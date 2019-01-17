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Сборная России упустила победу над шестикратными чемпионами мира. Видео ключевого отрезка

17 января 22:19
Сборная России упустила победу над шестикратными чемпионами мира. Видео ключевого отрезка
Глеб Калараш / Фото: © globallookpress.com
  • Сборная России потеряла шансы на выход в следующую стадию турнира после того, как команда Бразилии победила Корею
  • Подопечные Эдуарда Кокшарова ранее в Берлине одолели Корею, сыграли вничью с Сербией и Германией, а также уступили Бразилии
  • После встречи с французами россияне выступят в утешительном турнире за 13-е место

Чемпионат мира. Берлин (Германия)

Франция — Россия — 23:22 (12:12)

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