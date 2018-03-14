Вагнер Лав забил «Баварии». Лежа. Но «Бешикташу» это не помогло

Нападающий «Бешикташа» Вагнер Лав отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала
«Бешикташ» (Стамбул) — «Бавария» (Мюнхен) — 1:3 (0:1)
Голы: Вагнер Лав, 59 (ВИДЕО) — Тьяго, 18 (ВИДЕО). Генюл, 46 (ВИДЕО). Вагнер, 84 (ВИДЕО).
Факты:
- Первый матч завершился победой «Баварии» — 5:0
- Вагнер Лав перешел в «Бешикташ» в конце января. В чемпионате Турции форвард в шести играх забил два гола
Вагнер Лав по-прежнему очень крут
После ошибки игроков «Баварии» Вагнер получил мяч в штрафной. Под него подкатился защитник немецкой команды, бразилец упал, но успел нанести удар по воротам уже из лежачего положения. Так счет стал 1:2.Открыть видео
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты:
Мюллер бьет выше ворот на добиванииОткрыть видео
Бешикташ – Бавария. 0:1. Гол Тьяго АлькантарыОткрыть видео
Пектемек бьет рядом со штангойОткрыть видео
Удар Хамеса в дальнюю девяткуОткрыть видео
Бешикташ - Бавария. 0:2. Гекхан Генюл (автогол)Открыть видео
Бешикташ - Бавария. 1:3. Сандро Вагнер забивает третий мячОткрыть видео
Фото: globallookpress.com