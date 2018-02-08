«Надеюсь, Месси до сих пор злится». Мельгарехо – о бизнесе в Парагвае, «Бенфике» и «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал «Матч ТВ» о Парагвае, противоборстве с Месси на «Ноу Камп» и своем универсализме.

О Парагвае

– В одном интервью вы упомянули, что в детстве жили небогато. Приходилось подрабатывать?

– Семья у нас действительно была небогатая, но родители делали все от них зависящее, сами работали очень много, чтобы дать мне возможность учиться и развивать свою футбольную карьеру. Я им за это благодарен, – говорит Мельгарехо «Матч ТВ».

– Ваш младший брат тоже занимается футболом. Как успехи?

– Растет, карьера развивается. Он сейчас во второй команде «Индепендьенте» (клуб высшего парагвайского дивизиона. – «Матч ТВ»), это как у нас «Спартак-2». И имеет все шансы пробиться в основу.

– У вас есть свой бизнес в Парагвае. Чем занимаетесь?

– Гафрированием (процесс создания складок в листовых материалах с целью улучшения прочностных характеристик. – «Матч ТВ»). Фирма функционирует уже несколько лет. Прибыльно ли это? Конечно. Такие дела продумываются очень тщательно. И создаются для того, чтобы зарабатывать, а не для того, чтобы тратить.

– Кто ведет дела, пока вы в России?

– Есть человек, которому я доверяю. Он занимается всем, пока я нахожусь далеко от фабрики.

– После карьеры планируете на этом сосредоточиться?

– Сейчас я играю в футбол, но понятно, нужно смотреть в будущее. И думать о том, что моя карьера когда-то закончится и мне нужно будет продолжать зарабатывать другим способом. И это один из путей, который поможет сохранить финансовую уверенность.

– Читал, что в Парагвае очень любят русских. Потому что часть лидеров Белого движения в России времен Гражданской войны бежала именно в вашу страну, а затем помогала Парагваю в войне с Боливией.

– Об этом мне неизвестно, хотя о войне, конечно, знаю. Причем и некоторые хронологические детали. Но главное, что она завершилась победой Парагвая. Это важная часть нашей истории. Что касается меня, то я всячески стараюсь помогать имиджу России в моей стране. Когда приглашают на телевидение, рассказываю о России только хорошее. Об открытых и честных людях.

– Правда, что большинство парагвайцев не выходит из дома без оружия, которое в стране официально разрешено?

– Так и есть. Средства самообороны присутствуют и в машинах, и в домах у очень многих. Наверное, это связано с уровнем безопасности, который не везде в Парагвае высокий. Но, мне кажется, что по-хорошему правильно было бы изменить наш менталитет в этом отношении. Потому что ношение оружия не является положительным аспектом социума. Если у кого-то есть оружие, это в любой момент может привести к каким-то нежелательным последствиям.

«Против Месси было непросто»

– Вы уехали из Парагвая в португальскую «Бенфику» в 21 год. Сложно было?

– Непросто. Но, к счастью, португальский язык не сильно отличается от испанского, поэтому я быстро освоился. Хватало и соотечественников, которые играли в том же чемпионате. Это помогло.

– В Португалию вы приезжали атакующим игроком, но в «Бенфике» стали в итоге левым защитником. Полезный опыт?

– Жорже Жезуш попробовал меня на этой позиции. И, в общем-то, получилось что-то достойное, на мой взгляд. Жезуш – очень сильный специалист. Благодарен ему за все.

– В декабре 2012-го вы в качестве защитника сыграли на ноль против «Барселоны» и Месси на «Ноу Камп». Аргентинец был как раз на вашем фланге. Как его сдержали?

– Надеюсь, Месси до сих пор с недовольством вспоминает тот матч. Я его очень хорошо помню. Все мы знаем, что против «Барселоны» весьма нелегко играть, так и было в тот вечер. Точно так же очень непросто сдержать Месси. Но я своими действиями доволен. Пусть аргентинец расстроился после матча, главное, что я выполнил задачу.

