдеры же сообщают, что «Сиэтл» планирует плотно поработать на рынке свободных агентов. Учитывая количество свободных средств под потолком зарплат, «Кракен» наверняка будут претендовать на опытнейших защитников Райана Сутера, Алека Мартинеса и Кита Йендла, а также Дуги Хэмилтона, который хочет получить большой контракт.

В нападении тоже есть из кого выбирать. Кайл Палмиери, Тайлер Бозак, Майк Хоффман, Микаэль Гранлунд — все эти парни подойдут для усиления во второе-третье звено. Если нужно зацементировать четвертую линию, то «Кракен» должны срочно договориться с Кейси Сизикасом, поскольку его мечтают оставить «Айлендерс».

Состав не так слаб, если присмотреться

Вряд ли «Сиэтл» будет пытаться усиливать вратарскую линию, хотя, опять же, варианты на рынке есть: Филип Грубаэр и Петер Мразек. Но «Кракен» давно нацеливались на Криса Дриджера, во «Флориде» показывавшего классные цифры и в какой-то момент переигрывавшего Сергея Бобровского. Именно он должен стать первым номером команды.

Витек Ванечек в качестве главного конкурента Дриджера тоже не вызывает вопросов. У него копеечная зарплата (кэпхит 716,667 тысячи долларов) и истекающий контракт, который в случае провала можно не продлевать. Хотя в «Вашингтоне» чех показал, что является талантливым парнем, уверенно цепляющимся за свои шансы в основе.

На обороне «Кракен» жестко сэкономили, но при этом сформировали топ-4: Марк Джиордано, Жереми Лозон, Джейми Олексяк и Адам Ларссон. Стилистически эти парни совместимы друг с другом, их можно использовать в разных сочетаниях. А опытнейший 37-летний Джиордано — главный претендент на капитанскую нашивку.

Тем не менее усиление в линии защиты «Сиэтлу» необходимо. Думается, что минимум одного игрока обороны Фрэнсис подпишет с рынка свободных агентов. Разноплановый Мартинес в эту компанию может вписаться очень круто.

Нападение кажется серым из-за отсутствия громких имен, но к нему стоит присмотреться внимательнее. Там собраны игроки, обладающие очень хорошим функционалом. Скажем, Гурд — один из лучших двусторонних форвардов лиги, который классно рубится в меньшинстве, летит в быстрые отрывы и обладает позиционной дисциплиной в собственной зоне. Макканн — универсал, способный закрыть несколько позиций. Может бегать в третьем звене или центрить топовых крайних.

Эберле взяли на роль главного снайпера. Он обладает более крепким здоровьем, чем Тарасенко, а вместе с тем его контракт на два миллиона дешевле. Йернкрук, Питлик и Танев — парни, готовые энергично носиться в нижних звеньях и при этом стабильно забивать по 10-15 голов за сезон. Именно они станут основой, на которой будет строиться нападение «Кракен».

Ну и плюс работа на рынке свободных агентов должна принести определенное усиление. При этом многое будет зависеть от выбора «Сиэтла» на драфте. Списывать «Кракен» в аутсайдеры — точно преждевременно.

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