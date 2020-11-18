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22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания. Прямая трансляция

Лига наций

Большой онлайн Лиги наций на «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Следим за играми Бельгии, Англии, Италии и Нидерландов в прямом эфире

22:23
Большой онлайн Лиги наций на «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Следим за играми Бельгии, Англии, Италии и Нидерландов в прямом эфире
Ромелу Лукаку / Фото: © Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
Концовка сезона в Лиге наций для топ-команд из элитного дивизиона. Live.
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