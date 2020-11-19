Крутой «Финал четырех», провал Исландии, Холанд — лучший бомбардир. Главные итоги Лиги наций

Чехия теперь в элитном дивизионе, Турция вылетела в третью по силе лигу.

Чехия теперь в элитном дивизионе, Турция вылетела в третью по силе лигу.

В среду завершился групповой этап Лиги наций УЕФА в четырех дивизионах. Теперь осталось только выявить победителя турнира

«Финал четырех» с участием Бельгии, Франции, Италии и Испании состоится в октябре 2021 года

Сборная России вновь, как и два года назад, не сумела подняться в Лигу А, уступив в заключительном матче

Лига А. Фавориты подтвердили свой класс, андердоги вылетели в низший дивизион

У Лиги наций будет новый победитель. Ни один из участников «Финала четырех» предыдущего розыгрыша (Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария) не сумел занять в своей группе первое место. Состав полуфиналов Лиги наций-2020/21 выглядит невероятно мощно, даже на чемпионатах мира на этой стадии не всегда есть такая концентрация топов. Изначально «Финал четырех» планировали провести со 2 по 6 июня 2021 года, но из-за пандемии сроки сместились на октябрь. Полуфинальные пары пока неизвестны — жеребьевка состоится 3 декабря.

На каждом победителе группы стоит остановиться подробнее.

Италия. Роберто Манчини после провала в «Зените» поспешили поставить клеймо «сбитый летчик», сборную Италии закидали томатами после непопадания на ЧМ-2018. Двое несчастных встретились вовремя. В отборе на Евро итальянцы с Манчини выиграли 10 матчей из 10 и продолжили беспроигрышную серию в Лиге наций. Баланс встреч с каждым соперником по группе у «Скуадры адзурры» одинаков: победа + ничья. Италия не проигрывает вот уже более двух лет на протяжении 22 матчей. Возможно, команда не показывает искрометной игры, зато оседлала волну добычи результата. Именно в таком стиле в предыдущие десятилетия она доходила до двух финалов чемпионатов мира.

Бельгия. Всю мощь «красных дьяволов» мы испытали на себе в прошлом году, уступив в обоих матчах с общим счетом 2:7. Этой осенью команда Роберто Мартинеса покуражилась в Лиге наций, одержав 5 побед в 6 матчах. Единственное поражение бельгийцам нанесли англичане в октябре, но уже через месяц первая сборная в рейтинге ФИФА взяла реванш. Особенно хорош в этом розыгрыше был Ромелу Лукаку, мощно проводящий старт сезона. Жесткий график этому слону нипочем: в 5 матчах Лиги наций он забил 5 мячей, став лучшим бомбардиром Лиги А. Напомним, с бельгийцами нам вновь предстоит сыграть будущим летом на Евро.

Франция. Все в порядке и у действующих чемпионов мира, если не считать аномалию в виде поражения экспериментальному составу Финляндии в недавнем товарняке. Зато в Лиге наций «трехцветные» дважды обыграли соперников по московскому финалу ЧМ-2018 хорватов (4:2 и 2:1) и в обоих матчах разобрались с крепкими шведами. Больше всего проблем, как и ожидалось, Франции доставили победители предыдущего розыгрыша Лиги наций — португальцы. За 180 минут противостояния был рожден всего один гол в исполнении Н’Голо Канте, который и определил победителя группы.

Испания. Команда Луиса Энрике поставила эффектную точку, нанеся шесть смертельных ранений Германии, но ее путь в «Финал четырех» легким не назовешь. Если бы в первом туре против тех же немцев Гайя не сравнял счет на 95-й минуте, испанцы не дотянулись бы до первого места. А ведь было еще сенсационное поражения от ослабленной пандемией Украиной (0:1). Вообще Испания дома и Испания в гостях — это две разные команды. В Мадриде и Севилье «Красная фурия» выиграла все матчи с общим счетом 11:0, а вот на выезде не победила ни разу — две ничьи и поражение. Испанцы продолжают строительство новой команды, а это почти всегда сопряжено с перепадами в результатах.

В Лиге А три из четырех андердогов предсказуемо вылетели в низший дивизион. Очаровавшая четыре года назад Исландия с треском провалилась, проиграв все шесть встреч. Немногим лучше выступили боснийцы и шведы. Судьба сборной Украины до сих пор неизвестна. Из-за вспышки ковида ее гостевой матч против Швейцарии в заключительном туре так и не состоялся. Теперь судьбу этой игры будет решать УЕФА, но когда именно, непонятно. Существует несколько вариантов развития событий: матч все-таки состоится в следующем году, либо какой-то из сторон будет засчитано техническое поражение.

