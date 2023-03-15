«Финал четырех» гандбольной SEHA — Gazprom League пройдет 6–8 июня в Санкт‑Петербурге

«Финал четырех» SEHA — Gazprom League состоится в Санкт‑Петербурге, сообщает пресс‑служба гандбольного турнира на официальном сайте.
Матчи решающей стадии турнира пройдут на «Сибур Арене» с 6 по 8 июня 2023 года. Также стало известно расписание матчей плей‑офф SEHA — Gazprom League.
В конце февраля и начале марта были определены победители матчей плей‑офф «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League. Ими стали «Чеховские медведи», «Мешков Брест», «СКА‑Минск» и «Пермские медведи». Своих соперников эти клубы узнают после окончания групповой стадии и плей‑офф «Дивизиона Юг».
На групповой стадии «Дивизиона Юг» осталось сыграть два матча в группе Б между «Татраном» и «Партизаном» 21 и 27 марта. По итогам групповой стадии определятся все пары плей‑офф «Дивизиона Юг». Напоминаем, что прошлогодние финалисты турнира «Телеком Веспрем» и «Загреб» начнут выступление сразу с плей‑офф, получив первые номера посева («Телеком Веспрем» среди команд группы А, а «Загреб» в группе Б).
Расписание игр плей‑офф «Дивизиона Юг»:
Пара 1. Команда 4 группы Б — Команда 1 группы А
4 апреля. Команда 4 группы Б — «Телеком Веспрем»
11 апреля. «Телеком Веспрем» — Команда 4 группы Б
Пара 2. Команда 4 группы А — Команда 1 группы Б
30 марта. «Нексе» — «Загреб»
4 апреля. «Загреб» — «Нексе»
Пара 3. Команда 3 группы Б — Команда 2 группа А
5 апреля. Команда 3 группы Б — «Воеводина»
12 апреля. «Воеводина» — Команда 3 группы Б
Пара 4. Команда 3 группы А — Команда 2 группа Б
4 апреля. «Еврофарм Пелистер» — Команда 2 группы Б
12 апреля. Команда 2 группы Б — «Еврофарм Пелистер»
После этого состоятся стыковые матчи между командами «Дивизиона Восток» и «Дивизиона Юг»
14–17 апреля
Победитель пары 1 плей‑офф «Дивизиона Юг» — «Пермские медведи»
Победитель пары 2 плей‑офф «Дивизиона Юг» — «СКА‑Минск»
Победитель пары 3 плей‑офф «Дивизиона Юг» — «Мешков Брест»
Победитель пары 4 плей‑офф «Дивизиона Юг» — «Чеховские медведи»
21–22 апреля
«Пермские медведи» — победитель пары 1 плей‑офф «Дивизиона Юг»
«СКА‑Минск» — победитель пары 2 плей‑офф «Дивизиона Юг»
«Мешков Брест» — победитель пары 3 плей‑офф «Дивизиона Юг»
«Чеховские медведи» — победитель пары 4 плей‑офф «Дивизиона Юг»
Российские и белорусские клубы сыграют первые матчи на выезде, а ответные — дома. Победители этих стыковых матчей выйдут в «Финал четырех». Отмечается, что некоторые даты могут сдвигаться в связи с участием ряда клубов Лиги в еврокубках.
Прямые трансляции матчей турнира SEHA — Gazprom League смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.