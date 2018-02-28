«Спартак» отказался играть в мороз. Все правильно?

Перед нами интересный пример похода на принцип: мы прилетели, мы приехали, но мы так не играем. Замер температуры у небывало зеленого февральского поля в Самаре показал «-15», и «Спартак» отказался выходить на кубковый матч против «Крыльев Советов», которые к матчу со своей стороны готовы были. Судья Владимир Москалев, не заручившись ободным согласием, забраковал игру в соответствии с рекомендациями УЕФА.

У этого события есть глубокая предыстория. Вехи событий неоднородны по сути, но теперь, когда мы все крепки еще и задним умом, можно сказать: все к этому и шло.

Есть соблазн начать с перехода на «осень-весну», но в этом случае такой заход не очень работает: Кубок по этой схеме игрался и при старом режиме. А вот что действительно существенно, так это чемпионат мира в конце сезона. Внутренние соревнования вынуждены подчиниться внешним обстоятельствам, и сезон получается очень тесный. Свободных игровых дней нет, матчи переносить некуда. К тому же четыре клуба из трех всерьез завелись в Лиге Европы, и те минимально возможные движения игровых дат чемпионата России, которые таким сценарием были предусмотрены, уже начались.

Потом стало ясно, что «Спартак» - тот четвертый, не прошедший в Лиге Европы дальше, - стал главным фаворитом Кубка. Этот турнир стал для «Спартака» основной надеждой на трофей в сезоне, и если забежать чуть вперед, то отказ сыграть, когда ты уже максимально возможной основой прилетел в Самару и приехал на стадион «Металлург», говорит не о пренебрежении к соревнованию, а, напротив – о самом трепетном к нему отношении.

Дальше не вполне очевидное, но вы легко поймете эту ассоциативную связь: ЦСКА летит на матч чемпионата России в Хабаровск, побеждает там, но теряет со сложными переломами двух футболистов. Напрямую связь между «-16» и берцовыми костями медицина пока не установила, но все-таки возникает рефлекс, отталкивающий от выхода на поле в сильный мороз.

Тем более что своя эпидемия сложных травм охватила и «Спартак». У медицинского штаба москвичей есть мотив поберечься и даже, пожалуй, основание не считать, что это будет перестраховкой. Хотя когда мы начинаем разговор о том, что клуб дорожит здоровьем футболистов, возникает риск обидеть принимающую сторону. А «Крылышки» не дорожат, что ли? Разве здоровье Куинси Промеса дороже здоровья Дениса Ткачука исключительно в денежном выражении?

Но вехи большого пути еще не пройдены. Следующая петля в этой канве – предновогоднее выступление Леонида Федуна с программой реформ отечественного футбола. Там были мысли о Кубке, который должен наполнить смыслом бетонные чаши новых стадионов, в том числе – сочинского. И «Спартак», как утверждает его вице-президент Наиль Измайлов, обращался в «Крылья» с предложением вылететь в сторону «Фишта». И даже как будто с надеждой на такой поворот провел в Сочи пару акклиматизационных сборов.

В общем, у «Спартака» набралось достаточно причин пойти на принцип. Особенно перед первым весенним туром, в котором сразу – «Локомотив». Кстати, железнодорожники и «Ницца» сыграли совершенно нормальный матч в «-13». Который, понятно, мог бы и не состояться, если бы воздух в Москве оказался на пару градусов холоднее, а французы – на пару градусов принципиальнее. Но когда разница между игрой и ее отменой измеряется двумя делениями на термометре, это обидно для тех, кто вложил столько труда, сколько вложила в подготовку матча Самара.

Там было два слоя пленки, 500 килограммов досеянных и взошедших семян, четыре атаки на снег врукопашную, с шанцевым инструментом наперевес. То есть такая самоотдача и такая работа, какая только возможна в противостоянии человека и неумолимой природы. И горечь самарцев можно понять: мы все приготовили, мы выйдем на это поле вместе с вами, так как же вы можете сейчас отступить?

Прямо сейчас очень трудно понять: этот случай – новая форма произвола в отношении нашего календаря? Или, наоборот, передача управления от бездушного автопилота в заботливые руки, которые способны таким вот болезненным и трудным способом вернуть смысл хорошему матчу? Ведь на него в апреле, на солнышке, и вправду соберется гораздо больше народу, и никто не простудится.

Фото: ФК «Спартак»

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