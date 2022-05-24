«Отъезд легионеров – проблемы отдельных клубов. Рад, что мораторий не поддержали». Черданцев – о своем инсайде и итогах исполкома

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что расширение РПЛ в нынешней ситуации было бы провалом. Но не исключает идею расширения лиги в будущем.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что расширение РПЛ в нынешней ситуации было бы провалом. Но не исключает идею расширения лиги в будущем.

24 мая прошел исполком Российского футбольного союза (РФС). Его ключевые итоги:

Моратория на вылет и расширения РПЛ в этом сезоне не будет. «Рубин» и «Арсенал» вылетают, «Уфа» и «Химки» — в стыках

Президент РФС Александр Дюков объявил, что со следующего сезона в РПЛ будет новый лимит — «13+12» (13 иностранцев в заявке + 12 доморощенных футболистов)

РФС продолжит бороться за восстановление федерации в УЕФА

Также напомним, что Георгий Черданцев первым дал информацию, что расширения РПЛ не будет — так в итоге и получилось. С этого инсайда мы начали подводить итоги исполкома.

О сбывшемся инсайде про то, что в РПЛ останется 16 команд

Фото: © Матч ТВ

— Думаю, в этой истории — по поводу сбывшихся и несбывшихся прогнозов — надо наконец поставить точку. В данном случае речь шла не о прогнозе, а об информации. Это совсем разные вещи. Я бы не стал озвучивать информацию от источника, которому бы не доверял.

Второй момент: когда речь идет о прогнозах на события футбольных матчи, которые еще не состоялись, то это в большей степени не попытка угадать, а желание, так скажем, пригласить зрителя к обсуждению возможных событий матча. Предложить ему самому подумать и сопоставить свои мысли с моими, например.

Возвращаясь к точке зрения, что всё, что бы я ни сказал, происходит наоборот: надеюсь, эта краеугольная история с проведением чемпионата России в данном случае расставляет все точки над «i» раз и навсегда. Поэтому предлагаю к этому больше не возвращаться и шутки по этому поводу оставить в далеком прошлом.

О решении РФС оставить в чемпионате 16 команд и не поддерживать мораторий на вылет

Александр Дюков / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

— Очень рад, что исполком выстоял. Знаю, какому давлению подверглись Дюков и Хачатурянц (глава РПЛ. — «Матч ТВ»), какие были попытки всё-таки протащить мораторий. Думаю, это одно из ключевых решений в лиге за последние годы. Потому что иначе, если были бы пересмотрены итоги после турнира, это был бы беспрецедентный провал.

Мне кажется, в определении понятия спортивного принципа есть некоторая путаница. Хочу подчеркнуть, что в турнире, коим является РПЛ, спортивный принцип — это турнирная таблица, которая фиксирует результаты матчей, в которых каждый сыграл с каждым.

Поэтому реплики клубов, что они потеряли игроков по ходу сезона, это не про нарушение спортивного принципа. Это проблемы отдельно взятых клубов и их взаимоотношения с футболистами. ЦСКА, например, всех игроков сохранил, а если кому-это это не удалось — это их проблемы. В конце концов, если клуб считает, что неспособен по каким-то причинам продолжить соревнование, это не нарушение спортивного принципа — это называется форс-мажор. Из-за которого клуб, если он считает, что не готов играть дальше, снимается с соревнований. Вот и всё.

Пример «Краснодара», который вообще остался без костяка команды, показывает, что клуб не просто выстоял, а провел отличную концовку сезона, занял высокое место. Поэтому данный аргумент вообще не принимается. Ключевое в спортивном принципе — это соблюдение регламента и договоренностей о проведении турнира, которые были приняты до начала соревнований. Всё остальное, на мой взгляд, было бы страшной дискредитацией чемпионата России. Ситуация, при которой правила перехода между лигами менялись бы по окончании соревнований, категорически недопустима. Рад, что этого не произошло.

Об идее расширения лиги в будущем

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

— В целом, я поддерживаю расширение до 18 команд. У нас большая страна, много футбольных регионов. Категорически не согласен с идеей некоторых клубов, что при расширении лиги упадет уровень футбола.

Во-первых, у нас и так уровень не очень высокий. Еврокубки это подтверждают. Во-вторых, если мы в нашей стране устроим чемпионат московских команд с «Зенитом» (ну, может, плюс «Краснодар» и кто-то еще), то как мы тогда будем обращаться к жителям других регионов и городов.

