Определена символическая сборная группового этапа «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League

В символическую сборную группового этапа «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League вошли гандболисты шести клубов, сообщается на сайте лиги.

Групповой этап «Дивизиона Восток» прошёл с 30 сентября 2022 года по 30 января 2023 года. 8 клубов из России и Белоруссии, разбитые на две группы, провели 24 матча. В этих играх было заброшено 1439 мячей.

Директорат турнира и эксперты определяли символические сборные и лучших игроков каждого тура. В символические сборные за это время был включён 31 гандболист. Дмитрий Киселёв из ЦСКА трижды признавался лучшим правым полусредним, ещё 8 гандболистов дважды признавались лучшими на своих позициях.

По итогам всех 6 туров SEHA — Gazprom League определила лучших игроков группового этапа «Дивизиона Восток» сезона 2022/23:

Вратарь — Андрей Дьяченко («Пермские медведи»)

Левый крайний — Владислав Кривенко («СКА‑Минск»)

Левый полусредний — Павел Тураев («Зенит»).

Разыгрывающий — Валентин Куран («Мешков Брест»).

Правый полусредний — Дмитрий Киселёв (ЦСКА).

Правый крайний — Даниил Шишкарёв (ЦСКА)

Линейный — Александр Ермаков («Чеховские медведи»)

Лучшим бомбардиром и самым бросающим гандболистом групповой стадии стал Андрей Ященко из «Гомеля» (43 мяча после 85 бросков).

Плей‑офф начнётся 23 февраля матчем между СКА и ЦСКА в Минске.

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