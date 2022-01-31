ЦСКА отпустил полузащитника в Италию. Кулушевски и Бентанкур в «Тоттенхэме», Чалов в «Базеле», Понсе в «Эльче»? Дедлайн (LIVE)

Главные интриги дедлайна
- Федор Чалов: ЦСКА — «Базель» (аренда)
- Усман Дембеле: «Барса» — «ПСЖ» или «МЮ»
- Пьер Эмерик Обамейанг: «Арсенал» — «Барселона»
- Альваро Мората: «Ювентус» — «Арсенал»
- Донни ван де Бек: «МЮ» — «Эвертон» (аренда)
- Ренату Санчеш: «Лилль» — «Милан»
- Деян Кулешевски: «Ювентус» — «Тоттенхэм» (аренда)
- Родриго Бентанкур: «Ювентус» — «Тоттенхэм»
- Танги Н’Домбеле: «Тоттенхэм» — «Лион» (аренда)
- Джованни Ло Чельсо: «Тоттенхэм» — «Вильярреал» (аренда)
- Эсекьель Понсе: «Спартак» — «Эльче» (аренда)
- Аарон Рэмзи: «Ювентус» — «Рейнджерс»
- Кого еще купит «Ньюкасл»?
Подтвержденные сделки
- Кристиан Эриксен: свободный агент — «Брентфорд»
- Денис Закария: «Боруссия» М — «Ювентус»
- Эмиль Бохинен: ЦСКА — «Салернитана» (аренда до конца сезона с правом выкупа)
- Ваут Вегхортс: «Вольфсбург» — «Бернли» (15 млн)
Временные отсечки
- Германия — 19:00
- Италия — 21:00
- Испания и Франция — 01:00
- Англия — 02:00
В РПЛ окно будет открыто до 26 февраля, но европейский дедлайн — важная психологическая отсечка + аренды и продажи из России в Европу также должны быть закрыты сегодня.
Онлайн
14:15 Еще один сюжет — Аарон Рэмзи. «Ювентус» очень хочет избавиться от него. Главный и единственный претендент — «Рейнджерс», туринцы готовы платить 30 процентов зарплаты валлийца.
14:05 Официально! Ваут Вегхорст: «Вольфсбург» — «Бернли». Мощнейший трансфер от 20-й команды АПЛ.https://www.instagram.com/p/CZZGJWfM914/
13:45 «Базель» — это интересный вариант хотя бы потому, что он занял 1-е место в группе Лиги конференций и продолжит выступление с 1/8 плей-офф. Реальная возможность обратить на себя внимание в Европе. В чемпионате «Базель» идет на втором месте, отставая на 7 очков от «Цюриха» и на 1 опережая «Янг Бойз». Конкурировать за место в основе Федя будет с воспитанником «Интера» Себастьяном Эспозито (19 лет).
13:42 Бомба от ЦСКА. Федор Чалов продолжит сезон в «Базеле». Аренда без права выкупа. Швейцарцам нужен был нападающий после продажи Кабрала в «Фиорентину». По данным Нобеля Арустамяна, сделка будет завершена в ближайшее время.
13:40 Зима «Ньюкасла»
- Бруну Гимарайнш: «Лион» — «Ньюкасл» (42,5 млн)
- Крис Вуд: «Бернли» — «Ньюкасл» (30 млн)
- Киран Триппьер: «Атлетико» — «Ньюкасл» (15 млн)
Плюс ждем Экетике и Таргетта, тогда траты перевалят за 150 млн. Состав явно не для Чемпиошипа. Сейчас команда Эдди Хау поднялась на 18-е место АПЛ, но все еще в зоне вылета.
13:30 Рубрика Официально. Йонас Винд: «Копенгаген» — «Вольфсбург» (12 млн). 22-летний форвард, за которым определенно стоит последить.https://www.instagram.com/p/CZY-tWYqjyk/
13:25 «Ньюкасл»! На выходных клуб купил Бруну Гимарайнша из «Ньюкасл» (40+ млн). Сегодня будущие победители ЛЧ планирует минимум две сделки, оба игрока проходят медосмотр. Речь о 19-летнем нападающем «Реймса» Юго Экетике (30 млн) и 26-летнем защитнике «Астон Виллы» Мэтте Таргетте.
13:15 Обновление по ситуации Дембеле от инсайдера Фабрицио Романо: «Барселона» хочет продать игрока сегодня, но прогресса нет. Договоренности с «ПСЖ» пока не намечается, парижанам для осуществления перехода нужно отдать в аренду Мауро Икарди, а это не входит в планы аргентинского футболиста. Пока шансов мало, но у клубов еще есть 12 часов.
13:08 Официально: Эмиль Бохинен: ЦСКА — «Салернитана». Аренда до конца сезона с правом выкупа. «Салернитана» идет на последнем месте Серии А, шансов спастись почти нет.https://www.instagram.com/p/CZY-5zNoBut/
13:05 Деян Кулушевски уже в Лондоне и успешно прошел медосмотр для «Тоттенхэма». О сделке будет объявлено официально в ближайшее время. Также сегодня к команде Антонио Конте должен присоединиться Родриго Бентанкур. Мощное усиление для «Тоттенхэма», в котором работает бывший спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи.
13:00 Всем привет! Начинаем онлайн заключительного дня трансферов в Европе. Прогнозируем много событий, будем следить за всеми до глубокой ночи.
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