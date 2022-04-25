Чалов кайфует в Швейцарии, Азмун пытается найти себя в Германии. Как проявляют себя игроки, уехавшие из РПЛ в этом году

Россию зимой и весной покинули несколько десятков футболистов.

Россию зимой и весной покинули несколько десятков футболистов.

«Зенит»

Азмун забил первый гол за «Байер», Ракицкий сыграл за «Шахтер»

Ушли: н. Азмун («Байер», 2,5 млн), з. Маммана («Ривер Плейт», свободный агент), з. Ракицкий (без клуба)

Сердар Азмун был готов отыграть за «Зенит» до конца сезона, но руководству клуба так не понравились сепаратные переговоры иранца с «Байером» зимой, что пришлось прощаться раньше запланированного срока. Леверкузенцы заплатили за Азмуна 2,5 млн евро — нормальная цена с учетом завершающегося контракта. С начала марта экс-зенитовец лишь дважды вышел в стартовом составе в матче Бундеслиги, а открыть счет голам смог только в минувшем туре. Пострадал несчастный «Гройтер Фюрт», который уже гарантировал себе вылет из элиты. Гол иранца в итоге оказался победным. В этой же игре Азмун отметился результативной передачей на Паулиньо.

«Зенит» наконец отпустил Эммануэля Мамману на родину за полгода до истечения контракта. Клуб досрочно расторг соглашение с аргентинцем, которого в свое время покупал за 16 млн евро. В России он дважды рвал крестообразные связки, последние сезоны проводил в аренде у «Сочи». Защитник вернулся в родной «Ривер Плейт», но и за него измученный травмами Маммана пока почти не играет. Только в 1 из 12 матчей Кубка профессиональной лиги Аргентины он появился на поле.

Ярославу Ракицкому после 24 февраля оставаться в «Зените» было сложно. Клуб зимой вел переговоры о продлении контракта, но в итоге 32-летний защитник покинул команду в статусе свободного агента. Сначала Ракицкий поддерживал форму в харьковском «Металлисте», а в апреле присоединился к своей бывшей команде — «Шахтеру». Пока речи о полноценном контракте не идет, но Ярослав уже провел один товарищеский матч против польской «Лехии».

«Спартак»

Ларссон не может забить и в Швеции, у Хендрикса в Нидерландах дела идут лучше

Ушли: п. Хендрикс («Фейенорд», аренда), н. Ларссон (АИК, аренда), н. Понсе («Эльче», аренда), Айртон («Фламенго», аренда)

В зимнее трансферное окно «Спартак» отпустил двух игроков в аренды, еще двое уехали уже весной. Первым в Нидерланды отбыл так и не прижившийся Йоррит Хендрикс, которого отдали до конца сезона «Фейенорду». В клубе из Роттердама до этого зажигал другой отданный в аренду спартаковец Гус Тиль (21+4 во всех матчах сезона). Хендрикс тоже пришелся кстати: забил «Валвейку» сразу после перехода из «Спартака», отметился ассистом в победной игре со «Славией» в Лиге конференций. В этом турнире Хендрикс и Тиль дошли уже до полуфинала. Полузащитник является игроком ротации, ключевым персонажем его точно не назовешь, в стартовом составе он в 2022 году появился лишь однажды.

Переизбыток форвардов в «Спартаке» вынудил руководство отправить в командировку в «Эльче» Эсекеля Понсе. За испанский клуб аргентинец играет регулярно: сначала выходил на замену, а в последнее время постоянно появляется в старте. Понсе забил в первой же игре в Ла Лиге в феврале, правда, с тех пор молчит на протяжении восьми матчей.

Уже весной «Спартак» избавился еще от двоих легионеров. Джордан Ларссон после великолепного прошлого сезона совсем скис в РПЛ (0 голов в 17 матчах), не стало лучше с результативностью у него и в Швеции, где форварда арендовал АИК. В четырех матчах на счету Ларссона только один ассист.

Самым неожиданным трансфером стал переход Айртона во «Фламенго». Основной левый защитник ушел в бразильский клуб до конца 2022 года с обязательным правом выкупа. Если до конца декабря он проведет 65% матчей, «Фламенго» заплатит «Спартаку» 9 млн евро. Пока, правда, с игровой практикой у Айртона проблемы: в стартовавшем чемпионате Бразилии он еще не сыграл ни одного матча. Защитник продолжает залечивать травму, которую получил в игре с «Нижним Новгородом» после жесткого столкновения с Гоцуком.

«Локомотив»

«Локо» удачно продал бразильских защитников — Мурило прижился лучше всех

Ушли: з. Пабло («Фламенго», 2,8 млн), з. Мурило («Палмейрас», 2,2 млн), н. Зе Луиш («Аль-Таавун», свободный агент), н. Анджорин (Челси U-23, окончание аренды)

Руководство «Локо» много критиковали за не совсем адекватные покупки, но выяснилось, что и продавать оно умеет. Двое бразильский защитников ушли в общей сумме за 5 млн евро — неплохо по нынешним временам, когда российские клубы теряют игроков бесплатно. В минувшие выходные Пабло дебютировал за «Фламенго». Мурило за «Палмейрас» играет гораздо чаще (18 матчей с начала года), но он и уехал из «Локо» намного раньше.

Зе Луиша в первой части сезона игнорили оба тренера «Локомотива». После переезда в Саудовскую Аравию у нападающего с игровой практикой дела обстоят куда лучше, но вот с результативностью все не очень здорово: 1 гол в 7 матчах различных турниров. Отличиться Зе Луишу удалось в игре Азиатской лиги чемпионов против иранского «Сепахана».

