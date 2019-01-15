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Сборная России впервые проиграла на чемпионате мира, лидер команды получил красную. Как это было

15 января 17:21
Сборная России впервые проиграла на чемпионате мира, лидер команды получил красную. Как это было
Фото: © globallookpress.com
Четвертый матч сборной России на чемпионате мира в Германии вышел огненным.
  • Во вторник российские гандболисты уступили команде Бразилии (21:24) в 4-м туре группового этапа чемпионата мира 
  • Подопечные Эдуарда Кокшарова на турнире в Германии до этого шли без поражений. На старте ЧМ была добыта ничья в игре с Сербией (30:30), затем россияне нанесли поражение объединенной команде Кореи (34:27), а после стали творцами сенсации, сыграв вничью с немцами (22:22)
  • Команда РФ завершит групповой этап ЧМ встречей со сборной Франции 17 января. Смотрите прямую трансляцию на «Матч ТВ» в 22:25 (мск).
  • https://twitter.com/rushandball/status/1085206873253560321

Тимур Дибиров — лидер российской сборной. В концовке встречи он не сдержался, ответив на провокацию вратаря бразильской команды и увидел перед собой красную карточку. 

https://twitter.com/rushandball/status/1085202814341664769

Вот, как все было:

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Это был ключевой матч для обеих команд. Теперь у сборных России и Бразилии по четыре очка. Судьба путевки в основной раунд будет зависеть от результатов в последнем туре группового этапа, но у бразильцев в соперниках аутсайдер группы — объединенная команда Кореи.

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Запись матча:

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Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. 4-й тур

Россия — Бразилия — 23:25 (10:15)

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