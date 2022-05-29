Семин как игрок взял один трофей — Кубок c «Динамо». Но та команда была близка и к первой победе в еврокубках для наших клубов

Вспоминает и делится ожиданиями от сегодняшнего финала сам Юрий Палыч.

Вспоминает и делится ожиданиями от сегодняшнего финала сам Юрий Палыч.

Юрий Семин попал в «Спартак» в 18 лет и за 2 года достаточно успел: провел больше 40 матчей, забил первый гол клуба в еврокубках и закрепился в высшей лиге. Но в 20 лет Семин ушел в «Динамо», где в итоге выиграл своей единственный трофей в качестве игрока — Кубок СССР-1970.

— Почему ушел из «Спартака»? Подошло время служить в армии, — рассказывает Семин «Матч ТВ». — В «Динамо» в тот период была спортивная рота, где футболисты могли проходить подготовку. Обычно это месяц сборов — без оружия, в основном просто теория. Потом футболистов отпускали в футбольные команды. В «Динамо» я в итоге получил звание младший лейтенант — уже после того как закончил институт физкультуры.

Второй момент — меня лично пригласил Константин Иванович [Бесков]. Он всегда прежде чем забирать игрока, разговаривал с футболистом. Помню, приехал к нему домой, он объяснил, где я буду играть, какая у меня будет конкуренция, какие требования. Меня его доводы убедили. Контрактных обязательств раньше не было, но в «Спартаке» особенно не возражали по поводу перехода. Там понимали, что мне нужно идти в армию служить. Плюс я всё-таки в последнем сезоне потерял место в стартовом составе. Это тоже был фактор. Поэтому я спокойно ушел.

— В «Динамо» спустя время мне, как любому нормальному советскому человеку, дали небольшую квартиру. По сегодняшним меркам совсем маленькую — 24 квадратных метра. Но мы с женой были счастливы переехать в Москву, получить жилье. Уже тогда у нас был сын — Андрей.

Тогда в «Динамо» еще играл Лев Иванович [Яшин]. Это не только выдающийся спортсмен, но и такой же выдающийся человек. Он был олицетворением честности и нашего футбола. Причем его уважали и знали не только в СССР. Можно сказать, это любимый русский человек в мире тогда.

Помню, Яшин очень любил в конце тренировки или в каком-то игровом упражнении выходить и играть в поле. Может, ему нужно было разнообразие — а то всё время бьют, бьют [по воротам]. Тогда от вратарей не требовалось хорошо играть ногами, а Яшин умел, плюс тонко понимал футбол.

В 1970-м, когда мы выиграл Кубок СССР, Яшин играл в финале, но уже постепенно завершал карьеру. Очень хорошо выглядел Пильгуй, которого пригласили из Днепропетровска. Лев Иванович к нему тепло относился, опекал. Можно сказать, передавал первый номер.

— Чем запомнился Валерий Маслов? Уникальный человек. Он всю подготовку зимой проходил, играя в русский хоккей и уезжая на ЧМ. Он 8-кратный чемпиона мира! Вот он зимой играл в хоккей, а потом без отпуска приезжал на сборы в «Динамо» — в Самарканд (тогда команда обычно там готовилась к сезону).

Может, у него был немного лишний вес на момент приезда, но его физическая готовность поражала. Особенно выносливость. Это вообще черта наших игроков того времени — они были очень выносливы. На таком фоне Маслов пару недель потренировался с нами — и опять играл весь сезон. Причем без травм, а его кондиции были даже выше, чем у тех, кто ездил в отпуск, кто раньше начинал готовиться на сборах и отрабатывал все три месяца полностью (тогда сборы столько длились). Приходя из хоккея, он просто нас превосходил, настолько мощная база закладывалась.

Главным в той команде, конечно, был Бесков. Великий тренер. У меня нет сомнений, что он и сейчас бы с большим успехом тренировал любую команду. По стилю и направлению игры он похож на Гвардиолу. Точнее, это Гвардиола похож на Бескова. Константин Иванович много внимания уделял мячу, короткому пасу.

Простой факт, доказывающий его уровень: когда он потом из «Динамо» ушел в «Спартак», то ровно через полгода «Спартак» стал играть в другой футбол. В тот самый, который принес ему славу, который продолжил Олег Романцев. Это была суперсовременная команда, в СССР тогда так никто не играл. Больше подражали киевскому «Динамо», а «Спартак» было ни с кем не спутать, поэтому на него ходило невероятное количество людей — на любой матч.

— В победном Кубке-1970 в полуфинале играли против киевского «Динамо». В том сезоне мы их в трех матчах обыграли трижды. Такого никогда не было. Всё очень гладко шло — собрались опытные игроки, хорошая молодежь, травм почти не было. Помню это ощущение, когда выходишь из подтрибунки на разминку, а стадион уже на три четверти заполнен (на матче было 55 тысяч. — «Матч ТВ»). Это говорит о том, что людям нравилась наша игра.

