ЦСКА не провалит этот сезон. Потому что игра есть

Но нужно дождаться возвращения Дзагоева.

Пока еще рано детально сравнивать показатели прежней и нынешней троек защитников – слишком маленькая дистанция позади. Но уже очевидно: заменить Березуцких и Игнашевича вполне реально и в этом сезоне. Только по трем показателям ветераны лучше: точность пасов, верховые единоборства и отчасти перехваты (Бекао здесь показывает те же цифры). Все. В остальном (по единоборствам в целом, по отборам и подборам) новая оборона ЦСКА вполне может конкурировать. Более того, основная проблема ЦСКА сейчас не в защите, а в опорной зоне и нападении. И большая часть сложностей решаема.

У команды Гончаренко есть игра. И даже такой сложный элемент, как прессинг, работает. Именно за счет него в прошлом сезоне ЦСКА и оборонялся, и атаковал. Важными отборами на чужой половине снималась лишняя нагрузка с защиты и начиналась новая атака в максимально неудобный момент для соперника – когда тот перестраивался.

ЦСКА по-прежнему чаще всех перехватывает мяч на чужой половине поля – 15

Собирает больше всех подборов – и вообще (94), и на чужой половине (35)

Да, армейцы теперь середняки РПЛ по средней дистанции до ворот соперника при отборе (73,7 м; в прошлом сезоне было 71,7, что являлось лучшим показателем в лиге)

Но по количеству атак ЦСКА опустился с первого места всего лишь на третье – в среднем 103 атаки за матч (в прошлом сезоне – 108)

По передачам в штрафную армейцы теперь третьи – 37. Тоже неплохо. Впереди лишь – «Спартак» и «Зенит»

Все вышеперечисленные показатели либо остались на прежнем уровне, либо упали не столь значительно, чтобы сильно переживать. Единственный системообразующий элемент, в котором ЦСКА прилично просел, это острые пасы. Лидировав в прошлом сезоне с 19 передачами за матч (10 точных), армейцы упали к 9 передачам, только 3,3 из которых точные. Ну, это и логично. Если в опорной зоне выходят не Натхо, Головин и Дзагоев, а Бистрович, Бийол и крайний защитник Набабкин, то качество ощутимо просядет. Отсюда же и резко возросшее количество потерь. Из-за агрессивного стиля (большое число обостряющих передач и быстрый выход в атаку) команда Гончаренко и в прошлом сезоне была в тройке по потерям. Но тогда их было 69, а сейчас 85. И уверенное последнее место.

Однако важно понимать: игра есть. Иначе не было бы довольно качественных показателей по ключевым элементам. Да, ЦСКА мешает зашкаливающий брак и отсутствие стабильного и забивного нападающего (Чалов снова ищет себя, а Эрнандес только приехал), но идейно все по-прежнему работает. Надо только подождать. Прежде всего Дзагоева. С ним и молодые Бистрович, Бийол почувствуют себя уверенно, показатели по потерям придут в норму, плюс очевидно возрастет количество острых пасов, которых сейчас так не хватает. Наверняка усилит центр поля и приехавший из «Эвертона» Влашич. А есть еще талантливый Кучаев. Так что позитив имеется.

Главное, за что сейчас стоит переживать армейцам, – это травмы. С Дзагоевым и адаптировавшимся Эрнандесом ЦСКА снова будет бороться за еврокубки. Это точно. Но если они по каким-то причинам не смогут играть на длительном отрезке сезона, тогда действительно будет трудно. И придется ждать слишком многого от новичков.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко