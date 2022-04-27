«Спартаку» и «Рубину» лучше не попадать в стыки — там будут очень опасные соперники. Изучаем расклады в ФНЛ на финише сезона

Главный эксперт по лучшей лиге мира Сергей Ильев рассказывает о претендентах на повышение в классе.

Главный эксперт по лучшей лиге мира Сергей Ильев рассказывает о претендентах на повышение в классе.

За четыре тура до финиша в турнирной таблице ясности не так много. Только «Оренбург» может чувствовать себя относительно спокойно — сложно представить, что команда упустит лидерство. А вот за еще одну прямую путевку в РПЛ, а также за два места в стыковых матчах ожидается дикая рубка.

В РПЛ же в претендентах на попадание в стыки значатся участники еврокубков этого сезона — «Рубин» и «Спартак». Казанцы сейчас идут всего в одном очке от зоны стыковых матчей, спартаковцы тоже не могут чувствовать себя безопасно с тремя очками преимущества. По сути, вся вторая половина таблицы премьер-лиги — потенциальные участники стыковых встреч, если их, конечно, вновь не упразднят в высоких кабинетах, как это происходило в двух предыдущих сезонах.

«Оренбург» не пустили в РПЛ год назад не по спортивным причинам, но теперь у клуба все в порядке

Календарь: «Текстильщик» (Г), «Олимп-Долгопрудный» (Д), «СКА-Хабаровск» (Г), «Волгарь» (Г)

Год назад «Оренбург» финишировал на втором месте в ФНЛ вслед за «Крыльями Советов», но выйти в РПЛ не получилось из-за несоответствия условиям лицензирования. Стадион вмещал 7,5 тысяч, а минимально допустимое значение по регламенту — 10 тыс. Помимо этого были претензии и по состоянию самой арены, в частности, раздевалок. Обычно на подобное закрывали глаза, разрешая команде выступать в другом регионе, но с прошлого года в РФС решили, что «закон суров, но это закон». В итоге «Оренбург» развернули, а он и в новом сезоне попал в топ-2. Теперь с лицензированием все должно быть в порядке. Уже завершаются работы по увеличению вместимости, устранены другие претензии — к началу сезона-2022/23 стадион «Газовик» должен соответствовать всем требованиям.

Все в порядке и с результатами: команда идет на первом месте, имея комфортное преимущество над преследователями — по потерянным очкам на четыре опережает «Торпедо» и «Факел». Еще осенью подопечные Марцела Лички обеспечили себе неплохой очковый задел, по игре смотрелись очень солидно. Весной «Оренбург» выглядит чуть потяжелее по сравнению с самим собой в первой части сезона. Возможно, чешский тренер немного перестарался с нагрузками на зимних сборах. Отсюда поражения от «Нефтехимика», «Краснодара-2» и «Кубани». Если раньше, забивая первым, «Оренбург» своего уже не отдавал, то теперь запаса прочности не хватает. Команда докатывает сезон на ободах, благо ближайший календарь у нее не самый сложный — два матча с коллективами из нижней части. 6 очков в играх с «Текстильщиком» и «Долгопрудным» практически гарантируют путевку в ФНЛ.

Состав у «Оренбурга» крепкий: в обороне в основном опытные ребята, большинству далеко за 30 — Малых, Сиваков, босниец Гойкович тоже уже опытный игрок, Ойеволе в этом году вообще исполнится 40. Полузащита, напротив, молода, за исключением Аюпова, есть интересные ребята вроде Капленко из «Зенита», Миронова, Титкова. Главная звезда — ганский нападающий Джоэль Фамейе, который может сделать результат из ничего. Когда его нет на поле, у «Оренбурга» часто возникают проблемы. Он очень выделяется на уровне ФНЛ.

Личка никуда из «Оренбурга» после сезона уходить не собирается. Его в клубе все любят, самого чеха тоже все устраивает. Он отлично говорит по-русски, по менталитету это наш человек. Если не будет какого-то серьезного давления извне, главный тренер продолжит работу с командой.

