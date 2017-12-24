Вратарь «Зенита» сделал первый шаг в Европу

На днях голкипер сине-бело-голубых Максим Рудаков на правах аренды перешел в финский ХИК, после чего ответил на вопросы «Матч ТВ».

– Как получилось, что вы стали игроком финского ХИК?

– Тренер вратарей молодежного «Зенита» Андрей Николаевич Михайлов плотно контактирует со второй командой ХИК. Поэтому на просмотр должен был поехать еще летом. Не получилось. Зато осенью отправился уже в первый состав. Потренировался с ним две с половиной недели, после чего пригласили в аренду. Видимо, произвел неплохое впечатление.

– А у вас оно какое?

– Очень рад, что все так сложилось. Это новый этап в карьере. Да и вообще все по-другому - от эмоций до условий работы.

– Чемпионат Финляндии не самый сильный в Старом Свете. Тем не менее, считаете, что делаете шаг в Европу?

– Конечно. Если не брать «Зенит», всегда хотелось играть в Европе. А переход ХИК чуть приближает к цели. Да, вы правы, финский чемпионат не топовый. Но тоже Европа. Тем более в этой стране очень хорошее отношение к футболу. Правда, в первую очередь ставлю перед собой задачу получать игровую практику. А как дальше пойдет – увидим.

– С другим вратарем «Зенита» Александром Васютиным, который находится в аренде в «Лахти», общались на тему своего перехода?

– Мы постоянно на связи, так что все знаю о финском чемпионате. Михаил Юрьевич Бирюков, тренер вратарей «Зенита», подбодрил и напутствовал. Он ведь тоже играл в Финляндии, поэтому рассказал, как себя вести, чего ожидать.

– В следующем сезоне матч ХИК – «Лахти» станет дерби зенитовских вратарей?

– Можно и так назвать. Но важно еще на поле оказаться. Буду работать, чтобы так оно и вышло.

– Как вам условия в ХИК?

– База находится на том же стадионе, где команда проводит домашние игры. Питание, зал – все здорово. И, конечно, сауна. Пообщался и с тренерским штабом – все отлично.

– Финско-русский словарь уже купили?

– Не сказать, что в команде подавляющее большинство финнов – много легионеров, говорящих по-английски. Я его знаю неплохо, поэтому проблем с общением быть не должно. Да и в других вопросах тоже. От Петербурга до Хельсинки – 3 часа на поезде. Климат такой же, как у нас, все близко.Я же бывал в соседней стране много-много раз.

– В том числе на сборах с «Зенитом-2» и молодежкой?

– И так, и сам, и со сборной по своему возрасту. Все знакомо.

– Когда приступаете к работе на новом месте?

– 6 января собираемся в Хельсинки. Первая часть подготовки к сезону пройдет дома – в манеже или на улице, исходя из погодных условий. Потом Кубок Финляндии стартует, форму можно будет через игры набирать. А чемпионат в апреле начнется.

– Осенью – Лига чемпионов?

– Так далеко не загадываю. Надо еще доказать свою состоятельность на сборах и в чемпионате страны, чтобы стать первым номером.

– Кто ваши конкуренты?

– Местные вратари. Если про остальных ребят говорить, то меня очень хорошо принял парень, который раньше в «Шальке-04» выступал. Энтони Аннан из Ганы. Есть бразилец Рафинья – капитан команды. Он, кстати, играл против «Зенита» за «Гент» в Лиге чемпионов. Пообщались и на эту тему. А в целом – достаточно квалифицированных игроков.

Фото: ФК «Зенит»

Смотрите также

Почему Кокорин имеет право стрелять в воздух

Алексей Сафонов: «Однажды Дзюба спас Черчесова. Но теперь надо самому выбираться»

Адьям Кузяев: «Про Далера говорили: „голова-компьютер“, но слишком уж маленький»

Почему меняют газон на стадионе «Санкт-Петербург»? Объясняет директор по инфраструктуре «Зенита»