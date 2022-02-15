«Гвардиола – футбольный да Винчи. Он заслужил победу в ЛЧ идеями и стилем». Генич – о старте плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич надеется на Гвардиолу и не верит в «ПСЖ».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич надеется на Гвардиолу и не верит в «ПСЖ».

Сегодня двумя матчами стартует плей-офф ЛЧ. «Спортинг» принимает «Ман Сити» , а «ПСЖ» играет против «Реала»

принимает , а играет против Оба матча можно увидеть на сайте «Матч ТВ» в 22:45 по мск

У «Реала» спад, но трио Кроос-Модрич-Каземиро очень сильно. Анчелотти проделывает классную работу

— Проседание «Реала» по результатам сейчас (вылет из Кубка и одна победа в трех турах) объективен, исходя из проблем с составом. Потому что вся игра в атаке выстроена через Бензема, а он травмирован. Плюс еще и реализация подводит в последнее время. Даже Почеттино перед матчем с «Реалом» говорил, что у «ПСЖ» есть два плана. Первый на случай, если Бензема будет играть. Второй — если нет. Но, скорее всего, Карим все-таки сыграет. Испанские СМИ писали, что он мог выйти и против «Вильярреала», но француза решили поберечь.

Анчелотти хорошо работает в «Реале», для меня в этом нет ничего удивительно. Он тренер для больших команд с огромным опытом работы со звездами. Карло быстро нашел общий язык с футболистами, они прониклись его идеями. Например, просто сумасшедший прогресс показывает Винисиус. По некоторым оценкам, именно он сейчас самый дорогой футболист мира. Это прямой результаты работы Анчелотти. Раньше бразилец был всадником без головы, бежал, обыгрывал, но были колоссальные проблемы с реализацией. Сейчас он действует более хладнокровно и порой даже изящно.

Казалось, что уход двух основных центральных защитников — Варана и Рамоса — создаст проблемы, но очень сильно прибавил при Анчелотти Милитао. Просто мощнейший прыжок в качестве сделал. Также здорово адаптировался Алаба, который может сыграть на нескольких позициях.

У «Реала» по-прежнему многое держится на середине поля. Когда Кроос, Модрич и Каземиро в порядке, переиграть мадридцев в центре почти нереально. Да, двоим из этой тройки уже за 30, но этого не чувствуется. Модрич вообще сказал, что готов играть до 39-40 лет. Помимо потрясающего движения, которое он до сих пор показывает, и шикарной технической оснащенности, он с каждым годом прибавляет в понимании игры. Умело регулирует темп матчей.

Благодаря таким игрокам, прошедшим огонь и воду, «Реал» практически невозможно сломать. Сложно представить ситуацию, в которой лидеры бы начали нервничать и дергаться. Показательный в этом плане был матч с «Эльче», в котором «Реал» проигрывал за 10 минут до конца 0:2. А перед этим был не забит пенальти, Бензема получил травму. Но мадридцы не перестали играть, а планомерно раскачивали соперника и сравняли счет. Думаю, еще бы пять минут и они бы победили.

У Месси нет проблем с адаптацией — он бережет себя, но и с ним вряд ли получится выиграть ЛЧ

— Уверен, «ПСЖ» не выиграет эту Лигу чемпионов. Ощущения от этой команды парижан чем-то напоминают то, что было в КХЛ у «Ак Барса». Тогда в Америке грянул локдаун, в Казань приехали потрясающие звезды — Лекавалье и другие. Это был настоящий элитный музей, на который каждый хотел посмотреть — и восхититься. Но казалось, что эти картины были выставлены в сарае. То есть игроки индивидуально очень хорошие, но атмосфера, взаимодействия не приносят позитив.

Последний матч «ПСЖ» в лиге — против «Ренна» — был чудовищным. Просто тяжело смотреть. Создалось впечатление, что каждый тянет одеяло на себя. Кажется, что доверие игроков к Почеттино уходит, а сам аргентинец не понимает, что ему делать с этим составом. У «ПСЖ» есть шанс пройти «Реал», но вряд ли их хватит до финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ - Реал. 1-й матч

Не сказал бы, что у Месси какие-то проблемы в «ПСЖ». Да, где-то он себя оберегает, где-то откровенно недорабатывает. Плюс не забываем, что у него была скомканная предсезонка. По всему его виду есть ощущение, что он думает так: «Пусть эти ребята побегают, а я буду творить, когда мне отдадут мяч».

