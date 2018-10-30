«Продолжаю болеть за «Спартак». Старков – о секрете Карреры, стиле Кононова и «железном» Черчесове

Эксклюзивное интервью «Матч ТВ» дал бывший наставник московского «Спартака» и лучший тренер в истории латвийского футбола Александр Старков.

2018-10-30T19:02:59+03:00 Эксклюзивное интервью «Матч ТВ» дал бывший наставник московского «Спартака» и лучший тренер в истории латвийского футбола Александр Старков.

Про Карреру и про себя

– На свежей фотографии из Юрмалы вы изображены вместе с Массимо Каррерой, который только что с большой помпой покинул отнюдь не чуждый вам московский «Спартак». Откуда взялся этот снимок?

– Я изначально планировал посетить игру в Юрмале, потому что внимательно слежу изнутри за чемпионатом Латвии. Когда пресса раструбила о том, что на матч приедет Массимо, стало понятно: встречи нам не избежать, ведь стадион-то маленький (смеется). До этого мы не были знакомы, хотя едва не пересеклись в Италии несколько месяцев назад. Я был рад увидеться и познакомиться в Юрмале с Каррерой. Правда, не было времени поговорить о чем-то серьезном, успели только перекинуться парой фраз в окружении болельщиков. Возможно, еще будет возможность пообщаться поплотнее.

– Например, спросить про его конфликт с Глушаковым и рассказать Массимо свою эпопею с Аленичевым, который, кстати, и привел Карреру в «Спартак»?

– Знаете, история отношений тренеров с возрастными игроками стара, как футбольный мир. Думаю, что мы нашли бы с Массимо темы и поинтереснее.

– Чем вы объясните, что совместное фото двух бывших тренеров «Спартака» вызвало столь большой резонанс?

– Это у вас надо спрашивать, вы же мне звоните! (Смеется.) «Спартак» – очень популярный клуб, так что интерес к нему есть везде. Сколько уже лет прошло, как я там не работаю, но все равно попадаются болельщики, которые меня помнят и хотят поговорить именно о «Спартаке». Популярность у этого клуба в русскоязычном пространстве просто сумасшедшая, так что любая новость, связанная с его жизнедеятельностью или историей, автоматически вызывает любопытство.

– Почему, наш взгляд, именно у Карреры получилось то, что не получалось после Олега Романцева ни у кого больше, включая вас?

– Именно популярность «Спартака» и желание болельщиков сделать побольше фото помешало мне выяснить это у Массимо (смеется). Я бы с удовольствием расспросил его о каких-то вещах, это точно. Про себя же могу сказать, что мне не в чем себя упрекнуть за время, проведенное в «Спартаке». Я работал по максимуму и сделал тогда все, на что был способен. Я был честен и перед самим собой, и перед руководством, и перед болельщиками, и перед игроками. И я горд, что тренировал такую большую команду.

Про Романцева и нового тренера «Спартака»

– Сейчас, когда прошло столько лет, не думаете, что в той или иной ситуации могли поступить по-другому и взять в итоге золото?

– Все сложилось тогда так, как сложилось. У меня остались яркие и положительные в целом воспоминания о работе в «Спартаке», который по праву считается уникальным явлением в российском футболе. Говорить задним числом о том, что могло бы быть, бесполезно. Что касается упомянутого вами Олега Романцева, то непременно надо сказать, что это большой тренер, благодаря своим личным качествам и стабильной поддержке руководства явивший собой целую эпоху для красно-белых. «Спартак» Романцева – это отдельная и цельная история, а затем клуб развивался иначе, это уже другая история. Но такова жизнь, ведь у одного и того же большого клуба бывают разные стадии. Возьмите, к примеру, «Реал», «Барселону», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед». Даже у таких грандов мирового масштаба случаются спады и промежутки без титулов. «Спартак» – гранд российского футбола, всегда подверженный повышенному вниманию. Если другим клубам прощают вторые-третьи места, то «Спартаку» их не прощают! Отсюда и частая смена тренеров, хотя вовсе не уверен, что это так уж идет на пользу комаде.

– Кто, на ваш взгляд, может сегодня прийти на смену Каррере?

– Нет, не дождетесь! Выбирать тренера – дело президента и клубного менеджмента. Между прочим, дело это очень сложное, что показывает свежий пример того же мадридского «Реала». Это лишь со стороны легко перебирать, как лепестки ромашки, те или иные имена. Тема смены тренеров, тем более в «Спартаке», – хлеб и развлечение для вас, журналистов (смеется). А вот для руководства это головная боль. Со стороны можно присоветовать все что угодно, но только хозяину клуба и его помощникам решать, как жить дальше. Именно они видят тот вектор развития, который им интересен. И под него они выбирают тренера. Так что увольте меня от советов!

