«Гандболисты «Зенита» показали наглядный пример, как проигрывается матч за 10 минут» — тренер о поражении от «Мешков Бреста»

Гандболисты «Зенита» в матче SEHA — Gazprom League против белорусского клуба «Мешков Брест» продемонстрировали, как проигрывается матч за десять минут, сказал главный тренер петербургской команды Дмитрий Торгованов.

В воскресенье «Зенит» уступил клубу из Бреста со счетом 28:32 в домашнем матче 5‑го тура группового этапа турнира.

— Сегодня был наглядный пример, как матч проигрывается за 10 минут. За 10 минут второго тайма мы умудрились пропустить 8 мячей и только раз бросить по воротам, просто бросить. Во втором тайме команда не выполнила то, что команда должна была сделать, о чем мы договаривались.

Если в первом тайме у нас получалось играть с такой командой, как «Мешков Брест», в которой на каждое место по два‑три равносильных игрока, то есть играть очень тяжело, но потом эти десять минут и все, и дальше пошла равная игра, но за это время Брест ушел в отрыв на пять‑шесть мячей. Ну и все, «спасибо, до свидания» называется, нельзя так первые 10 минут второго тайма играть. По игре для зрителей было интересно, для нас как для тренеров есть с чем разбираться, смотреть.

Поздравляем гостей с победой, теперь нам остается одна игра. Брест лишний раз доказал, что является одной из сильнейших команд в нашем дивизионе. Я сильно не удивлен Бресту, но удивлен нашими игроками некоторыми, — приводятся слова Торгованова на официальном сайте турнира.

— Игра получилась напряженная, захватывающая, болельщикам было интересно. Что касается игры нашей команды, был небольшой провал в первом тайме, с чем это связано, будем разбираться, может быть, что не воспользовались ранним утром опробованием зала, возможно, это ключевой момент. В целом ребята молодцы, сопернику спасибо за хорошую борьбу, за честную, а свою команду поздравляю с победой, — сказал главный тренер БГК «Мешков Брест» Дмитрий Тихон.

— Насколько игры против российских команд отличаются от игр национального чемпионата? Приносят они ощутимую пользу клубу, который долгое время был постоянным участником Лиги чемпионов?

— «Мешков Брест» не только был постоянным участником Лиги чемпионов, но и, я надеюсь, и будет в скором будущем участником этого турнира. Что касается нашего состава, то команда обновилась более чем на 70%, поэтому игры как чемпионата Белоруссии, так и против команд России проходят в очень таком интересном ключе. Где‑то нам удалось команду сплотить, мобилизовать и решать какие‑то определенные вопросы, но есть и моменты, где есть провалы. Это касается и чемпионата Белоруссии и игр SEHA — Gazprom League. В целом на сегодняшний день игры с российскими командами приносят огромный позитивный и положительный эффект как в целом для гандбола, так и для игроков «Мешков Бреста» и белорусских игроков, — сказал Тихон.

— Очень приятно было играть на этой арене, большой прекрасный зал, питерские болельщики тоже очень громко поддерживали свою команду, что не может не радовать, уже давненько не было такого, чтобы мы играли при таких трибунах. По игре могу сказать, что в первом тайме провалились, потому что делали быстрые броски, где‑то не до конца доводили до логического завершения комбинации, за счет этого нам забили быстрые голы. Во втором тайме нам удалось собраться, и мы довели матч до логического завершения, — отметил левый крайний брестского клуба Андрей Юринок.

Центральный «Зенит» Олег Луня извинился перед болельщиками за поражение.

— Хочу поздравить гостей с победой. Очень жаль, что в таком зале и при стольких болельщиках не получилось добыть два очка. Как сказал Дмитрий Николаевич, игра была проиграна во втором тайме, и уже догнать нам оказалось сложно. Будем работать дальше, разбираться, в чем дело, — сказал Луня.