Два гандболиста ЦСКА вошли в символическую сборную шестого тура SEHA — Gazprom League

По итогам заключительного, шестого, тура группового этапа SEHA — Gazprom League директорат «Дивизиона Восток» назвал лучших гандболистов на каждой игровой позиции, сообщается на сайте лиги.

В символическую сборную попали:

вратарь — Александр Попов («Пермские медведи»),

левый крайний — Дмитрий Ионов (ЦСКА),

левый полусредний — Артур Рудь (ЦСКА),

разыгрывающий — Игорь Белявский (СКА‑Минск),

правый полусредний — Николай Алёхин («Мешков Брест»),

правый крайний — Евгений Никанович (СКА‑Минск),

линейный — Александр Ермаков («Чеховские медведи»).

Второй раз лучшими на своих позициях признаны Евгений Никанович и Александр Ермаков.

Также будет определён самый ценный игрок тура, который получит специальную награду и приз от официального партнёра «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League компании BQ.

До начала плей‑офф лига определит символическую сборную всего группового этапа. Плей‑офф начнётся 23 февраля матчем между СКА и ЦСКА в Минске.