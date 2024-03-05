Сенсация в Москве: «Виктор» отыграл 7 мячей у ЦСКА и вышел в Финал четырёх «Дивизиона Восток»

4 марта в Москве ЦСКА принимал «Виктор» в ответном матче плей-офф «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League.

4 марта в Москве ЦСКА принимал «Виктор» в ответном матче плей-офф «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League.

В первом матче в Будённовске ЦСКА выиграл со счётом 37:30, и перед ответной игрой считался однозначным фаворитом, даже несмотря на потерю из-за травм ключевых полусредних Артура Рудя и Юлиана Гирика (которые не играли и в первом матче). Чемпионы России прошлого года в этом сезоне не знают поражений в чемпионате страны — 17 побед и 2 ничьи в 19 матчах. В SEHA League ЦСКА проигрывал только прошлогоднему победителю турнира БГК «Мешков Брест», остальные 7 матчей в этом сезоне команда выиграла.

На старте матча обе команды много ошибались, за первые 6 минут у команд набралось по 3 потери. Однако затем «Виктор» смог сократить количество своего брака, и на 12-й минуте повёл с преимуществом в 3 мяча — 8:5. У гостей с самого начала выделялись в атаке Сергей Болотин и Никита Ильтинский, против которых оборона ЦСКА не могла найти средства. Да и вратари хозяев провели откровенно слабый матч. ЦСКА смог постепенно наладить игру в атаке, и на 23-й минуте Александр Гребёнкин, перешедший в ЦСКА из «Виктора» прошлым летом, сравнял счёт. Однако в этом эпизоде он получил травму, что стало серьёзным ударом по ЦСКА, ведь именно с полусредними ситуация была критической. В конце тайма «Виктор» вернул себе инициативу и ушёл на перерыв с преимуществом в 3 мяча — 17:14.

Пауза в игре не пошла на пользу хозяевам — с самого начала второго тайма гости стали наращивать своё преимущество. На 37-й минуте Павел Максимов впервые довёл отрыв гостей до 7 мячей — 22:15. ЦСКА ответил голами Даниила Шишкарёва и Валентина Воробьёва, но «Виктор», в свою очередь, забросил трижды подряд и впервые вышел вперёд по сумме двух матчей — 25:17 (55:54 в целом). Игра обострилась, хватало и потерь, и удалений. Неизменным оставалось неудачная игра ЦСКА в обороне. Однако в атаке при счёте 20:28 ЦСКА удалось забить три важнейших мяча подряд, при том, что до конца матча оставалось всего 7,5 минут. За этот отрезок «Виктору» было необходимо вернуть себе преимущество в 8 мячей. И гостям удалось это сделать за 4 с небольшим минуты — по два раза забили Сергей Болотин и Радомир Врачевич, и «Виктор» повёл 33:24 за 100 секунд до конца второго тайма.

За 80 секунд до конца матча Шишкарёв реализовал 7-метровый в ворота Александра Лысенко за фол на Илье Белевцове, но разница в 8 мячей всё ещё устраивала гостей. В своей ответной атаке «Виктор» потерял мяч из-за неправильного заслона. За 30 сек до конца тайма главный тренер ЦСКА Олег Ходьков взял тайм-аут, в ходе которого с речью выступил Даниил Шишкарёв. За 10 секунд до конца матча Валентин Воробьёв отдал пас на правый фланг на Алексея Фокина, которого сбил Никита Ильтинский. Судьи назначили пенальти в ворота «Виктора». ЦСКА мог сократить отставание до 7 мячей, а с учётом большего количества голов в гостях москвичи вышли бы в лидеры двухматчевого противостояния. До этого Шишкарёв реализовал 3 из 3 пенальти в матче, но на этот раз Станислав Третынко, в прошлом сезоне выступавший за ЦСКА, сумел отбить бросок капитана москвичей, что означало победу «Виктора» по сумме двух матчей. Игроки и тренеры гостей бурно отметили сенсационную победу над чемпионами России — 33:25 (63:62 по сумме двух матчей). Команда из Ставрополя первой вышла в Финал четырёх «Дивизиона Восток» этого сезона.

