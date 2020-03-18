Серия с ЦСКА, легионеры в нападении, потолок зарплат в КХЛ. Интервью «Матч ТВ» с Дэвидом Немировски

Главный тренер нижегородского «Торпедо» подвел итоги сезона для своей команды.

Главный тренер нижегородского «Торпедо» подвел итоги сезона для своей команды.

«Торпедо» финишировало восьмым на Западе по итогам регулярного чемпионата КХЛ

В первом раунде Кубка Гагарина нижегородцы безоговорочно уступили ЦСКА в четырех матчах (0:3, 0:3, 1:2 ОТ, 2:3 ОТ)

Немировски работает в «Торпедо» с весны 2018 года

Контракт с тренером заканчивается 30 апреля, и о его продлении пока информации нет

«Обычно соперники ЦСКА играют «вторым номером», а нам удавалось долгое время владеть преимуществом»

— К сожалению, мы закончили сезон раньше, чем планировали. Но я доволен тем, как мы провели последние матчи. В двух домашних поединках с ЦСКА «Торпедо» вполне могло одержать победы, сравнять счет в серии и продолжить противостояние в Москве. Перед глазами сейчас детали тех встреч. В третьей игре, например, арбитр отменил первый гол «Торпедо», который был забит по правилам. Мгновением раньше прозвучал свисток, и судьи уже не могли просматривать эпизод. Была зафиксирована игра высоко поднятой клюшкой, но это нарушение допустил хоккеист ЦСКА… А в четвертом матче мы вели со счетом 2:0 и владели инициативой. Но не смогли довести поединок до победы, допустив две грубые ошибки. Да и во второй встрече серии (в Москве) мы, наверное, могли рассчитывать на большее, взяв игру под контроль после первого периода. Я специально уделяю внимание этим деталям, ведь обычно соперники ЦСКА явно играют «вторым номером», а нам удавалось долгое время владеть преимуществом. В общем, счет 4-0 в пользу армейцев, на мой взгляд, не отражает ход серии, которая могла сложиться для нас гораздо удачнее. Но, несмотря на такой итог, этот опыт для команды очень ценен. Не только для игроков, но и для тренерского штаба.

Торпедо — ЦСКА — 2:3 (ОТ). Голы и лучшие моменты

— Можно ли сказать, что к решающим поединкам сезона команда достигла пика формы?

— Наверное, можно. Мы сумели (особенно в домашних матчах с ЦСКА) показать тот хоккей, к которому стремились в течение всего сезона. При этом вполне могли рассчитывать на более высокое место в «регулярке», если бы была возможность усилить состав. Наша скамейка стала бы не такой короткой, и мы проводили бы ротацию игроков в ходе чемпионата. И вот тогда в первом круге плей-офф «Торпедо» бы уже встречалось не с ЦСКА. Да и армейцев, усилившись в ходе чемпионата, имели бы шанс обыграть.

— Какие из матчей этого сезона вам особенно запомнились?

— Я бы выделил третий и четвертый поединки серии плей-офф с ЦСКА. А также один из матчей, в котором мы не добились результата. 31 октября «Торпедо» принимало «Куньлунь» и уступило 1:2. Соперник играл очень жестко, но ребят это не смутило, и они смогли ответить не менее жестко. Да и хоккей показали приличный, создали большое количество моментов. Но вратарь «Куньлуня» просто тащил все, что можно и нельзя. Но эта встреча показала, что у нас есть команда! Что мы не боимся жесткой игры и можем отплатить сопернику той же монетой. Я тогда после матча похвалил ребят за мужество…

— В прошлом сезоне «Торпедо» выступало в Восточной конференции, в нынешнем — в Западной. В каждом из чемпионатов команда набрала по 64 очка. Сравните «Восток» и «Запад».

— Считаю, что если и есть разница в пользу «Запада», то небольшая. И ЦСКА, победитель Кубка континента, играет, пожалуй, стабильнее других команд КХЛ. Кстати, когда «Торпедо» переместили в Западную конференцию, я отнесся к этому абсолютно спокойно, даже и не думал об этом.

«Для защитника часто важнее правильно выбрать позицию, чем сыграть в тело»

— В ходе сезона шведский голкипер Андерс Линдбек и Андрей Тихомиров провели схожее количество матчей. Коэффициент надежности и процент отраженных бросков у Линдбека были чуть выше, однако в решающих матчах серии плей-офф вы доверили место в воротах Тихомирову. Почему?

