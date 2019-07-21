«Тамбов» забил «Локомотиву», но пропустил дважды в ответ. Видео голов и лучших моменты
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» в матче 2-го тура РПЛ.
«Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» в матче 2-го тура РПЛ.
Факты о матче
- Гости открыли счет уже на 6-й минуте, но «Локо» благодаря голам Эдера и Игнатьева еще до перерыва вышел вперед.
- «Локомотив» нанес 7 ударов в створ ворот соперника, «Тамбов» — только один.
- «Тамбов» потерпел второе поражение на старте чемпионата. Неделю назад он в гостях уступил «Зениту» с тем же счетом — 1:2.
- Восстанавившийся от травмы форвард «Локо» Федор Смолов вышел на поле во втором тайме
Лучшие моментыОткрыть видео
РПЛ. 2-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:1 (2:1)
Голы: Эдер, 31. Игнатьев, 33 — Костюков, 6.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Крыховяк, Баринов, Игнатьев (Смолов, 46), Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Эдер (Лысов, 63)
«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Чуперка, Карасев, Костюков (Бенито, 57), Мухаммед (Кленкин, 25), Килин (Маркелов, 71), Аппаев
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