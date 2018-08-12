Поражение, штанга, конфликт. Как дебютировал Смолов

Чем запомнился лучший футболист России последних трех лет в матче с «Оренбургом».

Со дня перехода Смолова в «Локомотив» соцсети железнодорожников радовали нас хэштегом #дядяФедорприехал, анонсируя скорый дебют звездного новичка.

По матчу с «Оренбургом» сравнение с мультипликационным персонажем напрашивалось все больше – лучший футболист России последних трех лет порой выглядел нереально.

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1028579469693530112

Впервые коллеги заиграли Смолова только на девятой минуте. Но это было слишком далеко от штрафной, и, похоже, Федор оказался просто не готов. Атака еще немного потрепыхалась, но вскоре притихла где-то в центральном круге.

В следующем моменте Федор решил отмахнуться от Бегича. Этот конфликт можно понять, все-таки хорват украл у Смолова прическу двухлетней давности. Понял это и судья Иванов и обошелся устным предупреждением. Но если бы матч проходил на «Открытии Арене» с Кириллом Левников в форме рефери, то это – прямая красная.

Как выяснилось позднее, разговор с судьей не задержался в памяти. Через пять минут Смолов уложил на газон Сивакова. Покажись в предыдущем моменте желтая, тут бы нарисовался шикарный вид на удаление в первом тайме.

Далее случился самый осмысленный (и случайный) проход за весь матч. Сутолока в центре поля обернулась угрозой для ворот «Оренбурга». Ради таких секунд внезапности и брали Смолова. Но удар… глядя на него, Андреас Гранквист сказал бы: «Это катастрофа».

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В конце первого тайма Смолов должен был убегать тет-а-тет с вратарем, однако не смог подстроиться под мяч и заставил Дмитрия Лоськова протяжно выругаться. Могучий русский язык в который раз помог одним словом выразить бурю эмоций.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1028614770923061253

В начале второй половины опять мог помочь случай. На пустом месте образовался момент, реализуй его Смолов, и дебют автоматически считался бы успешным. Но и здесь не повезло.

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– Прострелы! – говорил Семин Федору в перерыве на водопой. – Будь там, внутри штрафной. Леш [обращаясь к Миранчуку], поближе туда в центр. Острота нужна.

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Но больше остроты от Смолова не было, и за 15 минут до финального свистка он был заменен. «Дебют Смолова? – сказал Семин после матча. – Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего – это голы. А он не забил. Поэтому мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана».

Справедливости ради стоит признать, что два дня в новом коллективе, даже если он самый лучший, слишком короткий период для адаптации. Смолову нужно время, чтобы сработаться с новыми партнерами и понять их игру. Можно вновь вспомнить «Простоквашино». Там дядю Федора с надеждой ждали. Теперь придется немного подождать и поклонникам «Локо».

Фото: РИА Новости

Чемпионат России. 2018-19. Тур 03

«Оренбург» (Оренбург) — «Локомотив» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Чуканов, 90 (ВИДЕО).

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