«Своей бригаде всегда говорю: «Работаем без VAR». Большое интервью с арбитром ФИФА Владиславом Безбородовым

Корреспондент «Матч ТВ» поговорил с одним из самых опытных арбитров премьер-лиги.

Корреспондент «Матч ТВ» поговорил с одним из самых опытных арбитров премьер-лиги.

Владислав Безбордов в интервью Сергею Циммерману рассказал:

Как переживал отстранение в прошлом году после матча «Краснодар» — «Спартак»

Почему всегда волнуется перед сдачей обязательных предсезонных тестов на физподготовку

Об особенностях работы арбитра на VAR

Матчи какого турнира судил в межсезонье

Какой фразой напутствует своих помощников перед матчами

Сколько баллов снижают арбитру за просмотренный эпизод в поле и сколько за неверную интерпретацию момента на VAR

«Перед тестом по «физике» все равно волнуешься — вдруг не с той ноги встанешь»

— Как готовились к очередному сезону?

— За столько лет уже четко знаешь, как и что делать. Вплоть до того, в какой день начинать. Если коротко — регулярные тренировки сразу после отпуска, а потом набираешь форму через игры. Так было и во время футбольной карьеры.

— Прежде чем начать сезон, вам предстоит сдать тест на физподготовку. Волнуетесь или такие вещи уже давно в прошлом?

— Честно говоря, все равно волнительно. Знаешь, что готовился, набирал форму, но тест он и есть тест. Поэтому все делаешь аккуратно. Зато когда сдал, выдыхаешь — все, лицензия получена! Хорошо, что сейчас есть возможность пересдать. Мало ли, не с той ноги встал или легкое недомогание не позволило уложиться в норматив. Раньше было так — не сдал, пропускаешь весь год.

— Отпуск в ковидные времена приходится иначе проводить?

— Это правда. Уже два года из-за ограничений никуда не выбраться. Не хочется рисковать здоровьем — ни своим, ни семьи. Так что весь отпуск на даче в Ленинградской области.

— В этом есть свои плюсы или одни минусы?

— Мне кажется, у любого человека в отпуске дней через 7-10 приходит состояние, когда тебя «отпустило» и ты начинаешь чувствовать себя отдохнувшим. Но поскольку позагорать на пляже, искупаться в море не получается, быт все равно до конца не уходит — так или иначе решаешь житейские вопросы. Если не уехал — голову полностью не разгрузишь. Поэтому что-то от прошлого сезона так или иначе в тебе осталось. Уж не знаю, хорошо это или плохо (улыбается). Но сейчас такие реалии.

— Зато можно было целыми днями смотреть Евро?

— Старался интересные игры не пропускать. Но ключевые эпизоды видел все. Время точно не зря потратил.

— Наслаждались футболом или наблюдали за Евро профессиональным взглядом рефери?

— Если смотрел игру с кем-то, все время спрашивали — ты за кого? А я ни за кого не болел, просто следил за матчем от решения до решения судьи. И дальше оценивал, к чему оно может привести. То есть все равно наблюдал через призму того, как рефери управляет игрой. Тактические схемы, динамика — это все тоже, конечно, увлекает, но профессиональный взгляд арбитра никуда не денешь.

— Что подметили для себя?

— Думаю, итоги Роберто Розетти лучше меня подведет (улыбается). А для себя… Заметно было, что сам турнир очень скоротечен. В такой ситуации судьи, конечно, берегли игроков в плане дисциплинарных санкций. То есть не было такого, чуть что — желтая карточка. Но это специфика турнира и прагматичный подход с точки зрения судейства. Если не ошибаюсь — всего две дисквалификации по ходу Евро было. Всем, в том числе и судьям, хотелось сохранить динамику соревнований. Но это не значит, что некие послабления перейдут на национальные чемпионаты. Скажу еще раз — здесь все-таки специфика была несколько иной. В общем, смотрел турнир через призму того, какие решения помогают футболу развиваться.

— На новое правило, касающееся игры рукой, особое внимание обращали?

— Чтобы делать какие-то выводы, таких моментов, к сожалению, было немного. Но, думаю, подборку нам обязательно покажут, и к какому-то общему заключению с руководством мы придем, чтобы было единое видение. Но вообще правило относительно игры рукой менялось уже не раз — и с этим справимся.

— За Сергея Карасева на Евро переживали?

— Конечно. И хочется его поздравить, с тем, что Евро сложился для него достаточно удачно — всей бригадой ребята прошли по турниру далеко. Это же наш российский имидж!

