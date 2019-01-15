Сборная России впервые проиграла на чемпионате мира, лидер команды получил красную. Как это было

Четвертый матч сборной России на чемпионате мира в Германии вышел огненным.

2019-01-15T17:21:32+03:00 Четвертый матч сборной России на чемпионате мира в Германии вышел огненным.

Во вторник российские гандболисты уступили команде Бразилии (21:24) в 4-м туре группового этапа чемпионата мира

Подопечные Эдуарда Кокшарова на турнире в Германии до этого шли без поражений. На старте ЧМ была добыта ничья в игре с Сербией (30:30), затем россияне нанесли поражение объединенной команде Кореи (34:27), а после стали творцами сенсации, сыграв вничью с немцами (22:22)

Команда РФ завершит групповой этап ЧМ встречей со сборной Франции 17 января. Смотрите прямую трансляцию на «Матч ТВ» в 22:25 (мск).

https://twitter.com/rushandball/status/1085206873253560321

Тимур Дибиров — лидер российской сборной. В концовке встречи он не сдержался, ответив на провокацию вратаря бразильской команды и увидел перед собой красную карточку.

Вот, как все было:

Это был ключевой матч для обеих команд. Теперь у сборных России и Бразилии по четыре очка. Судьба путевки в основной раунд будет зависеть от результатов в последнем туре группового этапа, но у бразильцев в соперниках аутсайдер группы — объединенная команда Кореи.

Запись матча:

Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. 4-й тур

Россия — Бразилия — 23:25 (10:15)

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