Вагнер Лав забил «Баварии». Лежа. Но «Бешикташу» это не помогло

Вагнер Лав забил «Баварии». Лежа. Но «Бешикташу» это не помогло

22:01

Нападающий «Бешикташа» Вагнер Лав отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Бешикташ» (Стамбул) — «Бавария» (Мюнхен) — 1:3 (0:1)

Голы: Вагнер Лав, 59 (ВИДЕО) — Тьяго, 18 (ВИДЕО). Генюл, 46 (ВИДЕО). Вагнер, 84 (ВИДЕО). 

Факты:

  • Первый матч завершился победой «Баварии» — 5:0
  • Вагнер Лав перешел в «Бешикташ» в конце января. В чемпионате Турции форвард в шести играх забил два гола

Вагнер Лав по-прежнему очень крут

После ошибки игроков «Баварии» Вагнер получил мяч в штрафной. Под него подкатился защитник немецкой команды, бразилец упал, но успел нанести удар по воротам уже из лежачего положения. Так счет стал 1:2.

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Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты:

Мюллер бьет выше ворот на добивании

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Бешикташ – Бавария. 0:1. Гол Тьяго Алькантары

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Пектемек бьет рядом со штангой

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Удар Хамеса в дальнюю девятку

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Бешикташ - Бавария. 0:2. Гекхан Генюл (автогол)

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Бешикташ - Бавария. 1:3. Сандро Вагнер забивает третий мяч

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Фото: globallookpress.com

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