Украинцы в очень сильной группе сумели удивить. Обыграли дома швейцарцев (2:1) и испанцев (1:0), достойно смотрелись против немцев. Если игра со Швейцарией все-таки состоится, для сохранения прописки в Лиге А команде Шевченко нужно выйти победителем из двухматчевого противостояния.

Лига В. Россия снова провалилась на финише, Уэльсу хватило 7 голов для 5 побед

После бодрого сентябрьского начала (победы над Сербией и Венгрией) наша любимая сборная могла закрыть все вопросы уже в октябре, тем более оба матча мы проводили дома. В итоге вместо триумфа мы увидели на динамовском стадионе две унылые ничьи с Турцией и Венгрией. Ноябрь — исторически не наш месяц, так что от гостевых игр в двух последних турах чего-то хорошего ждать было трудно. Предчувствие не обмануло: в течение нескольких дней сборная получила в свои ворота 8 мячей. Два года назад в последнем туре для выхода в Лигу А нам было достаточно не проиграть Швеции — не сумели (0:2). В этот раз нужно было набрать три очка в двух матчах с не самыми сильными соперниками, но и эта задача оказалась непосильной.

В итоге наверх поднялись венгры, а турки с очень неплохим составом все-таки вылетели в Лигу С. Они должны были оказаться там еще по итогам предыдущего розыгрыша, но апдейт формата позволил им задержаться в Лиге В. Как оказалось, ненадолго.

Лучшим бомбардиром лиги В и всего сезона Лиги наций стал Эрлинг Холанд, причем все свои 6 голов он забил еще по итогам первых четырех туров. Увеличить голевой счет в ноябре ему помешал ковид, выявленный у партнера по сборной. Власти Норвегии оставили всю сборную сидеть на карантине, так что на выезд в Румынию команда отправиться не смогла и ей было засчитано техническое поражение. В заключительном матче против Австрии норвежцы выставили молодежный состав. В результате победителем группы стали австрийцы.

Также повышения добились Чехия и Уэльс. Валлийцы за шесть матчей пропустили лишь однажды и одержали четыре победы со счетом 1:0. Только в последней игре с Финляндией британская команда расщедрилась сразу на три гола (3:1). Главная звезда сборной Гарет Бэйл в Лиге наций вел себя скромно, ни разу не отличившись за четыре встречи.

Лига С

Группа 1: Черногория — 13 очков, Люксембург — 10, Азербайджан — 6, Кипр — 4

Группа 2: Армения — 11, Северная Македония — 9, Грузия — 7, Эстония — 3

Группа 3: Словения — 14, Греция — 12, Косово — 5, Молдавия — 1

Группа 4: Албания — 11, Белоруссия — 10, Литва — 8, Казахстан — 4

Четырем худшим командам Лиги С предстоит плей-офф за право остаться в третьем по силе дивизионе. Уже известны пары: Молдавия сыграет с Казахстаном, Эстония — с Кипром. Матчи пройдут в марте 2022 года. Победители останутся в Лиге С, проигравшие вылетят в Лигу D.

Выход Армении в Лигу В — настоящее событие для небольшой страны, которой осенью было не до футбола. Все шесть матчей за армянскую сборную отыграл бывший вратарь «Уфы», «Тосно», «Анжи» и «Енисея» Давид Юрченко. Армянская футбольная федерация несколько лет пыталась оформить документы для голкипера с армянскими корнями, но удалось это лишь в текущем году. Юрченко отыграл на «ноль» в самом важном матче против македонцев (1:0), который дал толчок к успешному выступлению в группе. Теперь сборная Армении — один из потенциальных соперников России в следующем розыгрыше Лиги наций.

Лига D

Группа 1: Фарерские острова — 12, Мальта — 9, Латвия — 7, Андорра — 2

Группа 2: Гибралтар — 8, Лихтенштейн — 5, Сан-Марино — 2

Групповой этап третьего сезона Лиги наций пройдет в непривычные сроки (сентябрь–ноябрь) из-за того, что ЧМ-2022 в Катаре состоится в конце года: с 21 ноября по 18 декабря. Таким образом, первые четыре тура Лиги наций-2022/23 будут сыграны в июне 2022 года, а два оставшихся — в сентябре. Жеребьевка группового турнира состоится в конце 2021 года.

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