— В чемпионате оба голкипера играли хорошо. А когда Линдбек получил травму, Тихомиров в буквальном смысле получил проверку боем и справился с ней. В плей-офф же у нас было желание выставить на матч пять полевых игроков-легионеров. После первой игры мы рассудили так: Тихомиров, по сути, не уступает Линдбеку, а если на лед выйдет защитник Геноуэй и все четыре наших нападающих-легионера, то это может усилить команду. Думаю, наш расчет оправдался. Тихомиров провел матчи плей-офф на высоком уровне.

— Вашего защитника Чарлза Геноуэя вполне можно назвать «полузащитником». И в обороне отрабатывает, и атаке здорово помогает. Он уверенно возглавляет список самых результативных защитников «Торпедо», а вот силовые приемы, судя по статистике, Геноуэй почти не применяет. Редкость для игрока обороны…

— Ничего страшного. Для защитника часто важнее правильно выбрать позицию, чем сыграть в тело. Статистика учитывает «хиты», а допустим, не отобранные у соперника шайбы. С отбором же у Геноуэя все в порядке, и его игра меня, как тренера, устраивает.

Матч между командами ЦСКА и «Торпедо» / Фото: © Василий Пономарев / Sportbox.ru

— Самым результативным игроком «Торпедо» среди россиян стал нападающий Дамир Жафяров. Но его показатель «плюс/минус» («-18») — худший в команде.

— Скажу сразу, что я не акцентирую очень уж пристального внимания на «плюс/минус». Этот показатель не всегда объективно отражает игру хоккеиста. На мой взгляд, если ты меняешь вратаря на шестого полевого игрока и при этом пропускаешь (или забиваешь) шайбу, это не должно учитываться в статистике «плюс/минус», как и происходит при игре в неравных составах.

А Жафяров провел неплохой сезон, но в декабре в матче за сборную России на Кубке Первого канала получил травму. Долго восстанавливался и вернулся на лед в начале января. Возможно, вернулся чуть раньше, чем следовало, и был на некоторое время выбит из игрового ритма.

— Что скажете о ваших нападающих-легионерах — Шредере, Рэтти, Щехуре и Шоре?

— В целом я доволен их работой, ребята выкладывались полностью. Хотя не для каждого из них сезон сложился удачно. От Щехуры и Шора мы, конечно, ждали большей результативности.

«В Нижнем Новгороде чувствую себя как дома»

— В апреле у вас заканчивается контракт с «Торпедо». Что дальше?

— Пока в этом вопросе ясности нет. В феврале у меня была встреча с губернатором Нижегородской области, председателем правления «Торпедо» Глебом Никитиным. Мне был предложен двухлетний контракт, но на данный момент он не подписан… Хочу ли я продолжить работу в «Торпедо»? За два сезона Нижний Новгород стал мне близким городом, и теперь чувствую себя в нем как дома. Мне приятно работать в клубе с богатыми хоккейными традициями, я попал в хороший коллектив, с которым у нас, надеюсь, неплохое взаимопонимание. Кроме того, у «Торпедо» замечательные болельщики, с ними всегда с удовольствием общаюсь. Я очень переживаю за команду, ведь она вместе с ее преданными поклонниками, можно сказать, стала моей семьей. Уверен, что болельщики «Торпедо» заслуживают того, чтобы их любимая команда вышла на качественно более высокий уровень и играла на современной арене. Кажется, я ответил на ваш вопрос.

Матч между командами ЦСКА и «Торпедо» / Фото: © Василий Пономарев / Sportbox.ru

— Как будет работать «Торпедо» в ближайшее время?

— Сейчас ребята отправляются в отпуск. Для каждого из хоккеистов был создан свой план подготовки к следующему сезону, каждый знает, над чем ему нужно поработать, что исправить и когда начать тренировки.

— Вы родились в канадском Торонто, но выступали в НХЛ за американскую «Флориду». Какому из клубов больше симпатизируете?

— Хочу, чтобы Кубок Стэнли приехал в мой родной город Торонто. Понимаю, что клуб в последние годы далеко не лидер своей конференции и балансирует на границе зоны плей-офф. Но вспомните пример «Лос-Анджелеса»: в 2012 году он выиграл Кубок Стэнли после восьмого места в конференции. А в прошлом сезоне главный трофей взял «Сент-Луис», ставший пятым на «Западе». Кстати, не исключаю, что подобные метаморфозы могут в ближайших сезонах произойти и в КХЛ, которая, на мой взгляд, совершенно справедливо ввела «потолок зарплат». Это существенно повысит конкуренцию, а также интерес к турниру со стороны болельщиков.

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