«Он не боялся говорить свое мнение. За это его и любили». Три года без Сергея Гимаева

В эфире «Матч ТВ» воспоминаниями о хоккейном комментаторе поделились коллеги и самые близкие люди.

В эфире «Матч ТВ» воспоминаниями о хоккейном комментаторе поделились коллеги и самые близкие люди.

Ровно три года назад не стало заслуженного тренера России и известного комментатора Сергея Гимаева

В качестве игрока он восемь раз становился чемпионом СССР, неоднократно выигравал Кубок Европейских чемпионов

В 2017 году Сергей Гимаев посмертно был удостоен главной телевизионной награды — ТЭФИ

Андрей Николишин: «Его критику всегда воспринимал с благодарностью»

— Сергей Наильевич — очень яркая личность. У меня с ним связано очень много интересных историй — нам эфира не хватит, чтобы все их рассказать. Он никогда не боялся говорить свое мнение — пускай оно шло вразрез со многими. Но он говорил искренне. Даже если ему нравился игрок, а он сыграл плохо, Сергей Наильевич говорил об этом. За это его и любили, и ценили, но в то же время — кто-то его ругал и критиковал.

Я его критику всегда воспринимал с благодарностью. Если тебя не критикуют — значит ты не развиваешься. Когда ты ему объяснял свою точку зрения, в споре находил истину. Это здорово, так и должно быть.

Чем он еще прельщал — куда бы мы с ним не ездили, он везде пытался найти максимум возможностей для того, чтобы узнать что-то новое, что-то неординарное. Все время искал какие-то экскурсии, находил интересные места в интернете. Его тяга к познанию подкупала. В любой поездке не было свободной минуты. Все время мы куда-то шли, что-то смотрели и узнавали. Его энергетика просто неподражаема.

Наталья Гимаева, вдова: Он был реактивным человеком. Иногда даже резковатым. Первый год, как Сережа ушел, я хоккей вообще не смотрела. Я даже телевизор не включала. Потом стала смотреть игры. Когда я слышу комментаторов, слышу еще Романа Скворцова, мне очень тяжело. Потому что они вместе работали.

Он очень трепетно относился к внукам. Обожал их зацеловывал. Я счастлива, что он увидел всех четырех внуков.

Сергей Гимаев-младший, сын: Когда включаю «КХЛ-ТВ» или «Матч ТВ», всегда вспоминаю об отце. Или когда сына на тренировки вожу, думаю: «Круто, если бы папа был сейчас рядом и смотрел, как Максим растет». Он тренируется в шлеме, который ему дедушка подарил.

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