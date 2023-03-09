«В Европе никто не считает русских врагами. Наоборот – по-особенному относятся». Необычный российский футболист

Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев в интервью «Матч ТВ».

Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев в интервью «Матч ТВ».

Владимир Москвичев — необычный российский футболист. Знает испанский, читает 12-15 книг в год, восхищается работой с Сандро Шварцем (при котором сыграл только 2 минуты) и смотрит на мир глазами нешаблонного спортсмена.

Он был одним из лидеров юношеской сборной России, с 11 лет занимался в академии «Динамо» и перспективно врывался в РПЛ (например, побеждал «Зенит» Семака — 1:0).

Сейчас 23-летний Москвичев — важный игрок для «Нефтехимика» в Первой лиге. Зимой им интересовались клубы РПЛ (от «Химок» было даже предложение). Мы поговорили с ним о футболе, жизни и многом другом.

Главное из разговора:

Встреча с украинским боксером Усиком в Турции

Секрет «Динамо» в работе с молодыми

Почему Шварц — лучший тренер в карьере. Хотя Владимир сыграл при нем только 2 минуты

Неудачная аренда в «Оренбург»: Федотов — простой русский мужик, но в клубе будто не хотели трансфер

Москвичев знает испанский и английский, ни разу не сталкивался с враждебностью к русским в Европе

Про страх у футболистов и ор в детском футболе

Отношение к алкоголю (вас удивит), фото с Путиным и 12-15 прочитанных книг в год

О встречи с украинским боксером Усиком в Турции, жизни на базе клуба и об отношениях, которые вдохновляют

— В Нижнекамске ты живешь на базе. Почему не снимаешь квартиру?

— Необходимости не было. На базе все есть — тренажерный зал, натуральное поле (которое пока, правда, из-за погоды недоступно), восстановительные процедуры. Условия — хорошие.

Машины у меня тут нет — перед каждой тренировкой добираться до базы было бы не совсем удобно. Тут вышел из комнаты — и все рядом. Все для прогресса и работы на себя. Фокусируешься на главных вещах.

Но сейчас мы сошлись с девушкой. Когда она будет приезжать в Нижнекамск, буду снимать квартиру на время.

— Как познакомились с девушкой?

— Познакомились достаточно давно, она из Москвы. Увидел ее в соцсетях, лайкнул фотографию — очень понравилась. Потом написал, так стали общаться. Долгое время поддерживали связь, а сейчас это переросло в отношения.

Чувствую, что они идут мне на пользу во всех смыслах. Стал более смелым, уверенным в себе.

Не знаю, как это правильно описать. Она в футболе не так много понимает, но безумно приятно, что смотрит каждую игру. Я спрашивал ее: «Зачем тебе это?» Она отвечала: «Поддерживаю, переживаю». Интересуется постоянно: а чего меня по ногам ударили, как мы сыграли — хорошо или не очень? Такая поддержка прям заряжает.

Это новые ощущения для меня.

— Ты работал с тренером «Нефтехимика» Кириллом Новиковым еще в системе «Динамо». Что выделяет его? Почему поехал к нему?

— Самый значимый фактор — личный интерес тренера. Кирилл Александрович сам позвонил и сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. Плюс к этому заранее знал, что в «Нефтехимике» уже играют несколько знакомых ещё по «Динамо» — игроков очень хорошего уровня.

Новиков требует, чтобы каждый футболист играл на своих сильных качествах. У меня, как у опорника, задачи — отбор, позиционная игра, при отборе быстро искать наших атакующих игроков передачами вперед. Либо сохранять мяч, а потом уже по возможности — помощь в созидании при позиционке.

Он старается ставить футболистов на те позиции, на которых они бы смотрелись наилучшим образом.

— На сборах в Турции «Нефтехимик» жил в одном отеле с известным украинским боксером Усиком. Встречал его на территории отеля?

— Да, видел однажды. Высокий, здоровый. Ну все знают, что он машина приличная. Кстати, у него достаточно большая команда. Тренеры, менеджеры, те, кто помогают по медицинской части, по восстановлению. Людей, кто с ним работает, почти как у нас в команде.

— Как Усик и его команда воспринимали, что жили в одном отеле с российским клубом?

— Один раз я пересекся с кем-то из его команды — мимолетно: «Спасибо» — «Пожалуйста». Не более того.