— На эту тему было немало шуток — мол, наша судейская бригада прошла на Евро гораздо дальше, чем сборная.

— Тоже их, конечно, слышал. Что делать — объективная картина.

«Судить в чемпионате Петербурга сложнее, чем в РПЛ»

— Вы сказали, что готовились к сезону через матчи. Сами играли или обслуживали встречи?

— Как бы я ни хотел поиграть в футбол, этого не делаю, есть опасность получить травму. Плюс у нас в судейском корпусе хорошая конкурентная среда — если что, никто тебя ждать не станет и выпасть из обоймы можно очень быстро. Прецеденты есть. Летом получал назначения на игры мужского чемпионата Петербурга. Темп игры, общение с футболистами, своевременный свисток — все это почувствовать в межсезонье очень важно. И к началу чемпионата уже должно быть на автомате. Но вообще, скажу, что работать на городском чемпионате даже сложнее, чем в РПЛ.

— Почему?

— Во-первых, физическая нагрузка в межсезонье, во-вторых, управление игрой. Поэтому просил дать мне самые сложные матчи. Есть ведь не простые команды, игроки, молодежь, темп. Может быть, не самый интеллектуальный футбол, но по динамике ты можешь хорошо «нагрузиться». Тем более, если сам себе ставишь такую задачу.

— Городская федерация идет в таких случаях навстречу?

— Ей тоже хорошо, если кто-то добровольно готов «закрыть» сложный матч (улыбается). Бывало говорили — хочешь еще? В принципе, готов был хоть через день работать. Но случалось, что надо уехать. Поэтому иногда отвечал — очень хочу, но не могу.

— Как на рефери ФИФА и РПЛ реагировали городские команды?

— Стараюсь в любой игре сохранять свой подход и уровень, как обычно делать все по максимуму. Иначе, если ты вышел пешком походить, какой смысл брать этот матч? В итоге каждый занимается своим делом, без противоречий и претензий. Мне кажется, игроки тоже были довольны. В таких случаях их внимание сразу переключается на футбол, а не на арбитра.

«В матче «Краснодара» и «Спартака» в прошлом году мы не попали в ноты»

— В ноябре 2020-го после игры «Краснодар» — «Спартак» вы были отстранены от работы до конца календарного года. Что делали в это время?

— Простой был месяца полтора. Как его переживал? По-человечески трудно однозначно описать. Поддерживал форму, в то же время переключался на что-то другое в жизни — семьей занимался, детьми. Но вообще, всю эту ситуацию уже пережил. Если честно, не люблю оглядываться назад и заниматься самокопанием. Бессмысленно. У судей порой бывают решения ни хорошие и ни плохие. Просто есть меньшее зло. А твой вердикт, тем не менее, неприемлем с точки зрения футбольной общественности, субъективных оценок и так далее.

Мне кажется, тогда у нас не было другого выхода. Задача была — дать командам побороться. Возможно, одно решение к другому не стыковалось. Но такие судейские неудачи бывают. Не наш день оказался! Не попал в ноты — можно и так сказать. Ну, а потом: идут туры, проходят матчи, а ты сидишь дома. Конечно, переживал по этому поводу. В таких ситуациях, бывает, не находишь себе места. Ведь вся подготовка, ритм — они заточены на прохождение осеннего периода чемпионата. И хочется судить каждый тур! А тут получается, что набираешь форму, вдруг, бац, выпадаешь, после чего сидишь до декабря. Больше того, потом волей-неволей до февраля, потому что большая пауза в сезоне. Тут и подготовку надо пересматривать. Но руки ни в коем случае не опускал: ждал и понимал, что время все должно расставить на свои места.

— Самое неприятное в такой ситуации — неизвестность или вы знали, когда вернетесь?

— Читал все мнения руководителей и понимал, что до конца календарного года — отстранен. Поэтому в ноябре–декабре ни на что не надеялся. Хотя внутри сидело ощущение — несправедливость какая-то. Но решаем же не мы. Ты работник и исполняешь обязанности. Таким было видение начальства, ситуацию надо было принимать такой, какая она есть.

— А потом вас просто вызвали на зимний сбор?

— В январе у нас была встреча с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцом. Получилось так, что приехал к нему в офис как раз в свой день рождения. Там он и объявил о моем возвращении. Что все проверки мы прошли и снова в списке арбитров на весну.

— Это был подарок вам на День рождения?

— Ашот Рафаилович не знал об этом, но получилось, что именно так (улыбается).

«На VAR ты как авиадиспетчер — без права на ошибку»

— Вы — опытнейший рефери. Ваши ощущения от работы арбитром VAR?

