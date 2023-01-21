Голкипер Заболотин признан лучшим игроком пятого тура «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League

Вратарь клуба «Мешков Брест» Денис Заболотин стал лучшим игроком пятого тура «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom Leaguе по итогам голосования экспертов и директората турнира.

Голкипер вышел на замену в матче против «Зенита», сделал 11 сейвов после 25 бросков. Также Заболотин не пропустил ни одного мяча с 27‑й по 41‑ю минуты. Белорусская команда победила со счетом 32:28.

— Признаюсь, очень неожиданное для меня признание. Спасибо! Игра была зрелищной и завершилась для нас успешно. В перерыве проанализировали первый тайм, собрались и всей командой выдали классный результат. Как многие говорят, начало второй половины — это время «Мешков Брест». Так и получилось, — приводит слова Заболотина пресс‑служба турнира.

«Мешков‑Брест» занимает первое место в турнирной таблице группы Б, набрав 10 очков. В заключительном матче групповой стадии команда из Бреста сыграет с ЦСКА 29 января.

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