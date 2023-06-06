«Пермские медведи» проиграли в полуфинале SEHA — Gazprom League по гандболу

«Пермские медведи» уступили белорусскому клубу «Мешков Брест» во втором полуфинале гандбольной SEHA — Gazprom League.

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась поражение российской команды со счетом 33:34.

В первом полуфинале ранее во вторник «Чеховские медведи» не смогли обыграть «СКА‑Минск» (32:34).

Финал и матч за третье место турнира пройдут 8 июня.

Прямые трансляции матчей SEHA — Gazprom League смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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