— Раньше не особо мне это нравилось. Потом ментально себя адаптировал, в том числе с учетом мнения мировой общественности. Но скажу честно — работа не простая. Не зря многие ребята говорят — судить в поле легче. Ты в движении, доставляешь себя, куда учили, выбираешь угол зрения на эпизод, чтобы обзор был оптимальным. VAR — совершенно другая работа. Все 90 минут ты сидишь в напряжении.

Комната работы видеоассистентов арбитра / Фото: © Fifa

— Если хоть ненадолго потерял концентрацию, жди беды?

— Согласен. Держать ее все 90 минут — это в принципе для судейства важно, но при работе на VAR особенно. Она должна быть от и до. Ты не имеешь права ее «выключить». Причем проблема даже не в риске что-то пропустить — не факт, что сможешь «включить» эту самую концентрацию обратно. Хотя, казалось бы, что такого: форма работы — как будто ты дома сидишь, телевизор смотришь. Но даже когда игра идет в вялотекущем ритме, надо быть еще более внимательным и острожным по части «не расслабиться». Ведь именно ты — последняя инстанция. Пропустишь момент — вопросы не к судье в поле будут, а именно к тебе!

— Но ведь вы можете «прокрутить кино назад».

— Да, но можешь и пропустить, вообще не заметить момент. А ведь если судья в поле его не увидел, значит, он сам по себе скрытый. Например, та же не очевидная рука. Если судья в поле ее не увидел, а ты заметил, тогда сам начинаешь смотреть повтор, говоришь «СТОП», начинаешь проверку. Но в данном случае я не к тому, как это все делается. Просто если не будешь сконцентрирован, есть риск, что и ты на VAR пропустишь спорный момент. А потом на повторе вся страна увидит, что это действительно рука, но VAR этого почему-то не заметил. И тогда уже возникает другой вопрос: то ли там судья спит, то ли не понимает, да и вообще — что он там делает? То есть вопрос сразу подвешивается. И VAR остается крайним. В этом основная сложность работы судьи на VAR.

— Получается, вы у экрана — как авиадиспетчер.

— Почти. Эту специфику тоже надо тренировать, она совсем не та, что у судьи в поле.

«Своей бригаде в поле говорю — работаем без VAR»

— Как с VAR вам работается судьей в поле?

— Когда мы выходим на игру, всегда говорю своей бригаде: «Ребята, работаем без VAR. Как будто его нет — мы ведь сами все умеем, были же матчи, когда без ошибок судили. Почему сейчас должны полагаться на VAR, где-то не добежать, где-то недосмотреть?». В общем, надо работать и так же принимать решения. Ты ведь прежде всего арбитр. Тот человек, который несет ответственность. VAR не должен тебя убаюкивать, а ты считать — он за спиной, если что — спасет. Это — неправильный подход. С таким отношением регресс получается. Ты все равно обязан держать себя на острие и как раньше считать, что никто тебе не поможет. Вот тогда VAR, если и поучаствует в игре, то в таких моментах, про которые действительно говорят — ну это невозможно увидеть. То есть судья все делал правильно, двигался как надо, прибежал в нужную точку, занял позицию, но эту условную скрытую руку просто нереально было заметить. Тогда все верно — аплодируем VAR и говорим: хорошо, что он есть. С линиями офсайда — то же самое. Считаю, рефери в поле именно так должен относиться к VAR. А не по принципу «было — не было», если что «посмотрят-исправят». Конечно, исправят, но судья должен уметь сам принимать решения.

— У болельщиков уже есть примета: если при проверке 11-метрового судья бежит смотреть «телевизор», значит пенальти, скорее всего, будет назначен. Почему так получается?

— VAR зовет судью к экрану только в тех случаях, когда это очевидно пропущенный инцидент. Вот тогда арбитр и приглашается. Бывает и по-другому. Пока игра еще продолжается, VAR может спросить у рефери: «Ты видел момент?». Тот, положим, отвечает: «Да, защитник при отборе сыграл в мяч». И дальше VAR уже не может вмешаться, если касание защитником мяча действительно было. Даже если он только коснулся мяча. И это та золотая середина, когда VAR отдаст эпизод арбитру в поле. Он видел момент, он расценил его так.

— А если был фол, и защитник при этом не коснулся мяча?

— Тогда VAR как раз и скажет арбитру — рекомендую пройти и посмотреть повтор на экране на предмет назначения пенальти. Либо красной карточки, если нарушение было до штрафной. При этом если судья идет к монитору, то уже не для проверки, а чтобы убедиться в своем решении по пропущенному им эпизоду. В общем VAR не будет звать судью к экрану просто так: «Давай, сходи, проверь». Так что это не примета — многое зависит от мастерства людей на VAR. Там ведь тоже бывают перестраховки.