По поводу самого Усика — насколько понял, он выкладывал пост о том, что если к нему будут подходить люди из России, то особого желания фотографироваться с ними не имеет. И скорее откажет. Поэтому изначально ребята понимали все.

Хотя в другой ситуации многие бы хотели с ним сфотографироваться. Но его пост, наверное, все прояснил и поставил точки над i.

— Но взаимной агрессии и неуважения не было между командами? В Турции был скандальный случай между российским «Шинником» и украинским «Минаем».

— Нет, все было уважительно. Как мне показалось, люди из команды Усика вели себя по-доброму. Сужу по внешнему впечатлению. Никакой агрессии не было, тем более взаимной, потому что с нашей стороны точно все было уважительно. Как мне показалось, с их стороны — тоже.

— Зимой были новости об интересе «Химок» к тебе. Чем закончилось?

— Да, был интерес со стороны «Химок». Со спортивным директором общался лично, но встал вопрос по отступным. Дальше все это не продвинулось.

Как это воспринял? Сейчас хочу сконцентрироваться на второй части сезона как игрок «Нефтехимика». Нам нужно поправлять ситуацию. Уверен, с тем подбором игроков в каждой линии, что у нас есть, мы должны бороться за верхние строчки в таблице.

О прогрессе «Динамо»: роль Бувача в росте молодых, как Тюкавин пахал в отпуске и уверенность Захаряна

— Ты с 11 лет занимался в академии «Динамо». Почему там в последнее время здорово пробиваются молодые?

— Если взять, как ключевые примеры, Арсена Захаряна и Костю Тюкавина, тут совокупность факторов. Первый и самый значимый, это их талант, трудолюбие, желание работать и прогрессировать. Конечно же, характер.

Знаю, что Костя, когда был в сложной ситуации в «Динамо»-2 и мало играл, весь отпуск занимался с тренером по физической подготовке. Это многое говорит о человеке и его характере — не опускать руки в сложной ситуации, а работать еще больше. Тем более, как нападающий Костя действительно очень талантливый.

Второй фактор — в «Динамо» пришли люди, которые знают и понимают, как развивать молодых игроков, а самое важное — как развивать клуб. В первую очередь, наверное, это спортивный директор Желько Бувач. Помню, что Бувач присутствовал на каждой игре второй команды, где-то даже приезжал на тренировки.

Запомнились слова Кости Рауша, с которым мы пересеклись уже в основе: «Желько может казаться незаметным, но он видит все, что происходит в клубе».

И, конечно, многое поменялось, при приходе Сандро Шварца и его помощника Волкана. Их внимание к деталям, их отношение к игрокам, к персоналу, к работникам. Они вместе сделали очень заметные изменения в клубе, правильные изменения.

После их прихода у молодых игроков появились понимание и вера, что если они будут лучше своих конкурентов, будут играть, несмотря на возраст. Сандро не смущал этот фактор. Чисто спортивный принцип играл главную роль.

— Чем Захарян запомнился по совместной работе — в основе и «Динамо-2»?

— Он всегда выделялся своим характером и уверенностью в себе. Это во всем проявлялось — что Арсен делал на тренировках, как игру на себя брал.

Например, в «Динамо-2» он был самым молодым, но на тренировках, матчах показывал, что на голову или полголовы выше по пониманию игры, по уверенности. Это было видно.

Бувач не мог этого не заметить. И сейчас Арсен один из лучших молодых футболистов России. Если не лучший.

— Ты тренировался с Филиппом? Говорят, на первых тренировках все были в шоке от его уровня, но потом он сбавил.

— Самые первые тренировки не застал, но он все равно восхищал своим уровнем, да. Знаете, говорят, что футбол — простая игра, и не нужно ее усложнять.

Филипп как будто чисто интуитивно делал все правильно — где нужно отдавал в одно касание, где нужно — в два-три. Когда требовалось — опускал мяч, шел в дриблинг или отдавал длинный пас.

Смотрел на него и старался перенимать некоторые нюансы игры. Вот эту интуитивную простоту, например.

О нем после отъезда в Германию много не очень хорошего сказано. Но в моем понимании — это и сильный футболист, и классный открытый парень. Общались с ним на английском — он рассказывал про питание, про футбол в Германии. С радостью на все отвечал.

Мне кажется, к нему не нашли подход в плане человеческих качеств. Объяснить ему, что от него хотят видеть и так далее. Потому что футболист — очень качественный.