Ажиотаж на финал с Тбилиси был такой же, как и на сегодняшний финал Кубка. Люди просили билеты. «Лужники» были заполнены (больше 100 тысяч человек. — «Матч ТВ»). Вообще, это хороший посыл — что снова «Лужники», снова две большие команды, которые давно не выигрывали этот трофей, снова много болельщиков.

В финале в 1970-м с «Динамо» Тбилиси я вышел в перерыве. Потому что с киевским «Динамо» получил достаточно сложную травму — рассечение голеностопа. Меня зашили, но Бесков не верил, что я с этими швами смогу играть, поэтому не поставил в стартовый состав. Хотя тогда я был твердым игроком основы.

Вот, кстати, еще о человечности Бескова. Я ведь в Кубке все матчи провел, но не получил бы медаль, если бы не сыграл в финале. И он хоть и сомневался, что принесу пользу в таком состоянии, всё равно дал мне шанс пощупать эту победу. Наверное, меня Кубок всю жизнь любил.

В декабре «Динамо» могло сделать чемпионский дубль — взять еще и чемпионат. Всё решалось в золотом матче с ЦСКА. Игра проходила в Ташкенте, мы расположились не в гостинице, а в санатории Министерства внутренних дел СССР, а ЦСКА — в санатории министерства обороны. Каждый был на своей территории — играли две военные команды.

— В первом матче и мы, и они больше оборонялись — и сыграли вничью. На второй матч я уже не смог выйти — врачи запретили. Сказали, что физически очень перегрузился и нужно срочно дать паузу организму. Вторая игра получилась более открытой. Наверное, армейцы будут говорить по-другому, но считаю, что мы свою победу тогда сами упустили.

Вели 3:1, а потом — после 70-й минуты — какие-то чудеса начались. То мяч, который Пильгуй спокойно бы брал, в кочку попадет — и завалится в ворота, то не совсем обязательный пенальти поставят. Да и мы в атаке шансы упустили. Но можно что угодно говорить, а у ЦСКА в тот период тоже была хорошая команда, — рассказывает Семин.

Через полтора года «Динамо» с Бесковым дошло до финала Кубка Кубков с шотландским «Рейнджерс». Это был первый еврокубковый финал для наших команд. И сложился он очень драматично: к 49-й минуте горели 0:3, но к 86-й сделали 2:3. «Динамо» продолжило мощно давить, когда за несколько минут до конца на поле рванули шотландские фанаты.

Игру остановили на 15-20 минут, некоторые болельщики, как рассказывали игроки того матча, швыряли бутылки в футболистов. После этой паузы напор «Динамо» спал, дожать «Рейнджерс» не смогли. УЕФА в итоге после разбирательства оставил трофей у «Рейнджерс», хотя и дисквалифицировал команду на два года в еврокубках, позже наказание сократили до года. Семин не играл в финале, потому что поссорился с Бесковым.

— Да, ушел в «Кайрат» перед полуфиналом, — продолжает Семин. — Обиделся, что Константин Иванович не поставил меня в стартовом составе на четвертьфинал с «Црвеной Звездой». Конечно, сожалел — нельзя было уходить из той команды. В «Динамо» собрался настоящий коллектив, мы хорошо играли, болельщики любили. Погорячился.

— Где буду смотреть финал «Спартак» — «Динамо»? На стадионе. Фаворита не назову — в Кубке их нет, но по тому, как строилась команда, как она играет, мне симпатично московское «Динамо». Не потому, что оно играет в атаку. Что вообще значит — играть в атаку? Бежать вперед можно тогда, когда есть хорошая оборона.

Вот был у «Динамо» Ордец — и оборона ничего не пропускала. А сейчас они играют так же, но нет центрального защитника — и пропускать стали больше. Однако при этом само направление, виденье, которое есть у Шварца, симпатично. Мне нравится, как он работал в этот период. Да вы посмотрите, сколько на «Динамо» сейчас ходит — раньше было 5 тысяч, теперь практически на каждую игру полный стадион.

Нравится, как он подводил молодых, не делал это искусственно. Потому что молодые могут вырасти только в конкуренции, когда они попадают в старт, только если объективно сильнее опытных игроков. Если ставить за молодость, то такой футболист не будет прогрессировать. В этом плане Шварц молодец — у него объективное отношение к каждому игроку. Он не смотрит на возраст, никому искусственно не отдает предпочтение.

Понимаю ли я, что выстраивает Ваноли? Пока нет. Не понимаю его системы [игры]. Система Романцева была понятна, это современный футбол, а сегодняшняя игра… Наверное, всё будет зависеть от результата. Выиграет «Спартак» — скажут всё, наверное, правильно было, не выиграет — будут искать какие-то ошибки.

Прямая трансляция финала Кубка. Начало в 17:00 (мск).

Бетсити Кубок России. Финал. Спартак — Динамо

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