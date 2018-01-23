«Реал» опубликовал видео с рассечением Роналду

«Реал» опубликовал видео с рассечением Роналду

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Пресс-служба «Реала» разместила в Instagram видео того, как было обработано рассечение Криштиану Роналду в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (7:1).

https://www.instagram.com/p/BeQoNBgBKTb/

Напомним, что португалец оформил дубль и отдал одну голевую передачу во встрече. Роналду доиграл матч, несмотря на травму.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images Sport/Getty Images

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