Шварц — лучший тренер в карьере. Как немец менял атмосферу (будто в сериалах про «Сити» и «Арсенал»), удивлял вниманием к деталям и влюблял в тренировки

— Помимо Новикова, в «Динамо» ты работал с Хохловым и Шварцем. Опиши их стиль.

— Благодарен Дмитрию Валерьевичу — при нем я попал в дубль, отыграв весь сезон, можно сказать, от звонка до звонка. После того, как он возглавил основную команду, через некоторое время взял меня на сборы. Поверил в меня, что-то увидел, и я не подводил. На тот момент мне было 17,5 лет.

В плане тренерства выделил бы дисциплину и справедливость. Никому поблажек не давал — ни лидерам, ни молодым.

Касаемо Шварца, однозначно могу сказать, что это самый лучший тренер, с которым мне доводилось работать. Хотя я при нем вышел всего однажды на замену — на пару минут. Но мое мнение о нем никак из-за этого не меняется.

Думаю, это многое говорит о тренерской работе в целом, если футболист, почти не игравший при нем, называет его лучшим.

— Что так впечатлило в его работе?

— Отношение. Знаете, когда смотрел сериалы про «Ман Сити» и «Арсенал», запомнилась атмосфера сплоченности. При Шварце в «Динамо» было что-то очень похожее: все — от игроков и тренеров до персонала, медицинского штаба, аналитиков, операторов — чувствовали какое-то единение, общую ответственность за результат.

Например, Шварц и его штаб ввели правило, что на обед и ужин на сборах вся команда (игроки, персонал, тренеры, врачи и так далее) собирается вместе в зале, где проходило питание.

Дождавшись всех игроков (в основном игроки приходили последние), только после этого все отправлялись набирать себе поесть. Сначала игроки, после медштаб, аналитики, пресс служба, персонал — и только затем подходил сам тренерский штаб. Это многое говорит об отношении ко всем членам коллектива.

На завтрак можно было выходить по отдельности, была определенная свобода, потому что все по-разному встают.

Это создавало ощущение общности. Все чувствовали, что работают на одну общую цель.

Вообще работа со Шварцем — это огромный пример и личный опыт для меня, так как довелось почувствовать эти командную атмосферу и эффективность его работы на самом себе.

В первую очередь он относился к футболистам не потребительски, а как к отдельно взятым личностям. Все начиналось со взаимного уважения и доверия. Человеческое общение было ключевым фактором его работы. И только после — профессиональные моменты, футбол, результат. Мое мнение — без такого подхода в длительной перспективе результата не добиться.

— Можешь чуть подробнее — в чем проявлялось его человечность?

— Я сыграл 2 минуты при нем, но на каком-то этапе все равно чувствовал себя важным игроком для команды и коллектива. Сандро мог где-то подойти, спросить: «Ну чего там? Как у тебя дела?» Как молодого футболиста, меня это прям оживляло. Главный тренер интересуется, как у меня дела.

Это в любом случае лучше, чем когда на тебя не обращают внимания. По своему личному опыту говорю.

Еще один момент о его внимательности. Как-то он вызвал меня и другого молодого футболиста, показал нам нарезку видео с тренировки. Объяснял, что хотел бы видеть от нас, разбирал моменты.

С тренировки. Для двух игроков, которые (и мы это понимали), будут не в приоритете на предстоящую часть сезона. Тогда конкуренция в опорной зоне была высокой — Фомин, Моро, Каборе, Шиманьский, Нойштедтер. Но Шварц хотел, чтобы мы росли. Такое внимание к деталям поразило.

Когда ты понимаешь, что тебя не бросают, а хотят, чтобы ты прогрессировал, ты начинаешь верить в это. В то, что если следовать советам тренера, его подсказам (где-то даже жестким требованиям, справедливой ругани), ты станешь лучше. Это безумно помогает.

Что касается тренировок в эти полгода, никогда не видел, чтобы игроки выходили тренироваться с таким удовольствием и желанием работать. Хотя была жесткая интенсивность, все пахали будь здоров, друг за друга, но делали это в удовольствие, с улыбкой.

Это ли не кайф? Уходить с приятной усталостью, с пониманием, что ты растёшь как игрок каждый день.

— Что это были за тренировки?

— Не сказал бы, что на них было что-то необычное. Просто при Шварце было ясное понимание, виденье, как команда хочет играть — и упражнения (игровые и не только) подбирались так, чтобы его идею воплотить.