Про Кононова и совмещение постов

– Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Один из озвученных СМИ кандидатов на пост тренера «Спартака» – Олег Кононов. Он известен широкой публике куда меньше, чем Валерий Карпин или Станислав Черчесов. Вы лично что можете о нем сказать?

– Я имею возможность в последнее время смотреть много футбола. И живьем, и по телевизору. И могу сам выбирать, за какими командами следить. Так вот, работа Олега Кононова меня как раз привлекает, я вижу во всех его командах фирменный почерк, свой стиль. Мне нравится, как работает этот специалист.

– Когда сегодня называют фигуру Станислава Черчесова применительно к «Спартаку», речь идет о совмещении постов в национальной сборной и клубе. Вы ведь через это проходили со «Сконто» и сборной Латвии, что скажете?

– Я бы четко разделил два аспекта в таком совмещении. В современном футболе главный тренер, имеющий большой штаб помощников, вполне может справиться с этой двойной нагрузкой чисто технически. Будучи главным тренером клуба, в наш век небывалого развития интернета и видеотехнологий куда проще не упускать из виду кандидатов в сборную, чем это было в то время, когда я работал со «Сконто» или Романцев трудился в «Спартаке». Но ведь есть еще другой аспект – психологический, эмоциональный. Быть одновременно главным тренером самого популярного клуба страны и главным тренером сборной этой же страны – дикая психологическая нагрузка, которая провоцирует ментальную и физическую усталость. Тем более что сейчас, после успешного домашнего чемпионата мира, сборная России находится на подъеме как с точки зрения игры, так и с точки зрения поддержки со стороны болельщиков. Совмещать в этой ситуации работу в «Спартаке» и сборной – очень сложный и деликатный момент. К тому же есть существенное отличие от Романцева в том «Спартаке» и от меня в том «Сконто». Наши клубы являлись базовыми для своих сборных, а сегодняшний «Спартак» отнюдь не таков…

Про Черчесова и Семака

– То есть Черчесов в «Спартаке» – это, на ваш взгляд, полная утопия?

– Вы спросили мое мнение про совмещение постов, и я ответил. Утопия это или не утопия – не мне решать. Говорю же: не мое дело давать советы кому бы то ни было по кандидатуре нового тренера «Спартака». А про Черчесова хочу сказать отдельно. Пользуясь вашим медийным ресурсом, выражаю ему благодарность и поддержку за то, как он проявил себя в своей сборной и как достойно представлял и представляет всю нашу тренерскую профессию. На фоне того цунами негатива, где вменяемая критика часто заливалась откровенной глупостью и даже хамством накануне ЧМ-2018, Станислав сумел – за счет своего железного характера, знаний, опыта – выдержать ту линию, которую он изначально выработал и отстаивал со своими помощниками. Черчесов верил и верит в то, что делает. Он повел за собой всю команду, и его кропотливая работа принесла серьезные плоды. Труд Черчесова в сборной России – это не только его большой личный успех, но и отличный пример для всего тренерского цеха.

– Судя по всему, вы внимательно следите за чемпионатом России. Сможет ли кто-то, на ваш взгляд, помешать Сергею Семаку взять с «Зенитом» золото с первой попытки?

– Сколько помню Семака, он всегда был гордостью современного российского футбола. Сергей являлся настоящим помощником любого тренера на футбольном поле, а затем и сам подался в нашу профессию. То, что Семак успел и поиграть в «Зените», и побыть там ассистентом у разных главных – это большой плюс. Видно, что у него сильный характер, много знаний, а опыт приходит лишь в постоянной работе. Он солидно начал как тренер в «Зените», а то, как ярко вышел из критической ситуации после поражения со счетом 0:4 в Минске, только закалило его. Да, заметно, что у нынешнего «Зенита» хватает проблем в игре, так что заранее объявлять его чемпионом рано, но потенциал и самого Семака, и его игроков, и всего клуба вкупе с проблемами московских команд действительно делают петербуржцев главными фаворитами сезона. Ну, а я при всем этом буду и дальше болеть за «Спартак» и желать ему как можно быстрее вернуть себе чемпионский титул!

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, РИА Новости/Виталий Белоусов, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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