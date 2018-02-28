«Спартак» не сыграет в Самаре. Во всем виноваты градусники

Встречу ¼ финала Кубка России отменили из-за погоды.

Коротко обо всем.

По состоянию на 16:55 (мск) в Самаре «-17».

Днем в пресс-центре стадиона «Металлург» состоялось предматчевое совещание. Его итоги таковы: окончательное решение по проведению матча будет принято примерно за час до игры, когда произойдут замеры температуры у поля в чаше стадиона. Специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи определит температуру у поля и возможность проведения матча.

Ранее «Спартак» предлагал перенести игру в другой город. Но «Крылья» не согласились.

Прогнозировалось, что вечером температура в Самаре может опуститься до «-17» градусов. Старт встречи был запланирован на 17:30 мск.

Как принималось решение?

Москвичи привезли собственный термометр.

У самарцев – свой. Эти градусники решат судьбу матча.

«Спартак» не хотел играть в морозной Самаре

Как стало известно «Матч ТВ», московский «Спартак» не хочет играть в среду с «Крыльями Советов» в рамках ¼ финала Кубка России из-за тяжелых погодных условий. Об этом корреспонденту «Матч ТВ» Сергею Ильеву сообщил источник в волжском клубе.

Напомним, что уже 4 марта красно-белым предстоит, возможно, ключевой поединок в чемпионате России с «Локомотивом». В случае неудачи в нем команда Массимо Карреры практически утратит шансы на золотые медали. А на поле в Самаре, как считают спартаковцы, велик риск получения травм.

Что говорят в «Спартаке»

«Если температура будет ниже -15 градусов, тогда потребуется письменное согласие обеих команд на проведение игры. Если один из клубов откажется от участия в матче, тогда он будет отменен. Сейчас достаточно холодно. Температура скачет от «-18» до «-19» градусов. Будем ждать 17:30 по местному времени и 16:30 по московскому, чтобы представители команд и делегаты матча от РФС приняли окончательно решение», – сказал на странице команды в твиттере директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг. И показал, как выглядит поле в Самаре.

Что говорят «Крылья»

Со своей стороны, гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков гарантировал, что матч отменен не будет.

«На предматчевом совещании принято решение о том, что игра состоится. Я это гарантирую. Отмена игры при температуре «-15» градусов и отказе одной из команд? Это есть в рекомендации ФИФА, но всё будет определяться на месте. Понятно, что все здравые люди, и, если будет угроза здоровью футболистов, игра не состоится. Совещание прошло, кассы открыты, билеты продаются. Для болельщиков проход будет открыт за час до игры. Трибуны вычищены, песком посыпаны, на поле делают разметку», – сказал Шашков «Чемпионату».

Комментарий Тихонова

Ранее утром Главный тренер »Крыльев Советов» Андрей Тихонов ответил на вопрос о готовности команды к четвертьфинальному матчу Кубка России со «Спартаком».

Андрей Тихонов: «Непонятно, состоится ли матч со «Спартаком».

– Сложно сказать, это покажет только сама игра. Очень тяжелые погодные условия – непонятно, состоится ли вообще матч. Мы сами этого пока не знаем. Думаю, итоговое решение об этом будет принято за час-два до начала встречи, погода может быть очень суровой.

– Видели поле на стадионе «Металлург» в Самаре? Говорят, там так много снега, что даже болельщики помогают расчищать поле…

– Болельщики расчищают не газон, а только трибуны. Само поле – зеленое. Оно под пленкой, чистое.

Комментарий Аленичева

Главный тренер »Енисея» Дмитрий Аленичев не в восторге от четвертьфинальных матчей Кубка России, которые проходят в сложных погодных условиях.

– Конечно, нужно избегать таких игр, ведь скоро возобновится чемпионат, а подобные условия могут привести к большому числу травмированных. Кому это нужно? В конце февраля часто бывают безумные морозы, можно было не учесть это при составлении календаря. В итоге о полных стадионах говорить не приходится. В условном Новосибирске есть манеж, но в Перми его нет. О каком футболе может идти речь в «-20»? Так что я категорически против, – сказал Аленичев «СЭ».

Что было в других четвертьфиналах?

В Перми играли при «-15». Футболисты разминались в валенках.

»Амкар» на своем поле уступил »Авангарду» (0:0, по пенальти – 6:7).

– Футбол футболом в таких погодных условиях назвать тем не менее, наверное, нельзя? – спросили после матча у главного тренера »Авангарда» Хасанби Биджиева.

– Если честно, – ответил специалист. – Кому это все нужно? Во вторник еще ладно, просто было холодно, а в среду повалил снегопад. Снег, падая на газон, замерзал и превращался в лед.

В Хабаровске было «-10». Полузащитник СКА Алехандро Барбаро наблюдал за матчем в четырех штанах.

СКА и «Шинник» также не забили в основное время. Хабаровчане проиграли по пенальти – 1:4.

Фото: twitter.com/fckssamara, 1fnl.ru, фк-енисей.рф

Прямую трансляцию встречи «Крылья» – «Спартак» можно увидеть на нашем сайте. Начало – в 17:25 (мск).

Олимп – Кубок России. ¼ финала. Крылья Советов – Спартак