Зимой «Локо» не стал продлевать аренду 20-летнего форварда Тино Анджорина, который запомнился красивым голом в ворота «Марселя» в Лиге Европы. По возвращении в «Челси» его отдали в аренду в новую команду — «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа. За нее он играет нечасто, выходит в основном на замену в концовках встреч и голами пока не отметился.

ЦСКА

Чалов в этом сезоне забил за «Базель» уже больше, чем за ЦСКА

Ушли: п. Бохинен («Салернитана», аренда), з. Васин («Кайрат», 0,1 млн евро), з. Гогуа («Туран»), н. Чалов («Базель», аренда), н. Бистрович («Карагюмрюк», аренда)

Федор Чалов — самый результативный игрок, уехавший из России минувшей зимой. Поначалу в «Базеле» он регулярно выходил в старте, в марте у него выдался отличный отрезок, когда россиянин в двух матчах отметился тремя голами. Правда, затем он стал чаще появляться со скамейки запасных, а голевое молчание хранил на протяжении полутора месяцев. Засуху удалось прервать в минувшие выходные в игре с «Люцерном». Всего за «Базель» нападающий забил 4 гола в 12 матчах. За ЦСКА в первой части сезона у него было только 3 гола.

Виктор Васин, проданный «Кайрату», регулярно выступает в чемпионате Казахстана под руководством Курбана Бердыева — 33-летний защитник провел уже пять полных матчей. А вот Седрик Гогуа, перешедший в другой казахстанский клуб «Туран», в итоге остался без команды. Из-за визовых проблем его не удалось внести в заявку, так что сейчас ивуариец находится в статусе свободного агента.

Норвежец Эмиль Бохинен отвоевал место в основе «Салернитаны», за которую уже провел семь матчей. В минувшее воскресенье он отметился первым результативным действием, выполнив навес с углового на Джурича. Регулярно играет за турецкий «Карагюмрюк» Кристиан Бистрович. За середняка суперлиги он с января успел провести 14 матчей, оформив в них 1+1 по системе «гол+пас».

«Краснодар»

Классон уже забивает за «Копенгаген», четверо легионеров так и не нашли себе команды на остаток сезона

Ушли: п. Вильена («Эспаньол», аренда 0,5 млн евро), н. Вандерсон («Интернасьонал», 0,25 млн евро), з. Спайич («Касымпаша»), Классон («Копенгаген», свободный агент), Кабелла («Монпелье», свободный агент), з. Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро», аренда), п. Крыховяк (АЕК, аренда)

Еще до массового исхода легионеров «Краснодар» покинул Тони Вильена, арендованный «Эспаньолом». Голландец у Виктора Ганчаренко переквалифицировался в крайнего защитника, а в барселонской команде действует ближе к атаке. Вильена — твердый игрок основы, всего уже провел 12 матчей в Ла Лиге, в которых отметился голом и результативной передачей. По окончании сезона «Эспаньол» сможет выкупить голландца у «Краснодара» за 2,5 млн евро.

С Урошем Спайичем «быки» расторгли контракт еще в январе, хотя сейчас он бы наверняка пригодился краснодарцам. Теперь серб регулярно играет в Турции за «Касымпашу».

Нашли команды пять легионеров, покинувшие «Краснодар» уже весной. Виктор Классон успел отметиться результативными действиями за «Копенгаген» (1+1 в 5 матчах), Реми Кабелла потихоньку отвоевывает место в составе родного «Монпелье». Вандерсон, арендованный «Интернасьоналом» до конца года, в минувшие выходные дебютировал за новый клуб. Хуниору Алонсу адаптироваться в «Атлетико Минейро» не пришлось — из этой команды он и перешел в «Краснодар» в январе. В прошлом сезоне парагваец с ней выиграл чемпионат Бразилии и уже успел провести три матча в чемпионате-2022. Гжегож Крыховяк, перебравшийся в Грецию, регулярно играет за АЕК и даже отметился забитым голом.

Не сумели найти себе клубы на остаток сезона четверо краснодарских легионеров: защитники Кайо и Рамирес, нападающие Бутхейм и Кордоба.

«Рубин»

Хвича готовится к переходу в «Наполи», Дрейер бьется за чемпионство в Дании

Ушли: в. Коновалов («Ливингстон», свободный агент), п. Хакшабанович («Юргорден», аренда), н. Дрейер («Мидтьюлланд», аренда), п. Кварацхелия («Динамо» Бт, аренда), з. Уремович («Шеффилд Юнайтед», аренда), Хван Ин Бом («Сеул», аренда)

Вратарь Иван Коновалов устал сидеть за спиной Дюпина и отправился в Шотландию, где теперь сидит за спиной поляка Макса Стрижека. Пока 27-летний россиянин не провел за «Ливингстон» ни одного матча, но все равно кайфует от атмосферы британского футбола и мечтает со временем пробиться в АПЛ.

В марте почти все казанские легионеры воспользовались правом перехода в другие чемпионаты до конца сезона. Хвича Кварацхелия доигрывает сезон на родине в Грузии, где уже забил три гола за батумское «Динамо». Ожидается, что летом он перейдет в «Наполи». В этой истории особенно обидно за «Рубин», который прошлым летом собирался выручить на трансфере Хвичи 15-20 млн евро, а теперь может вообще ничего не получить.

Лучший бомбардир казанцев Андерс Дрейер весной вернулся в «Мидтьюлланд» и успел забить два гола в четырех матчах. Сеяд Хакшабанович тоже отметился голом за «Юргорден». Защитник Филип Уремович поначалу выходил в стартовом составе за «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе, но в последних матчах оставался в запасе. Кореец Хван Ин Бом пока только ждет дебюта за «Сеул».

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