Благо в «ПСЖ» есть те, кто может справиться и без Месси. Лео сам себе художник, контролирует свою игру будто на джойстике — где хочет ускоряется, где не хочет — не ускоряется. Например, в некоторых матчах ЛЧ он очень прилично двигался, показывал хороший уровень. Опять же — когда этого хотел. То есть его игра — это не вопрос адаптации, на мой взгляд, а желания. С «Реалом» наверняка его будет достаточно.

Гвардиола заслужил победу своей работой

— Пеп каждый год создает команду, которая близка по уровню к победе в ЛЧ. Фантазирует как Леонардо да Винчи, придумывает новые идеи — и при этом усиливает свои команды. В прошлом году было очень близко, но весна Томаса Тухеля и феноменальный «Челси», к сожалению, тормознули. Гол Хавертца все решил, дальше Тухель выставил капканы во втором тайме, через которые «Сити» не смог продраться.

Гвардиола также построил потрясающую «Баварию», но не выиграл с ней ЛЧ. Мы привыкли, что мюнхенцы — это машина, которая играет прямолинейно и проходит по соперникам катком. Ей не хватало изюминки, ее привнес именно Гвардиола, но трижды останавливался в полуфинале ЛЧ. Похожая история и в «Сити».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Спортинг - Манчестер Сити. 1-й матч

Пеп — строитель, его команды всегда узнаваемы, поэтому к таким людям пропитываешься суперсимпатией. Очень обидно, что выполняя такую огромную работу, постоянно меняя современный футбол, добавляя новых красок команде, делая очень интересных тренерские ходы, он никак не может взять Лигу чемпионов после «Барсы».

Хочется, чтобы он дошел до финала с «Сити» в Петербурге и выиграл. Он заслужил это своей работой — не только в «Барселоне», но и в «Баварии» с «Ман Сити».

Симеоне пора уходить из «Атлетико». Команде повезло выйти в плей-офф

— В кризисе «Атлетико» самое парадоксальное то, что по составу это, кажется, самая сильная команда в период работы Симеоне. Но что-то сломалось. Если раньше «Атлетико» пропускал меньше 20 мячей за сезон, то сейчас пропустил больше 30, хотя только начался второй круг.

Проблемы были видны еще в группе, из которой «Атлетико» выехал на большущем фарте. В последнем матче (с «Порту») спасли сумасшедшие голы в концовке, хотя соперник смотрелся лучше. Причем, и в мадридском матче тоже. По игре такой выход стал бонусом, конечно, они не совсем этого заслуживали.

Что происходит с «Атлетико» — большой вопрос. Последние годы казалось, что время Симеоне в Мадриде закончилось. Что пора что-то менять. Но он каждый раз оставался, были какие-то результаты, в прошлом сезоне даже взяли чемпионство. Но не покидает ощущение, что Симеоне подустал от «Атлетико», а «Атлетико» не получает того, что мог бы иметь с другим тренером. Кажется, что цикл пройден. И тренеру нужен другой проект.

Одно из светлых пятен этого «Атлетико» — это Гризманн. Симеоне использует его, как Дешам на победном ЧМ-2018. На Гризманне очень многое завязано именно при обороне. Он исполнительный, с хорошем движением, дисциплинированный. Из-за этой роли он, наверное, не так продуктивен с точки зрения набора результативных действий. Но он очень полезен для «Атлетико» и играет куда более важную роль, чем в «Барсе».

«Баварии» нужно что-то делать с защитой. Особенно с учетом отсутствия Нойера

— «Бавария» производит мощное впечатление — у них сумасшедшая атака при не самой надежной обороне. Сейчас травму получил Нойер (перенес операцию на колене и пропустит несколько недель. — «Матч ТВ»), и мы видим, чем это аукнулось в первом же матче без него. «Бавария» пропустила четыре от «Бохума».

Понятно, что проблемы не только в защите. «Бавария» вообще легко дает проходить середину поля, Нойер за счет умения выбирать позицию где-то выручал команду. Пусть «Бавария» создает по 7-10 моментов в каждом матче, но с такой обороной в ЛЧ будет трудно. Если Нагельсманн не найдет баланс.

Удивить могут «Аякс» и «Вильярреал»

— Чего-то сенсационного можно ждать от «Аякса», который выиграл в группе все шесть матчей. Классно играют, летят в атаку. В первом раунде у них вполне реальный соперник — «Бенфика».

Точно будет непросто «Ювентусу», которого не вижу далеко в плей-офф. Не назову фаворита в игре против «Вильярреала» Унаи Эмери, который может доставить трудности любой команде. У них есть баланс, Эмери после 1:6 научился играть матчи против больших команд.

Наверное, ожидал бы, что далеко может забраться «Интер», который при Индзаги очень хорош. Но у них в первом раунде «Ливерпуль».

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