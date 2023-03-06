«SEHA — Gazprom League дала импульс гандболу в России и Белоруссии» — тренер клуба «Мешков Брест» Кокшаров

Главный тренер белорусского гандбольного клуба «Мешков Брест» Эдуард Кокшаров рассказал о своем впечатлении от участия в турнире SEHA — Gazprom League.

SEHA — Gazprom League — региональная гандбольная лига, объединяющая клубы южной и восточной Европы. Лигу создали в 2011 году.

— Следили ли вы за играми SEHA — Gazprom League в этом сезоне? Как впечатление от турнира? Кто запомнился?

— Смотрел несколько игр: «Мешков Брест» против ЦСКА, игру плей‑офф «СКА‑Минск» против ЦСКА, несколько других значимых матчей. На уровне России и Белоруссии SEHA — Gazprom League определённо дала новый импульс, команды получили возможность играть на международном уровне.

— Какие у вас впечатления остались от участия в SEHA — Gazprom League во времена работы в Скопье?

— В начале своего существования SEHA — Gazprom League командами наиболее высокого уровня рассматривалась как некая дополнительная площадка по сравнению с Лигой чемпионов. Но со временем и уровень самой SEHA — League вырос, и изменилось отношение команд к турниру, это продемонстрировали последние «Финалы четырёх», которые вызвали серьезный интерес и показали выросший уровень турнира, — приводит слова Кокшарова пресс‑служба лиги.

Прямые трансляции матчей турнира SEHA — Gazprom League смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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