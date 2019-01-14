Российские гандболисты выстояли в гостях у трехкратных чемпионов мира! Видео драматичной концовки
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Матч против немцев в Берлине закончился со счетом 22:22.
- Чемпионат мира проходит в Дании и Германии
- Команды из группы A все игры проведут в Берлине
- Россияне дважды (1993, 1997) брали золото ЧМ, немцы — трижды (1938, 1978, 2007)
- На старте турнира подопечные Эдуарда Кокшарова сыграли с сербами (30:30) и корейцами (34:27)
- Немцы стартовали с двух побед — над Кореей (30:19) и Бразилией (34:21)
- Первый тайм матча Россия — Германия закончился со счетом 10:12
- Во втором тайме россияне были точнее и сумели удержать ничью
- 15 января покажем матч Россия — Бразилия в прямом эфире. Начало — в 17:25 по Москве
Чемпионат мира. Берлин (Германия)
Группа A. 3-й тур
Россия — Германия — 22:22 (10:12)
Россия: Дибиров (8), Шишкарев (4), Косоротов (3)Чемпионат мира. Мужчины. Россия — Германия
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