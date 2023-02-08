Два гандболиста ЦСКА вошли в символическую сборную шестого тура SEHA — Gazprom League

По итогам заключительного, шестого, тура группового этапа SEHA — Gazprom League директорат «Дивизиона Восток» назвал лучших гандболистов на каждой игровой позиции, сообщается на сайте лиги.
В символическую сборную попали:
вратарь — Александр Попов («Пермские медведи»),
левый крайний — Дмитрий Ионов (ЦСКА),
левый полусредний — Артур Рудь (ЦСКА),
разыгрывающий — Игорь Белявский (СКА‑Минск),
правый полусредний — Николай Алёхин («Мешков Брест»),
правый крайний — Евгений Никанович (СКА‑Минск),
линейный — Александр Ермаков («Чеховские медведи»).
Второй раз лучшими на своих позициях признаны Евгений Никанович и Александр Ермаков.
Также будет определён самый ценный игрок тура, который получит специальную награду и приз от официального партнёра «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League компании BQ.
До начала плей‑офф лига определит символическую сборную всего группового этапа. Плей‑офф начнётся 23 февраля матчем между СКА и ЦСКА в Минске.