Луис Адриано — не просто большой, но и разнообразный мастер!

В Казани был сыгран удивительный матч. Особенно для тех, кто ищет в футболе торжество логики.

Чемпион отказывается складывать полномочия.

Судите сами. «Спартак» был хорош в этот вечер. И в первом тайме, когда так закружил казанской защите голову, что та не знала, кого ловить, и в концовке, когда нашел в себе силы добавить. Но при этом ни одну из честно созданных возможностей не реализовал. А голы забил в результате вопиющих ошибок защитников «Рубина». В первом случае мимо мяча махнул Сесар Навас, во втором – Руслан Камболов отправил мяч в ту единственную точку, куда его отправлять было категорически нельзя.

Команды Бердыева – в первую очередь надежность: любой знает это как Отче наш. Разумеется, там, в этих командах, обязательно бывает что-то еще, но лишь как надстройка на том удивительном коллективном умении не делать глупостей. Так вот, в этом матче «Рубин» наделал их вагон и маленькую тележку. Пасы поперек собственной штрафной, рискованный дриблинг при выходе из обороны, Поиск тонких решений в обстоятельствах, где допустимы только простые, – так играть у Бердыева никогда не было принято. Это был какой-то ненастоящий «Рубин», нерубиновый. «Спартак» вполне мог еще к исходу первого тайма забить три-четыре мяча – кажется, даже в безнадежном Хабаровске неделю назад не было столько сумбура.

Видимо, Бердыев затеял что-то действительно грандиозное, раз его игроки теперь путаются даже в вещах, которые всегда составляли основы коллективного сознания. Второй тайм дал понять, что из казанской перестройки, возможно, что-то и выйдет, поскольку минут тридцать «Спартак» вообще не было видно. И это притом что Бердыев совсем не имел возможностей освежить игру и в кои-то веки не сделал ни одной замены. Не исключено, именно поэтому силы его команды в какой-то момент иссякли, и концовку снова мощнее провел соперник. Хотя, как уже сказано, решающий гол стал возможен лишь в результате очередного детского ляпа защиты «Рубина».

Впрочем, по совокупности свои три очка «Спартак», пожалуй, заслужил. Хотя бы потому, что был мощнее на старте и на финише – это известные признаки класса. А первые полчаса, кажется, вообще стали новым словом в футболе Массимо Карреры. Чтобы в каждой следующей атаке на месте центрфорварда оказывался новый игрок, врывающийся в эту зону на скорости и получающий расчетливый, несмотря на отсутствие газона, пас – такого прежде в спартаковской практике замечено не было. Ханни, Глушаков, Зобнин – кто только не появлялся на острие… Не исключено, это была специальная заготовка, чтоб расшатать казанский монолит, – кто же знал, что он сам начал крошиться.

И несправедливым будет не сказать отдельного слова о Луисе Адриано, который показал себя не просто большим, но и разнообразным мастером. В первом тайме он исполнял роль второго плана, расчищая зоны партнерам и деликатно им подыгрывая, а на финише второго выдал несколько сольных партий, одна из которых стала центральным событием вечера. Да, соперник ошибся, но его еще надо было наказать – бразилец сделал это с большим вкусом.

В целом же «Спартак» обнаружил полное соответствие своему текущему званию. В суровой Казани он смотрелся вполне по-чемпионски и тем самым недвусмысленно намекнул, что короновать «Локомотив» пока не время.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 23

«Рубин» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Нобоа, 61 (ВИДЕО) – Ханни, 18 (ВИДЕО). Адриано, 82 (ВИДЕО).

Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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