У «Виктора» можно выделить трёх главных героев матча. Никита Ильтинский реализовал 11 из 11 своих бросков (в том числе 5 из 5 с пенальти), не допустив при этом ни единой потери мяча. Сергей Болотин забросил важнейший 33-й мяч «Виктора», а в целом он реализовал 7 из 11 бросков, а также отдал 6 голевых передач (больше всех в матче). Станислав Третынко отбил 11 из 32 бросков (34%), а также сумел отразить решающий пенальти в конце матча (это был единственный нереализованный пенальти в игре, остальные 9 команды забили). Лучшим игроком был признан Третынко. «Виктор» показал впечатляющие 85% реализации своих бросков (33 из 39). У ЦСКА 6 мячей забросил Шишкарёв, по 4 раза отличились Александр Гребёнкин и Валентин Воробьёв. В целом ЦСКА реализовал 68% бросков. Вратари ЦСКА отбили только 4 из 37 бросков по воротам (11%).

Главный тренер ГК «Виктор» Владимир Полетаев:

— Хочу поздравить своих ребят с выходом в Финал четырёх «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League. Что хочу сказать по матчу — сегодня нам, наверное, больше была нужна победа, чем ЦСКА. Отдались все — от вратаря до каждого полевого игрока. Наши болельщицы просили сделать им подарок к 8 марта, хорошо, что получилось это сделать».

— Нынешняя победа — самая яркая в вашей тренерской карьере?

— Мы настраивались просто на победу, если бы торопились, были бы ошибки. А ЦСКА такая команда, которая ошибок не прощает. В моей карьере еще были такие матчи, так что это не первая аналогичная победа

Вратарь ГК «Виктор» Станислав Третынко:

— Думали, что после поражения в 7 мячей дома, нам будет тяжело в Москве. Можно сказать, что это какая-то сказка! Были мысли о том, что хочется выиграть плюс восемь, но я их отгонял, потому что к хорошему это не приводит. В итоге получилось так, как получилось».

— Сыграл ли сегодня свою роль тот фактор, что вы играли против бывшей команды?

— Это вообще никакого отношения не имеет к делу. ЦСКА — хорошая команда, на такие всегда приходится настраиваться самостоятельно, чтобы показать хорошую игру»

— О чем думали во время последнего пенальти?

— Ни о чем не думал. Это самое главное.

Главный тренер МГК ЦСКА Олег Ходьков:

— В первую очередь поздравляю «Виктор» с выходом в Финал четырёх. Что касается моей команды, то это позор. Это позор и главному тренеру, и моим игрокам, что действовали так безвольно. Я пытался донести до команды, что нужно забыть победу в Будённовске и в Москве начать все с нуля, но достучаться не получилось. Проблема — самоуверенность игроков, думали, что после перерыва добьем соперника или в концовке. Самоуверенность в спорте — плохая черта, уверенность — хорошая. За самоуверенность мы и поплатились. И дело тут не в том, что Шишкарёв не забросил последний пенальти. Мы играли 60 минут дома, имея перевес в семь мячей после первой встречи, и мы обязаны были выходить в Финал четырёх.

— Во втором тайме ваша команда в какой-то момент сократила отставание до пяти мячей, и казалось, что все в ваших руках. Чего не хватило?

— Концентрации не хватило, с игровой дисциплиной проблемы. У нас, например, Алексей Фокин получил удаление за разговоры с судьей. Такого быть не должно. Что касается игроков задней линии, Сергея Иванова, Ильи Белевцова — они просто ходили пешком. В Будённовске Иванов забросил 12 мячей, а сегодня просто ходил. Завтра вместо выходного у нас будет разбор видео, и мы поговорим по-мужски.

Игрок МГК ЦСКА Даниил Шишкарёв:

— Поздравляю «Виктор» с заслуженным выходом в Финал четырёх, они сегодня по игре это заслужили. Видимо, больше нас хотели туда. Есть вопросы к нашей команды по поводу самоотдачи и настроя, где-то присутствовала расхлябанность после уверенной победы на выезде. Думали, что дело сделано, но «Виктор» показал, что сбрасывать их со счетов не нужно.

— Во втором тайме один из тайм-аутов вы проводили вместо главного тренера?

— Это никакое не нововведение. Мне просто с площадки было виднее. Мы, к сожалению, не доиграли то, что планировали. Довели только до пенальти. И всё.

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