Конкретно работали над быстрым переходом из обороны в атаку (и обратно), моментами, когда команда должна была идти в интенсивный прессинг, тренировали быстрый отбор сразу после потери мяча. Все эти вещи отрабатывались.

Ты понимаешь, что именно от тебя требуют в игре. Все так логично, что веришь в работу, понимаешь, что скорее всего она принесет результат.

Запомнилось, что он почти на каждой теории говорил: «Блин, играйте в футбол, получайте удовольствие, не бойтесь ошибаться, будьте уверены и просто наслаждайтесь игрой». Он пытался нам привить психологию победителей. Считаю, у него получилось.

Неудачная аренда в «Оренбург»: Федотов — простой русский мужик, но в клубе будто не хотели этот трансфер

— В 2019-м — еще до работы со Шварцем — ты уезжал в аренду в «Оренбург». Но не сыграл ни минуты. Что не так пошло?

— Сложно сказать. Где-то была моя вина, не хватило опыта, где-то в меня не слишком верили и не слишком хотели, чтобы я переходил. На тот момент Федотов был главным в «Оренбурге». Может, я его чем-то не устраивал как игрок. Это тоже принимаю.

Хотя мне представили информацию так, что меня там хотят видеть и зовут играть. Но, возможно, я зря доверился этим рассказам. Потому что все было иначе. Извлек для себя опыт, что некоторым людям и их словам точно не стоит верить. Кто-то вообще умер в моих глазах.

Понятно, что я мог остаться в «Динамо» и получить свои 4-5 матчей за сезон. Но хотел пойти и доказать всем и все, показать, на что я способен. Может, это юношеский максимализм. А может, люди, про которых я сказал, что они умерли в моих глазах, так представили ситуацию. Хотели видеть в «Динамо» более «прибыльных» игроков — и им нужно было освободить место для их прихода.

Это мое мнение — и никто его у меня не отнимет.

В любом случае, с себя ответственности не снимаю. Думаю, и сам мог проявить себя лучше. Понимаю это. Точка роста как раз находится в моменте, когда начинаешь спрашивать с себя, а не с других. Для меня это тоже был этап взросления. Шаг вперед, чтобы вырасти как игрок и как человек.

— Правильно понимаю, что человек, умерший в твоих глазах, это Роман Орещук? Бывший спортивный директор клуба. И после аренды в «Оренбург» ты засомневался в правдивости той информации, которую он сообщал о предложениях?

— Мне все доносили так, что у меня есть несколько вариантов. Но вот есть «Оренбург», в котором меня очень хотят видеть.

Повторюсь, в любом случае это мое решение. Мне хотелось все и всем доказать.

Поэтому как бы мне ни представляли информацию — а это был Роман Орещук — все равно решал я. И самая большая ответственность в этом плане — на мне.

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

— Про Федотова говорят, что это такой простой русский мужик в плане общения и поведения. Какое у тебя сложилось впечатление?

— Да, готов подтвердить — простой русский мужик. У него ни к кому в команде не было личной привязанности, поблажек. Одинаковое отношение и к ребятам, которые были звездами, и ко всем остальным. Спрашивал по максимуму.

А его тренерская особенность — это дисциплина. Во всех аспектах игры — в обороне, в атаке, в переходных фазах. Он подробно выстраивает систему, чтобы каждый футболист на поле понимал, что от него требуется.

— Когда понял, что из «Динамо» надо уходить?

— Конечно, было непросто принять это решение — я с 11 лет в клубе. Много всего пережито.

Но потом настал момент переподписания контракта, клуб сделал мне предложение — и это был решающий вопрос. Надо было определяться — либо дальше долбиться в одну и ту же дверь в надежде на доверие, либо пробовать что-то еще.

Хотел понять свою роль в клубе, насколько я важен для команды. Хочет клуб, чтобы я играл или не хочет. Хотел определить это в том числе и в материальном отношении. Ответа в итоге никакого не получил — наступило затишье.

А потом Сандро Шварц (когда оставалось месяца 2-3 контракта) подошел и сказал, что клуб не будет продлевать соглашение. И будет лучше, если я найду команду, в которой действительно почувствую себя нужным игроком, буду развиваться.

Конечно, он был прав. В «Нефтехимике» я это почувствовал. Стал гораздо увереннее в своих силах.