«Торпедо» будет играть на основной арене «Лужников», если вернется в РПЛ

Календарь: «Краснодар-2» (Д), «Велес» (Д), «Металлург» Лп (Г), «Енисей» (Г), «Кубань» (Д)

«Торпедо» в последний раз играло в РПЛ в сезоне-2014/15. Клуб круто помотало с той поры, приходилось даже несколько сезонов провести в ПФЛ. Два года назад торпедовцы заслужили право сыграть в стыках, но в разгар пандемии их просто отменили. В этом сезоне команда Александра Бородюка вновь претендует на возвращение в элиту. Состав на эту задачу у нее подобран идеально: костяк составляют опытные бойцы — средний возраст стартового состава около 30 лет. Самый известный игрок — Александр Рязанцев, который в свое время забивал Вальдесу на «Камп Ноу» в легендарном победном матче «Рубина». До сих забивает за «Торпедо» 38-летний Игорь Лебеденко. В этом году у него 20-летний юбилей с момента дебюта за родной клуб.

При этом качество футбола «Торпедо» на общем фоне не слишком выделяется: не видно оригинальных идей, заготовок, как у той же «Алании», например. Многое держится на главном креативщике Мухаммаде Султонове, без которого игра становится совсем уж примитивной. В его отсутствие у «Торпедо» большие проблемы, яркий пример недавняя встреча с «КАМАЗом» (0:0), идущим в зоне вылета.

Если «Торпедо» пробьется в РПЛ, домашние матчи команда будет проводить в «Лужниках» на основном стадионе. В этом сезоне она принимает там же, но в Спортгородке на небольшой арене, на которую обычно ходят около тысячи зрителей. В прошлом году стадион на Автозаводской снесли — новая арена должна быть сдана только в 2025 году.

«Факел» не видели в РПЛ 21 год — сейчас у Воронежа лучший шанс, чтобы вернуться

Календарь: «СКА-Хабаровск» (Г), «Волгарь» (Д), «КАМАЗ» (Д), «Металлург» Лп (Г), «Балтика» (Г)

Выступление «Факела» в этом сезоне для не погруженных в тему ФНЛ может показаться сенсационным, но на самом деле потенциал воронежцев проглядывался еще на старте второй части предыдущего первенства. Тогда они выдали семиматчевую победную серию. Это опытная сыгранная команда со своим стилем и хорошим подбором игроков. Пожалуй, в плане быстрого перехода из обороны в атаку в лиге с ней никто не сравнится. Зато есть большие сложности при игре первым номером. Еще перед сезоном можно было предположить, что «Факел» будет бороться за топ-4.

У клуба стабильное финансирование, губернатор не забывает про «Факел» и поставил задачу по выходу в РПЛ. Главная проблема — стадион Профсоюзов, который не принадлежит клубу, он его арендует. Арену передали в безвозмездное пользование области на пять лет, сейчас там проводятся работы по устранению недостатков. Пока он не по всем параметрам соответствует условиям лицензирования, и не факт, что все претензии успеют в срок устранить. Нужно привести в порядок раздевалки, установить новое табло.

Воронеж — футбольный город, он заждался возвращения в РПЛ. С 2001 года «Факел» не видели в высшем дивизионе. Сейчас в городе едва ли не лучшая посещаемость в лиге, а если удастся в итоге подняться в премьер-лигу, народа на трибунах будет еще больше.

Зимой в «Факеле» объявился Владимир Дядюн, но ключевым персонажем ветеран не является. Бывший форвард «Динамо» в основном выходит на замену: один раз классно выступил в роли джокера, принеся важную гостевую победу над «Краснодаром-2». Еще один известный по игре в РПЛ футболист — Неманья Пейчинович. В прошлом сезоне был одним из лучших защитников в лиге, сейчас его влияния на игру команды снизилось. Главная звезда — Максим Максимов, с 20 голами лидирующий в списке бомбардиров. Хызыр Аппаев — входит в топ лиги по ассистам.

«Балтика» с Игнашевичем умеет играть против клубов РПЛ

Календарь: «Волгарь» (Г), «Металлург» Лп (Д), «Велес» (Г), «Факел» (Д)

После прихода Игнашевича «Балтика» заметно улучшила результаты, хотя весной команду штормило. Стабильности не было, но в апреле балтийцы выдали серию из четырех побед, которая пока не прервана. Классно при Игнашевиче раскрылся молодой Тамерлан Мусаев, который в этих встречах забил пять голов. Многое в плане созидания зависит от Кленкина, Казаева и Альшина.

