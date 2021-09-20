«Спартак» в совершенно разобранном состоянии. Но во время кризисов он не раз наказывал ЦСКА

Не надо печалиться.

Не надо печалиться.

В 2008-м «Спартак» прервал семилетнюю серию без побед в дерби

В 2011-м отмазался за десять голов от «Порту»

в 2013-м — за «Санкт-Галлен»

В 2014-м — за 0:4 от «Краснодара»

В 2016-м — за временную потерю первого места и три поражения подряд

В 2017-м — за 0:7 на «Энфилде»

01.11.2008 ЦСКА — «Спартак» (0:1)

При Старкове «Спартак» заезжал на сборы перед матчами с ЦСКА за два дня, при Черчесове — за день. Лаудруп же назначил сбор на одиннадцать утра в день матча, но игроки основного состава поступили более консервативно и остались ночевать в Тарасовке.

«Спартак» Лаудрупа подошел к тому матчу на шестом месте, с грузом восемнадцати дерби без побед и 1:5 в первом круге. ЦСКА же перед уходом Газзаева уверенно обыгрывал всех подряд: Дзагоев с Вагнером были в таком порядке, что громили даже «Депортиво» в Кубке УЕФА. Но Лаудруп нашел на них управу — Йиранек с Фати в центре защиты плюс мощная опорная зона с Ковачем и Ковальчуком. Правда, Жирков переигрывал на фланге Паршивлюка, и ЦСКА создал перед перерывом несколько моментов, но тогда «Спартак» выручил Плетикоса.

Во втором тайме красно-белые стали больше владеть мячом. На правом краю активизировался Быстров. Именно он, получив мяч от Прудникова, катнул Баженову, а тот выиграл позиционную борьбу у Мамаева и забил единственный мяч.

После долгожданной победы генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин заявил, что его команда ни в чем не превзошла соперника. Через полгода он уволил Лаудрупа, сам стал тренером и в первом дерби добился волевой победы над ЦСКА 2:1.

30.04.2011 «Спартак» — ЦСКА (1:0)

В том апреле «Спартак» получил десять голов от «Порту», после пятого тура опустился на последнее место в РПЛ, а гендиректор Карпин начал искать команде тренера (вел переговоры, например, с Андреем Кобелевым), но в итоге продолжил совмещать.

В игре с ЦСКА Карпин по разным причинам не мог выпустить в стартовом составе Алекса, Веллитона, Ибсона и Пареху, но обошелся и без них. Центр поля насытил опорниками Шешуковым и Кариокой, а Дзюбу разместил под Ари и наделил функциями плеймейкера. В результате — связал полузащиту ЦСКА, отделив ее от Вагнера с Думбия. А Ари за пятнадцать минут до конца получил мяч от Макгиди и, не встретив серьезного препятствия в лице Набабкина, метко пробил в дальний угол.

Через год «Спартак» финишировал выше ЦСКА, а Карпину пришлось уступить тренерский пост Унаи Эмери. Ненадолго.

22.09.2013 «Спартак» — ЦСКА (3:0)

Август Карпина был кошмарен — три ничьи и два поражения. Через несколько недель после домашних (игра, правда, прошла на «Арене Химки») 2:4 от «Санкт-Галлена» «Спартак» принимал на «Локомотиве» лидера и действующего чемпиона. Несколько дней назад ЦСКА стартовал в Лиге чемпионов с 0:3 в Мюнхене и явно не ожидал такого же результата в дерби, но Глушаков, Кариока и Коста классно сработали в середине, Паршивлюк с Комбаровым полезно подключались к атакам (и забили по голу), а Хурадо с Озбилисом — смещались с флангов в центр. К тому же Песьяков и центральные защитники Макеев с Жоау Карлосом сыграли безупречно, что им тогда было не очень-то свойственно. В итоге «Спартак» одержал первую крупную победу над ЦСКА с 1999 года.

«Вам нравится песня «Валера»? — спросили Карпина после матча. — Она сейчас популярная в интернете». — «Валера в России один, что ли? Мне сказали, что у ролика много просмотров. Дошло до того, что игроки эту песню в раздевалке сейчас включили».

17.08.2014 ЦСКА — «Спартак» (0:1)

Команда Мурата Якина приехала на «Арену Химки» через три дня после шокирующих 0:4 от «Краснодара». Слуцкий потом сказал, что во главе ЦСКА не видел такого осторожного «Спартака», а глава департамента судейства Валентин Иванов признал, что Безбородов, купившись на симуляцию Паршивлюка, ошибочно назначил пенальти, с которого Комбаров забил победный мяч.

Но это потом, а сначала Якин выставил на игру пять защитников, причем самого статусного — Боккетти — оставил в запасе, а в атаку отправил быстрого ганца Маджида Уориса, проданного через две недели «Трабзонспору». Из глубины Уориса здорово поддерживал Промес. Лучшим же у «Спартака» стал Ким Чельстрем, сотрудничавший в центре поля с Глушаковым. У шведа хватало сил и на разрушение, и на креатив, и на опасные удары. К тому же превосходный матч провел Артем Ребров, спасший «Спартак» после удара Игнашевича со штрафного.

29.10.2016 «Спартак» — ЦСКА (3:1)

Трудно сейчас поверить, но в чемпионском сезоне Массимо Каррера позволил себе три поражения подряд (одно, правда, в Кубке), из-за чего «Спартак» откатился на второе место. Через несколько недель итальянский тренер впервые встретился с ЦСКА, который хоть и лишился по разным причинам Мусы, Еременко и Дзагоева, но все еще входил в топ-3 РПЛ и обладал мощным составом.

Каррера рисковал недосчитаться нескольких лидеров из-за травм, но в итоге выставил всех лучших. В интервью «Матч ТВ» оператор шебекинского хлебозавода Иван Выродов лучше всех выразил спартаковское состояние: «3:1! Только победа. 3:1 без шансов. Антошка выздоровел — это во‑первых. Глушаков — это похороны».

10.12.2017 «Спартак» — ЦСКА (3:0)

Обе команды только-только вернулись из Англии. ЦСКА проиграл 1:2 «МЮ», хотя вел в счете после первого тайма, а «Спартак» был раздавлен «Ливерпуль» — 0:7. Из-за травм Каррера не смог выставить в стартовом составе Зе Луиша с Джикией, но в атаке в тот вечер царил Промес, а в защите неожиданно полезно отработали Зобнин с Мельгарехо.

При счете 1:0, когда ЦСКА был близок к тому, чтобы сравнять, Каррера с Пилипчуком поменяли игроков местами — Самедов ушел из центра на привычный правый фланг, а Зобнин укрепил опорную зону. Во втором тайме, воспользовавшись ошибкой Натхо, спартаковцы забили второй мяч, а на последних минутах Пашалич довел дело до разгрома.

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