Москвичев знает испанский и английский, не сталкивался в Европе с враждебностью к русским и не понимает перекладывания ответственности за проблемы внутри России

Фото: © Личный архив Владимира Москвичёва

— Ты учился в школе имени Сервантеса — с углубленным изучением испанского. Почему такой необычный выбор?

— У меня там дядя с мамой учились, а потом и старший брат. Ну а главный фактор, наверное, близость к дому. Давно живем в том районе, квартира в 5-7 минутах от школы. Образование там — хорошее. Выучил испанский за время учебы, вполне могу общаться.

— В «Динамо» ты практиковал испанский с Гильермо Варелой. Удивился, что он так неожиданно уехал из «Динамо»?

— Наверное, у него были причины такого резкого отъезда, как вы сказали. Не общался с ним именно по этому поводу.

Я за него в этом случае. На тот момент, не только для иностранцев, но и для населения в целом был период неопределенности. И нельзя сказать, что сейчас этот период завершился.

А когда у человека есть возможность уехать в сильную команду, поближе к Родине, в более понятные условия, в более определенную ситуацию, то это можно понять. И это его личный выбор.

По тому общению, которое у нас было в «Динамо», это отличный человек и командный игрок. Просто так он бы не оставил команду. Значит — на то были причины.

— Не согласен с теми, кто его осуждает?

— Считаю, осуждать за такие поступки вообще немного глупо. Это его решение, его жизнь. Если он посчитал, что для него самого и его близких так было лучше, то за что тут осуждать? Надо за собой следить.

— Есть мнение, что изучение языка помогает лучше понять ментальность людей, говорящих на нем. Ты понимаешь, чем испанцы отличаются от русских?

— Конечно. Недавно побывав в двухнедельном отпуске в Испании, даже убедился в этом. Это очень открытый народ — и настолько веселый, позитивный. Всегда открыт к жизни, открыт к счастью.

Там ты можешь прийти в магазин — и тебе с улыбкой всегда подскажут. Это будет настолько открыто и по-доброму, что вы удивитесь.

Не говорю, что в России такого нет. Разумеется, есть. Но, наверное, в меньшем количестве случаев и ситуаций.

Фото: © Личный архив Владимира Москвичёва

— Ты много бывал в Европе — на турнирах и в отпуске. Ощущал хоть раз какую-то вражду к русским там?

— Честно, никогда. Наоборот, казалось, будто к нам относятся по-особенному — в положительном плане.

В той же Испании, если брать за последнее время, заходило несколько интересных разговоров с местными. Например, с одной женщиной в кофейне поговорили минут 45. Она поделилась мечтой — увидеть Россию. Это, кстати, к слову об открытости испанцев.

Потом спрашивала меня про настроения, которые у нас тут, как я вижу ситуацию. Я спрашивал ее отношение — в том числе к русскому народу. В целом, она ничего негативного и агрессивного не говорила. Думаю, она говорила не только от себя, но и от своего ближайшего круга общения.

— Там никто не считает русских врагами?

— Из моего личного опыта — нет. С кем доводилось общаться, ни от кого не увидел осуждения в сторону людей из России.

— Тебя это удивило? Ведь много разговоров в духе: «Европа желает нам зла».

— Нет, не удивило. Если честно, мне другое непонятно. Это даже не относится ко всей этой ситуации с СВО. Абсолютно не к этому привязано — и не к отношениям с другими странами.

Мне кажется, у нас в стране своих проблем достаточно, но как-то принято причины всех трудностей искать где-то там — на Западе. Словно все наши проблемы от внешних факторов, а ни в коем случае ни из-за внутренних причин.

Это самое отвратительно для меня. Вот это лицемерие.

— Понимаю, о чем ты. Три месяца назад делал интервью с футболисткой ЦСКА, которая из маленького городка в Сибири. Там у многих до сих пор туалеты на улице и газ привозят в баллонах.

— Я стараюсь смотреть не только то, что говорят по ТВ. Его тоже смотрю, просто реже. В целом, понимаю, какая там повестка. Но при этом слежу и за другими новостями. Того же Дудя* смотрю, другие интервью.

Когда ты смотришь на это, сопоставляешь факты, когда включаешь критическое мышление, мозг понимает, что у нас хватает своих проблем. Почему бы этим не заняться? У нас же достаточно ресурсов, достаточно умных людей.

Знаете, здесь можно провести параллели с футболом. Когда к тебе, как к футболисту, хорошо относится клуб, тренер, дают тебе возможности развиваться — тебе же не хочется из команды никуда уходить. Хочется в три раза интенсивнее работать на тренировках. В три раза больше пользы приносить команде.

