Шапи не нравится роль джокера в «Краснодаре». Но его показатели хуже, чем в прошлом сезоне

Хотя воспитанник по-прежнему один из лучших в команде.

Хотя воспитанник по-прежнему один из лучших в команде.

После возобновления сезона 20-летний Шапи выходил только на замену — против «Уфы», «Спартака» и «Сочи»

Всего за 20 матчей (11 — в стартовом составе) в этом сезоне Тинькофф РПЛ Шапи забил 4 гола и отдал 4 голевых

Но последнее результативное действие случилось в матче с «Ростовом» в 15-м туре (3 ноября), а голов у полузащитника нет с 11-го тура (29 сентября)

После матча со «Спартаком» (1:0) Шапи высказал недовольство своим положением в команде:

— Меня не устраивает роль джокера, в клубе об этом знают. Да, есть руководство. Есть мысли, что я, выходя на замену, очень эффективен. Я знаю, сам себе и всем доказал, что я не хуже, не считаю себя слабее других футболистов в команде. Я буду выходить и доказывать. Надеюсь, что в следующей игре буду в стартовом составе.

Тогда Шапи действительно неплохо вышел на замену: «Краснодар» стал чаще идти в атаку, лучше контролировать мяч, это был лучший отрезок для гостей в матче. Сулейманов нанес два удара, сделал две ключевых передачи и заработал вторую желтую для Зобнина — по полезности он был среди лучших в команде, хотя сыграл всего 30 минут.

Но в следующей встрече Шапи вновь вышел лишь на замену — на 65-й минуте. Это решение не смогло переломить ход игры с «Сочи»: «Краснодар» по-прежнему много контролировал мяч, но не создавал достаточно остроты и пропускал опасные контратаки. Воспитанник клуба ничего не показал, однако надо понимать, что не получилось у всей команды.

Все голы и голевые Шапи в нынешнем сезоне

Прошлый сезон был уникальным не только для Шапи, но и вообще для российского футбола. Игрок показывал сумасшедшие цифры, совершая за 90 минут игрового времени в среднем 1,3 результативных действия. Мощнее показателей не было ни у кого. Вингер появлялся на поле обычно после 70-й минуты и умудрился забить 8 голов.

Понятно, что удержаться на таком уровне было нереально, но спад вышел сильнее, чем ожидалось. Особенно если учитывать последние месяцы. Шапи сбавил по всем ключевым показателям:

Количество ударов — с 4,1 до 3,8

Ударов из пределов штрафной — с 2,1 до 2

По точности передач — с 86% до 83%

По дриблингу — с 1,5 до 1

С другой стороны, он прибавил по ключевым пасам, то есть стал полезнее в подыгрыше. Да и средняя результативность осталась на достойном для полузащитника уровне — 0,6. Если бы не засуха в последних 7 турах, то цифры были бы ярче.

Несмотря на спад, Сулейманов по-прежнему один из лучших в «Краснодаре»:

2-й после Ари по «гол+пас» — 4+4

1-й по ударам за 90 минут — 3,8

5-й по удачному дриблингу — 1

1-й вместе с Фернандешем по ключевым пасам — 2,3

Отчасти сокращение игрового времени связано со сменой схемы «Краснодара» — в последних турах он чаще выбирает расстановку 4-4-2, где два форварда — Ари и Берг. А на флангах полузащиты тренерский штаб предпочитает Фернандеша и Вандерсона.

Перед игрой с «Сочи» тренер «Краснодара» Сергей Матвеев пытался успокоить ситуацию, отвечая на вопрос, почему Шапи снова не попал в состав: «Все нормально, просто было принято такое решение. Нет никакого резонанса. Магомед доволен тем, что он в команде и в клубе».

Возможно, это дисциплинарная мера, учитывая интервью Шапи после «Спартака», но игрок точно не будет доволен, если ситуация не изменится в ближайшие месяцы. Контракт рассчитан до лета 2022-го, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 12 млн евро. Вполне реальные деньги для топ-клубов, учитывая, что с постепенным истечением контракта цена будет падать.

В России такой трансфер могут потянуть, пожалуй, только «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Возможно, «Рубин». Характерно, что Шапи не стал исключать, что может оказаться в другой российской команде. Пусть и подчеркнув, что хотел бы в России выступать только за «Краснодар». Но многое может поменяться к лету.

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