Вагнер Лав забил «Баварии». Лежа. Но «Бешикташу» это не помогло

Футбол

Джефферсон Фарфан: «С учетом возраста у Миранчуков сумасшедший потенциал и большое будущее»

Футбол

Барселона - Челси. Пас пяткой Иньесты и удар Суареса

Футбол

Барселона - Челси. 2:0. Усман Дембеле

Хоккей

Евгений Медведев: «Я бы не сказал, что мы были слабее. Другое дело – ошибки»

Футбол

Барселона - Челси. Дальний удар Виллиана

Футбол

Барселона - Челси. Опасная атака гостей

Футбол

Барселона - Челси. 1:0. Лионель Месси

Теннис

WTA Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Футбол

«Все на футбол»: «Барселона» - «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Хоккей

Максим Гончаров: «Победа в серии с «Авангардом»? Мы движемся дальше, через день снова на лед»

Футбол

Лига чемпионов. 1/8 финала. Барселона - Челси

Волейбол

Волейбол. Лига чемпионов. Плей-офф. Нолико - Локомотив

Футбол

Любош Михел: «ПАОК – единственная команда, которая каждый год получает какие-то наказания»

Футбол

Ювентус - Аталанта - 2:0. Голы и лучшие моменты

Хоккей

Илья Зубов: «У «Авангарда» хорошая команда, но сильнейший идет дальше»

Футбол

Бешикташ - Бавария - 1:3. Голы и лучшие моменты

Футбол

«Бавария» снова обыграла «Бешикташ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбол

Гол и передача Игуаина позволили «Ювентусу» оторваться от «Наполи» на четыре очка

Футбол

Бешикташ - Бавария. 1:3. Сандро Вагнер

Футбол

Жиру выйдет в основе на матч с «Барселоной», Мората и Педро – в запасе

Футбол

Ювентус - Аталанта. 2:0. Блез Матюиди

Футбол

Ювентус - Аталанта. Удаление Манчини

Футбол

ФИФА продлила отстранение главы Бразильской конфедерации футбола

Фигурное катание

Михаил Коляда: «Сделал работу над ошибками после Олимпиады»

Футбол

Бешикташ - Бавария. Удар Хамеса в дальнюю девятку

Футбол

Ювентус - Аталанта. Удар Пьянича выше ворот

Биатлон

Ветле-Сьястад Кристиансен: «Суперспринт мне по душе. Здесь одинаково важно хорошо бежать и хорошо стрелять»

Футбол

Ювентус - Аталанта. Коста попадает в штангу

Хоккей

Эркка Вестерлунд: «Авангард» – одна из лучших команд на Востоке»

Футбол

Бешикташ - Бавария. Пектемек бьет рядом со штангой

Футбол

Бешикташ - Бавария. 1:2. Вагнер Лав

Олимпийские игры

Призер ОИ-2018 Буров и его тренер получат квартиры от губернатора Ярославской области

Футбол

Ювентус - Аталанта. Манчини опасно пробил головой

Футбол

Бешикташ - Бавария. 0:2. Гекхан Генюл (автогол)

Футбол

ПСЖ - Анже - 2:1. Голы и лучшие моменты