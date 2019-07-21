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«Тамбов» забил «Локомотиву», но пропустил дважды в ответ. Видео голов и лучших моменты

21 июля 18:24
«Тамбов» забил «Локомотиву», но пропустил дважды в ответ. Видео голов и лучших моменты
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» в матче 2-го тура РПЛ.

Факты о матче

  • Гости открыли счет уже на 6-й минуте, но «Локо» благодаря голам Эдера и Игнатьева еще до перерыва вышел вперед.
  • «Локомотив» нанес 7 ударов в створ ворот соперника, «Тамбов» — только один. 
  • «Тамбов» потерпел второе поражение на старте чемпионата. Неделю назад он в гостях уступил «Зениту» с тем же счетом — 1:2.
  • Восстанавившийся от травмы форвард «Локо» Федор Смолов вышел на поле во втором тайме

Лучшие моменты

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РПЛ. 2-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:1 (2:1)

Голы: Эдер, 31. Игнатьев, 33 — Костюков, 6. 

«Локомотив»: Гилерме, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Крыховяк, Баринов, Игнатьев (Смолов, 46), Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Эдер (Лысов, 63)

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Чуперка, Карасев, Костюков (Бенито, 57), Мухаммед (Кленкин, 25), Килин (Маркелов, 71), Аппаев

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