– Поняли, почему Месси – лучший в мире?

– Это игрок столь высокого уровня, что «Барселона» без него вообще не такая серьезная команда, как с ним. Конечно, Лео всегда выделяется. Просто потому что он – лучший. Тут даже говорить не о чем.

– Удалось пообщаться?

– Нет. После игры поменялся футболками с Алексисом Санчесом.

– Тогда вами всерьез интересовался «Ливерпуль». Почему переход сорвался?

– Клубы не договорились. Всех деталей не знаю, но условия между руководством «Ливерпуля» и «Бенфики» не были согласованы.

– Вы достойно противостояли Месси, играли в финале Лиги Европы против «Челси», забивали в чемпионате Португалии. Почему уехали именно в «Кубань»?

– Никогда не жалел об этом решении. Хотел уйти в чемпионат России, а «Кубань» сделала предложение, которое устроило «Бенфику». Я провел уже много лет в России – и абсолютно здесь счастлив.

– В «Кубани» вы поиграли минимум на трех позициях: при Кучуке - слева в защите, при Гончаренко - на фланге полузащиты, а Дмитрий Хохлов удачно попробовал вас в центре нападения. Где больше всего пользы от вас?

– У меня нет предпочтений. Если честно, то такое ощущение, что за карьеру выступал чуть ли не на всех позициях полевого игрока.

«Я готов к трудностям»

– В «Спартак» вы приходили одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Почему не получилось сразу заиграть?

– Прежде всего потому, что у меня не было достаточно возможностей, чтобы в игре доказать свою состоятельность. Но даже если не использовал какой-то шанс, который мне предоставляли, я сжимал зубы и продолжал работать. В карьере порой случаются такие моменты – нужно быть к ним готовым. Я – готов. Приходя в «Спартак», понимал, что это вызов и нужно будет пахать, бороться и доказывать. И я это делаю и буду делать – это в моем характере.

– Каким вам запомнился Аленичев?

– Благодарен ему за все. О работе с ним сложилось хорошее, позитивное впечатление. Для него приход в «Спартак» тоже был определенным вызовом. Не все шло гладко, но он старался преодолевать сложности. Мне нравятся такие черты в людях.

– По системе «гол+пас» в этом сезоне вы уже набрали пять очков (2 гола и 3 передачи) – столько же, сколько в двух прошлых сезонах вместе взятых. Что изменилось?

– Сколько мячей забил помню, а голевые передачи не считал. Что касается того, почему стало получаться, - наверное, потому, что прошло определенное время, я адаптировался к требованиям команды, к партнерам на поле. Плюс у меня, как мне кажется, теперь больше возможностей показать, что я могу.

– Каррера говорит, что к вам пришла уверенность. Раньше ее не было?

– Она появилась, потому что мне стали больше доверять. Когда набираешь игровые минуты, растет уверенность. Если начинает получаться, ее становится еще больше.

– Как вам работается с Каррерой?

– Ощущения очень хорошие. Этот тренер показал за прошедшие полтора года, что он может достигать результата, добиваться побед, которые нам так давно были нужны. Надеюсь, дальше будет только лучше.

– Главное впечатление от Лиги чемпионов?

– Домашний матч с «Севильей, когда мы победили 5:1. Это сильная испанская команда. Тот матч стал результатом прекрасной работы всего «Спартака».

– Уехав из Португалии, вы перестали получать приглашения в сборную Парагвая. В этом плане не пожалели, что покинули «Бенфику»?

– Нет. Продолжаю работать. Это вообще мое кредо: работать, доказывать и ждать свой шанс. Чтобы потом использовать его по максимуму. Уверен, шанс будет. Я просто его жду.

– Когда последний раз тренеры сборной общались с вами?

– Сейчас у сборной нет тренера – ждем, когда его назначат. Думаю, он будет выбирать хороших игроков к себе в команду.

Фото: Paul Thomas / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Спартак», РИА Новости/Алексей Филиппов

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