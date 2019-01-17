Сборная России упустила победу над шестикратными чемпионами мира. Видео ключевого отрезка
Глеб Калараш / Фото: © globallookpress.com
2019-01-17T22:19:46+03:00
Сборная России упустила победу над шестикратными чемпионами мира. Видео ключевого отрезка
- Сборная России потеряла шансы на выход в следующую стадию турнира после того, как команда Бразилии победила Корею
- Подопечные Эдуарда Кокшарова ранее в Берлине одолели Корею, сыграли вничью с Сербией и Германией, а также уступили Бразилии
- После встречи с французами россияне выступят в утешительном турнире за 13-е место
Чемпионат мира. Берлин (Германия)
Франция — Россия — 23:22 (12:12)Открыть видео