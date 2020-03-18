«Он не боялся говорить свое мнение. За это его и любили». Три года без Сергея Гимаева

- Ровно три года назад не стало заслуженного тренера России и известного комментатора Сергея Гимаева
В качестве игрока он восемь раз становился чемпионом СССР, неоднократно выигравал Кубок Европейских чемпионов
- В 2017 году Сергей Гимаев посмертно был удостоен главной телевизионной награды — ТЭФИ
Андрей Николишин: «Его критику всегда воспринимал с благодарностью»
— Сергей Наильевич — очень яркая личность. У меня с ним связано очень много интересных историй — нам эфира не хватит, чтобы все их рассказать. Он никогда не боялся говорить свое мнение — пускай оно шло вразрез со многими. Но он говорил искренне. Даже если ему нравился игрок, а он сыграл плохо, Сергей Наильевич говорил об этом. За это его и любили, и ценили, но в то же время — кто-то его ругал и критиковал.
Я его критику всегда воспринимал с благодарностью. Если тебя не критикуют — значит ты не развиваешься. Когда ты ему объяснял свою точку зрения, в споре находил истину. Это здорово, так и должно быть.
Чем он еще прельщал — куда бы мы с ним не ездили, он везде пытался найти максимум возможностей для того, чтобы узнать что-то новое, что-то неординарное. Все время искал какие-то экскурсии, находил интересные места в интернете. Его тяга к познанию подкупала. В любой поездке не было свободной минуты. Все время мы куда-то шли, что-то смотрели и узнавали. Его энергетика просто неподражаема.Открыть видео
Наталья Гимаева, вдова: Он был реактивным человеком. Иногда даже резковатым. Первый год, как Сережа ушел, я хоккей вообще не смотрела. Я даже телевизор не включала. Потом стала смотреть игры. Когда я слышу комментаторов, слышу еще Романа Скворцова, мне очень тяжело. Потому что они вместе работали.
Он очень трепетно относился к внукам. Обожал их зацеловывал. Я счастлива, что он увидел всех четырех внуков.
Сергей Гимаев-младший, сын: Когда включаю «КХЛ-ТВ» или «Матч ТВ», всегда вспоминаю об отце. Или когда сына на тренировки вожу, думаю: «Круто, если бы папа был сейчас рядом и смотрел, как Максим растет». Он тренируется в шлеме, который ему дедушка подарил.