Тут тоже самое, мне кажется. Чем больше страна тебе даст, тем, наверное, больше захочешь дать ей взамен. В моем понимании это так работает. Если вкладываться в людей, они отплатят тебе той же монетой.

Про страх у футболистов: согласен с Карпиным, сталкивался с ором и оскорблениями в детском футболе

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Карпин считает, что у российских футболистов проблемы с психологией в больших матчах. Согласен?

— Согласен. В России существует такая проблема. У нас немного другой менталитет, другое воспитание. Я бы даже сказал: мы — другие.

Чтобы понять эту проблему, нужно начинать с самого раннего возраста. Видеть, как тренеры доносят информацию до детей, как работают с детскими мозгами. Когда ты постоянно ругаешь ребят за ошибки, конечно, они станут зашуганными, будут бояться брать на себя ответственность. Начнут отдавать мяч другому, лишь бы не ошибиться самим.

А что такое большие матчи? Это момент, когда каждый должен проявить себя по максимуму. А как это сделать, если каждый начнет перекладывать ответственность на другого?

Наверное, нам не хватает тренеров, которые бы правильно общались с детьми, правильно доносили информацию. Чтобы росли личности, которые не боятся ошибиться, которые уверенны в себе.

Смотришь игры «Барсы» и «Реала» — даже они ошибаются. Понятно, что маленький ребенок, которому еще расти и расти до того уровня, на этом пути столько раз ошибется. И зачем этого бояться? И главное — чего?

— Один раз на матче 10-летних ребят слышал, как тренер прям орал на своих игроков. Часто сталкивался с таким?

— Конечно, было. Некоторым парням в командах соперника так доставалось, что было жалко их. Не должно такое происходить, когда тренер орет на тебя с бровки и оскорбляет. А такое периодически встречал.

Считаю, это неправильно. В Европе в некоторых странах, насколько слышал, лет до 14 нет игры на результат, просто ставят на развитие игроков, на индивидуальный футбол. Чтобы каждый брал на себя ответственность. Играют на желании, на удовольствии.

У нас лет с 11-12 результат имел чуть ли не главное значение. Соответственно, когда результат довлеет, ты играешь по-другому. От вещей, которые хотел бы попробовать, ты отказываешься, чтобы не совершить ошибку. О каком развитии может идти речь? Наверное, ни о каком.

В академии «Динамо», конечно, и такое было, и сам лично с этим сталкивался, но уверен, с академией мне все же повезло. Безумно благодарен ей и клубу за многое. Мне попадалось много хороших тренеров, которые помогали расти.

— Хотел бы попасть в Европу?

— Раньше, конечно, постоянно об этом были мысли, но сейчас смотрю на вещи более реалистично. Из-за ситуации в мире российским футболистам проще проявить себя в России. Много легионеров уехало, больше молодых заиграло здесь.

— Пофантазируем. Если бы тебя пригласили во вторую Бундеслигу или в Сегунду, поехал бы?

— Да. Во-первых, для меня это определенный вызов. Даже если говорить про вторую Бундеслигу или вторую лигу Испании. Было бы интересно посмотреть на себя с других сторон. Новый коллектив, новая страна, другой футбол.

Мы понимаем, что там чемпионаты на одну ступень выше.

В той же Бундеслиге, насколько знаю, сумасшедшая посещаемость, атмосфера крутая. Все-таки играть при полных трибунах — это заряжает. Думаю, оказавшись там, осознаёшь в большей степени, что занимаешься чем-то значимым, тем, что нравится не только тебе, но и тысячам и сотням тысяч других людей, пришедших на стадион поддержать твою команду, или же просто посмотреть футбол, отдохнуть.

Принципиальное отношение к алкоголю, встреча с Путиным и 12-15 прочитанных книг в год

— В регионах заметно тише ночная жизнь. Ты тусил когда-нибудь?

— Был один раз в клубе, но не понравилось. Дело в том, что до недавнего времени не пил алкоголь от слова вообще. Поэтому в клубе почувствовал себя настолько не в своей тарелке — все веселятся, танцуют, а я не могу вовлечься в это, прочувствовать эту атмосферу.

Но это мои принципы — нужно чем-то жертвовать, чтобы добиться успеха. Поэтому принципиально не пил алкоголь.

