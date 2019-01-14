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Российские гандболисты выстояли в гостях у трехкратных чемпионов мира! Видео драматичной концовки

14 января 19:14
Российские гандболисты выстояли в гостях у трехкратных чемпионов мира! Видео драматичной концовки
Фото: © globallookpress.com
Матч против немцев в Берлине закончился со счетом 22:22.
  • Чемпионат мира проходит в Дании и Германии
  • Команды из группы A все игры проведут в Берлине
  • Россияне дважды (1993, 1997) брали золото ЧМ, немцы — трижды (1938, 1978, 2007)
  • На старте турнира подопечные Эдуарда Кокшарова сыграли с сербами (30:30) и корейцами (34:27)
  • Немцы стартовали с двух побед — над Кореей (30:19) и Бразилией (34:21)
  • Первый тайм матча Россия — Германия закончился со счетом 10:12
  • Во втором тайме россияне были точнее и сумели удержать ничью
  • 15 января покажем матч Россия — Бразилия в прямом эфире. Начало — в 17:25 по Москве
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Чемпионат мира. Берлин (Германия)

Группа A. 3-й тур

Россия — Германия — 22:22 (10:12)

Россия: Дибиров (8), Шишкарев (4), Косоротов (3)

Чемпионат мира. Мужчины. Россия — Германия

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