Футбол развивается и получает интерес не из-за 4-10 матчей «Спартака», ЦСКА, «Зенита» между собой, а когда эти команды приезжают в условный Оренбург, Хабаровск, другие города. Если болельщики не из больших городов будут видеть наши топовые команды только по телевизору, когда они между собой играют, это убьет интерес к футболу у массового зрителя.

Особенно удивительно, что подобные идеи [о ненужности расширения лиги] озвучивают представители «Спартака», самой популярной команды России, у которой больше всех болельщиков за пределами Москвы. Если посмотреть на заполняемость стадиона на выездных матчах «Спартака», зачастую болельщиков гостей больше, чем хозяев. Поэтому озвучивать подобные идеи — просто неуважение ко всем этим людям, которые болеют за команду, живя не в Москве. Им что же, никогда не увидеть матч любимой команды вживую? Или лишить возможности болельщиков из Воронежа, Самары, других городов, где любят футбол и действительно ходят на стадион, увидеть в своем городе лучшие команды страны?

Считаю, эти разговоры нужно просто пресечь и думать над тем, как в будущем реализовать идею расширения до 18 команд. Но только заранее договорившись об этом перед началом сезона, а не по его окончании. Здесь, помимо географии, нужно учитывать самый главный фактор — экономический. Чтобы все эти 18 команд имели финансовые гарантии и определенную инфраструктуру. Если всё это будет соблюдено, то не вижу препятствий по поводу движении в сторону расширения лиги. Но еще раз повторюсь: чтобы это было принципиально озвучено до начала турнира.

Об идее Кубка лиги

Александр Дюков / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

— Это не новая идея, Кубок лиги есть во Франции, в Англии. Если у этой истории появится спонсор, значит, турниру быть. Думаю, он станет интересным для людей. В Англии, например, «Ливерпуль» с «Челси» в финале Кубка лиги играли при полных трибунах. Так что не вижу никаких противопоказаний.

Понятно, что в нынешней ситуации могут возникнуть проблемы с привлечением спонсора. С другой стороны, есть ряд российских компаний, которые выжили и продолжают развиваться, переориентировавшись на внутренний рынок. Посмотрите, кто титульные спонсоры лучших клубов Англии: банки, страховые, телекоммуникационные компании. Думаю, в России можно найти партнеров из этих направлений бизнеса.

О новом лимите «13+12», который допускает 13 легионеров в заявке на сезон

— Считаю, этот вопрос наименее принципиальным. Схема лимита — «6+5», «8+17» и так далее — не имеет принципиального значения для болельщиков. Для клубов, их руководителей, скаутов, тренеров — да, это важно. Но в любом случае ничего революционного в этом решении не вижу.

Лимит в той или иной степени всё равно должен быть. Он существует в любой стране. Когда говорят, что в Англии его нет, это неправда. В Англии есть лимит — надо получать разрешение на работу. Не все его получают, если не проходят по критериям матчей за сборную, например. В Италии есть лимит — он распространяется на количество игроков, которых можно подписать не из стран Евросоюза за сезон. То же самое в Испании. Так что лимит в том или ином виде есть везде.

Поэтому главный вопрос в плане лимита, если говорить про РПЛ, состоял в том, чтобы состав на игру всё-таки выбирался не по паспорту, а по тому, кто лучше себя проявляет на тренировках. Новый лимит в этом плане больше развязывает руки тренерам, они не зажаты в рамках того, что нужно кровь из носу находить 5-6 качественных российских игроков и обязательно выпускать их на поле.

Тем более что это бьет по мотивации футболистов. Если русский игрок знает, что он гарантированно выйдет на поле благодаря паспорту, то зачем ему прогрессировать и тренироваться. Поэтому принципиальный момент тут только в этом — чтобы лимит не мешал тренерам выбирать состав.

О продолжении борьбы РФС за снятие бана от УЕФА

Александр Дюков / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

— РФС продолжает отстаивать интересы клубов и сборной [в CAS]. Считаю, делает это абсолютно правильно. Также совершенно верно, что они не рвут ни с кем отношения, не поворачиваются спиной, а продолжают с надеждой на лучшее взаимодействовать в том виде, в котором это возможно на данный момент. Потому что уйти всегда легко, а вот вернуться обратно — очень сложно.

В этом плане мне вообще непонятны обсуждения варианта с переездом [федерации] в Азию. Это бред, по-моему. Не знаю, кто и зачем ведет эти разговоры, но это просто абсурд. Можно заявиться в чемпионат Марса по такой логике и быть там совершенно гарантированно чемпионом. Россия исторически часть футбольной Европы. На всякий случай напомню, что сборная СССР — первый чемпион Европы. Эти связи налаживались десятилетиями, поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям и принимать скоропалительные решения.

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