Для меня всегда было бОльшим удовольствием пойти вкусно покушать с близкими, друзьями, с партнерами по команде. Просто поговорить. Ночная жизнь вообще не про меня.

— Раньше не пил совсем. А сейчас?

— Прочитал книгу про питание, где упоминалось, что один бокал красного вина даже полезен. С этого началось знакомство с вином.

Могу себе позволить после игры, когда знаю, что на следующий день выходной. Но не больше одного-двух бокалов. Такое культурное питие. Крепкий алкоголь не пробовал — и в ближайшей перспективе не собираюсь. Желания нет.

Фото: © Личный архив Владимира Москвичёва

— Какая минимальная сумма тебе необходима для жизни?

— Не могу назвать себя транжирой. Мне много не надо — особо не люблю ходить по магазинам и покупать вещи.

Но стараюсь по возможности откладывать на покупку квартиры — пока на нее не заработал ещё. Какую-то часть инвестирую, что-то откладываю на отдых. Сейчас у меня девушка появилась — хочу и ей, и близким, родным дарить подарки.

Если говорить про повседневную жизнь — продукты, съём квартиры, то сумма небольшая. Не больше ста тысяч в месяц.

— У тебя есть фото с Путиным — с турнира в Индии, по-моему. Как это было?

— Турнир был посвящен саммиту БРИКС. Эмоции — безумные. Играли с Бразилией, ЮАР, Китаем.

В какой-то момент собирали всех капитанов команд. Чтобы как раз сделать фото с президентами. Помню, нам подарили электронные часы.

Во время разговора с Путиным прям сильно вспотел, переволновался. Он спросил у меня, как дела, как мы играем на турнире. Ответил все, как считал нужным. Без запинки. Дальше он пожелал удачи.

— Какую-то особую энергетику прочувствовал рядом с Путиным?

— Конечно, определенная аура у него чувствовалось. Было не по себе немного. Необычная ситуация, когда ты встречаешь на расстоянии вытянутой руки человека, которого обычно видишь только по телевизору.

Но, думаю, эта аура в моей голове складывалась.

— Ты родился в 2000 году, всю жизнь прожил при одном президенте. Как это ощущается?

— Мне не с чем сравнивать. Как вы говорите, я всю свою жизнь прожил при одном президенте. Поэтому не представляю на своем опыте, как это должно быть, чтобы президент менялся. Вот вы, наверное, знаете. Мои родители знают, в других странах — тоже знают и понимают. А я не понимаю. Поэтому какого-то конкретного ответа нет.

— Ты читаешь 12-15 книг в год. Как подсел на это?

— Редко смотрю сериалы, фильмы. Мне это не особо интересно. Не могу назвать себя киноманом. По мне, более продуктивно проводить время — это читать. Для личностного развития.

Книги выбираю из различных подборок и рекомендаций. Совершенно разные жанры — художественная литература, научная, мотивационная.

Читаю периодами. Могу книгу из рук не выпускать, могу месяц ничего не читать. Вообще период активного чтения во многом связан с периодами в жизни. Например, бывает, что в футболе не особо складывается, как мне хотелось бы, и хочется уйти мыслями во что-то другое. В воображение, другую реальность.

Из последнего впечатлила книга «Выбор». Тетя подарила на Новый год. Идея в том, что у всех нас есть выбор, какая бы сложная ситуация ни была. Сдаться и упасть духом или надеяться на что-то, верить. Добавил бы ее в подборки.

— Какая у тебя мечта? Или цель?

— Сейчас я чувствую себя достаточно счастливым человеком. Благодарен родителям и близким, что всегда рядом. Болельщикам, которые поддерживали и поддерживают. Может, я на таком эмоциональном подъеме из-за того, что встретил свою вторую половинку. Многие чувства я сейчас испытываю впервые. Хотелось бы оставаться счастливым.

Если про футбол, то цель — сделать шаг вперед. На данном этапе верю, что могу сделать это и попасть в хороший клуб РПЛ. Вторую часть сезона буду двигаться к этой цели. Прогрессировать и помогать моей настоящей команде, повторюсь, уверен, мы должны быть выше в таблице.

Ну а мечта? Знаете, мечтать не вредно — играть за «Манчестер Юнайтед». С детства мы с братом болели за эту команду. Криштиану Роналду, Уэйн Руни — это кумиры детства. И та команда — мечта. Покорила наши сердца с братом.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.