Стиль у команды контратакующий — игра первым номером дается тяжело. Но для стыковых матчей это даже хорошо: фаворитом будет клуб из РПЛ, а «Балтика» может подловить ее в контратаке. Все мы видели, что даже на фоне «Динамо» в Кубке России калининградцы смотрелись очень солидно. В октябре на групповой стадии турнира был равный матч с «Химками» (уступили по пенальти), которые играли основой. «Балтика» крепкая команда, но, исходя из положения в таблице, из всех претендентов на стыки у нее положение хуже остальных. Даже при относительно легком календаре отыграть 4 очка от четвертого места очень сложно. Плюс, если даже удастся догнать «Енисей», то при равенстве очков красноярцы будут выше за счет преимущества в личных встречах.

«Алания» может сделать шоу, но лишние эмоции мешают стабильности

Календарь: «Акрон» (Д), «Нефтехимик» (Г), «Ротор» (Д), «КАМАЗ» (Д)

Клуб из Владикавказа год назад, как и «Оренбург», пострадал из-за непрохождения лицензирования. В этом сезоне «Алания» принимает своих соперников в Грозном — домашняя арена команды в столице Осетии снесена, а когда будет построен новый стадион, неизвестно. По регламенту РПЛ играть домашние матчи в другом регионе теперь нельзя, так что печальная история может повториться, если подопечные Гогниева вновь финишируют в топ-4. Есть версия, что «Алания» может сменить прописку и даже название на срок, пока во Владикавказе не построят новый стадион.

По игре нынешняя команда выглядит слабее себя прошлогодней. Сейчас многие находятся под впечатлением кубковой победы над «Зенитом», но в ФНЛ у «Алании» часто возникают проблемы. В весенней части уже было четыре матча без голов — при этом южане все равно остаются самыми результативными в турнире. Достоинства «Алании» — продолжение ее недостатков. Это очень эмоциональная команда, в ней играют исключительно уроженцы Осетии, уж слишком часто их подводят ненужные удаления и какие-то грубые ошибки. Это команда, которая умеет делать шоу, она никого не боится, но при этом лишние эмоции не позволяют добиваться стабильных результатов.

«Енисей» — лучшая команда ФНЛ прямо сейчас, она может обыграть любой клуб из нижней восьмерки РПЛ

Календарь: «КАМАЗ» (Д), «Краснодар-2» (Г), «Торпедо» (Д), «Велес» (Д)

Вот уж на кого точно не стоит попадать командам РПЛ в стыках. В этом сезоне красноярцы уже доказали, что статус соперника для них роли не играет. Можно вспомнить и победу над «Спартаком» в Кубке годом ранее. Прошлой осенью они оставили за бортом «Крылья», весной вынесли в гостях «Локо» (4:0), а недавно просто не оставили шансов «Рубину» (3:1). Команда набрала сумасшедший ход — это видно и по результатам в ФНЛ. Первую часть сезона она завершила на девятом месте, а весной выдала 8 побед в 9 матчах!

Догнать «Торпедо» и «Факел» уже вряд ли получится, но если темп сохранится, команда Владимира Гаранина — главный претендент на четвертое место, выводящее в стыках на 13-й клуб РПЛ. Даже «Рубину» и «Спартаку» в матчах с таким «Енисеем» ничего не гарантировано. Вообще, в последние сезоны уровни двух лиг уже не так сильно отличаются. Это видно по «Крыльям» и «Нижнему», которые поднялись наверх год назад и очень уверенно смотрятся в элите. Сейчас у «Енисея» точно будут шансы с любым представителем РПЛ из нижней восьмерки.

Если резюмировать расклады, то «Оренбург» — без пяти минут клуб РПЛ. За второе место будут спорить «Торпедо» и «Факел», а «Енисей» вряд ли отдаст четвертое место в своей нынешней форме. Кто бы ни попался клубам ФНЛ в стыках, борьба там будет максимально напряженная.

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