— Судей на VAR наказывают, если арбитра в поле пригласили к монитору и именно он оказался прав?

— Судью позвали к монитору, он своего мнения не поменял и оказался прав — тогда судье на VAR минус 1 балл. Если рефери в поле благодаря VAR поменял решение — ему минус полбалла.

— Миллиметровые офсайды, которые по мнению многих убивают дух игры, — к этому привыкли?

— Конечно, никто не любит их выискивать. Но мы должны к этому адаптироваться. Такой сейчас мир — цифровой. Посмотрим, как с этими офсайдами и линиями дальше будет. Пока полпальца бутсы — это офсайд. И вообще, нужны будут помощники или нет с этими линиями? С другой стороны, мы уже видели, когда обидные голы отменялись, причем решающие. Но мы же хотели эту систему.

— Можно же ввести погрешность на «заступы» в офсайдах. Скажем плюс-минус 2-3 сантиметра.

— Человеческий фактор все равно есть. У тебя оператор прочерчивает линии, а ты говоришь, где остановиться, когда мяч оторвался от ноги.

— Почему у нас проверки VAR не всегда, но частенько длятся дольше, чем в ЛЧ или на том же Евро?

— Это новый проект. И мы, несомненно, должны пройти через какие-то ошибки. Стремление сделать это побыстрее, конечно, есть. С другой стороны, одни арбитры уходят, приходят новички, которые впервые садятся за экран телевизора. Начинают практиковаться, но со временем им еще лицензию надо получить. Для арбитров с опытом ситуация другая: в поле ты бежишь, а тут сидишь. Все по-другому. Хотя у арбитра VAR пульс случается такой же, как у коллеги в поле. Потому что ситуации могут быть одна за другой, плюс потом еще одна и еще половинка. Так что у тебя мозги тоже могут закипеть. А алгоритм правильного просмотра, чтобы все было побыстрее, но последовательно, тоже должен устояться. Для этого нужны время, люди, практика.

Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

К слову, есть операторы, которые работают быстрее или медленнее. Кто-то с разной скоростью нажимает кнопку, переключает ручку или с арбитрами коммуницирует. Кстати, слова судьи в поле тоже надо понять, особенно если он только что 100 метров на пульсе 200 пробежал. Когда он что-то говорит в таком состоянии, важно получить четкую информацию. Иногда стоит переспросить. Или ему информацию донести. Он ведь может не понять — какая, где, чья рука, если уже идет следующий эпизод. То есть в любом случае и тут есть человеческий фактор. Но со временем, уверен, будут люди, которые скажут — я научился, мне комфортно. Все это надо прояснять, потому что пока все равно будут вопросы — если вы не можете принимать правильные решения при помощи VAR, что вы там делаете? Ты в свою очередь должен четко понимать — именно ты последняя инстанция. И больше рискуешь, потому что если ошибся судья VAR, как такое возможно?

— В заключении поделитесь ожиданиями от наступающего сезона. Уже 14-го для вас.

— Ожидания интересные. Знаете, когда целый месяц смотришь Евро или ЧМ, у тебя прямо само в голову закладывается, каким должен быть футбол. Потом начинаются свои чемпионаты. Судя по тому, что видел в матче за Суперкубок и на турнире Кубок Париматч Премьер, наши команды должны быть хорошо готовы к сезону. А может быть, тот же Евро станет для наших клубов некой мотивационной частью — захочется показывать похожий уровень или хотя бы к нему стремиться. С другой стороны, сколько сезонов работаю, каждый раз подмечаю — у нас до последнего тура 5-6 команд претендуют на какие-то важные места, включая первое. В отличие, скажем, от Испании, где за золото, как правило, спорят две команды. Тем интереснее наша РПЛ. По зрелищности и бойцовским качествам мы превосходим многие лиги. Вот и на этот раз, думаю, нас ждет очень интересный сезон. Для РПЛ на данный момент все как-то сжимается. Больших покупок по экономическим причинам клубы делать не могут, падает наш клубный рейтинг, в ЛЧ попадает одна, в лучшем случае — две команды. При этом участие в ней с финансовой точки зрения очень выгодно. В Лиге Европы сейчас тоже есть призовые. Поэтому, считаю, наши топовые клубы будут ожесточенно биться за 1-2 место и еврокубки. Думаю, качество футбола благодаря этому будет хорошим.

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