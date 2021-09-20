Главный матч без главного героя. 30-процентное дерби

Эта встреча ЦСКА и «Спартака» может только превзойти ожидания.

Эта встреча ЦСКА и «Спартака» может только превзойти ожидания.

Сегодня мы получим наглядное представление о том, как выглядят праздники в затянувшуюся полосу унылых будней. О том, сможет ли этот праздник от этих будней хоть чем-то отличиться.

Матчи ЦСКА и «Спартака» всегда были избытком жизни, всегда совпадали с каким-то особенным энтузиазмом природных сил. Они рвались наружу, лезли на глаза. То легендарное поле «Торпедо» засыплет небывалым снегом, то собака, не в силах себя сдержать, рванет к игрокам. Бывало, что Никита Баженов из предмета добродушных спартаковских шуток превращался в орудие самого главного в году спартаковского гола. А бывало и так, что травмированный Акинфеев уверенно грозил Веллитону уединением. Он, Игорь, тогда еще просто не слышал историю про то, что мешало Веллитону взвешиваться по утрам.

Кстати, единственной рифмой современности с теми пышными временами становится то, что «Спартак», как и десять лет назад, играет против ЦСКА сразу после домашнего поражения от «Легии» и что этот матч тоже будет судить Сергей Карасев. Остальные совпадения должны быть признаны случайными. Из-за травмы матч пропускает Зобнин, и не гарантировано участие Заболотного. Перебор карточек лишит юного Мухина первого для него дерби в составе ЦСКА, не будет на поле и Соболева, у которого тоже «к одиннадцати — туз».

Это очень тяжелые потери для нынешних ЦСКА и «Спартака». Зобнин — олицетворение молчаливой работы, какой только и осталось теперь придаться нынешним середнякам премьер-лиги. Мухин, как выясняется, тоже в ЦСКА едва ли не единственный «чистый разрушитель», то есть игрок такого амплуа, у которого и разрушение чужих замыслов — чистое искусство, за коим можно с удовольствием наблюдать. А Соболев с его заводным характером мог бы очень точно попасть в настроение дерби. Если бы еще был в атаке хотя бы вполовину так же продуктивен, как в прошлом сезоне.

Так вот, об избытке жизни. Похоже, он избыт. Сезон футболиста нашей премьер-лиги похож на серое утро того персонажа песни, что только встал и уже устал. На это затянувшееся утро нашего сезона хочется смотреть с тем же выражением на лице, с которым обычно смотрит матчи своей команды главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. Выражение, как будто означающее: «Это добром не кончится». Кстати, в ворота «Спартака» он забил предпоследний в своей карьере гол — в апрельском дерби 2017-го, в чемпионский сезон красно-белых. И это дерби стало последним для ЦСКА, которое он проиграл на своем поле. А последний гол Алексей забивал осенью того же года в ворота «Краснодара», где теперь работает близнец Василий.

В этот раз нет ни одного футболиста, на кого заранее интересно посмотреть в предложенных обстоятельствах дерби. Последить за его попытками стать вожаком для своих, за его способностью сделать результат. Дерби — это главный в сезоне матч. Но у этого матча нет главного героя.

Дерби осени 2021-го, в день, когда осень действительно обрушилась на Москву, дерби тяжелого понедельника — проходит на фоне того, что сил на него не хватает даже у столичной полиции. Ведь в более удобный для такого матча выходной день полиция была занята охраной порядка у избирательных участков. Еще один символ бессилия, перечислять каковые уже нет никаких сил.

При этом болельщиков, которых следует охранять друг от друга, в этот раз будет в лучшем случае треть от максимума. Еще одна серьезнейшая потеря для двух обескровленных команд. Пожалуй, только на сто процентов заполненные трибуны могли бы стать внешним аккумулятором для сегодняшних ЦСКА и «Спартака». Болельщики почему-то не устают, не наедаются футболом. Болельщики так же, как и футболисты, болеют короной, но их ноги отчего-то с прежней бодростью бегут в сторону трибун, в отличие от… И даже если бы болельщики не смогли передать футболистом свою энергию, дерби могло бы запомниться благодаря «упаковке». Но на матч попадет лишь каждый третий — даже не от тех, кто хочет, а от тех, кто может.

Надежду вселяет лишь одно (и это нормально для надежды, само существование которой предполагает, что ее окружают обстоятельства безнадеги): осеннее дерби-2021 не сможет никого разочаровать. Оно может только превзойти ожидания.

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