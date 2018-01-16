Известный агент Шандор Варга рассказывает «Матч ТВ», о чем думает главный тренер лондонского «Арсенала» и при чем здесь форвард «Краснодара» Федор Смолов.

– Насколько близка к правде информация, что «Брайтон» готов купить Смолова?

– Насколько я знаю, «Брайтон» довольно активен на трансферном рынке. Некоторые мои коллеги вплотную работают с этим клубом. Поэтому не исключаю такой вариант.

– От клубов выше «Брайтона» и «Вест Хэма» предложений ждать не стоит?

– А сколько игроков за последние пять лет перешли из РФПЛ в один из топ-клубов Европы? Ни одного. К сожалению, ваш чемпионат сейчас не на том уровне, сборная России скромно выступила на Евро, а в отборочном турнире к ЧМ-2018 не участвует. У российских игроков было немного шансов проявить себя. Хотя те, кто знает талант Смолова, понимают, что это хороший футболист. Считаю, он мог бы помочь любому клубу, даже грандам. Я за ним в последнее время близко слежу. У него очень хорошие игровые качества.

– К вам обращались по поводу Смолова?

– Было пару конкретных разговоров – с Арсеном Венгером и Роем Ходжсоном, который работает теперь в «Кристал Пэлас». В АПЛ скаутские отделы трудятся очень серьезно. И оба тренера получили отчет о Смолове. Они знают про него. А в декабре после жеребьевки ЧМ-2018 мы вместе с Черчесовым были на нескольких матчах, общались с людьми. Понятно, что тренер может рассказать об игроке то, что ни скауты, ни клубы не скажут.

– Муса, Ниасс, Думбия – топ-игроки РФПЛ последних лет - испытывали серьезные проблемы, попав в АПЛ. Это не отпугивает английские клубы?

– Если ты счастлив в России, много забиваешь, то нужно серьезно подумать, переходить в какую-нибудь скромную команду, которая борется за выживание в АПЛ или нет. Да, ты можешь попробовать обратить внимание грандов, но есть вероятность, что ничего не получится, а клуб вылетит в чемпионшип. А что творится в чемпионшипе, вам может рассказать Слуцкий. Это похуже АПЛ.

– Дзюба и Шатов оказались не нужны «Зениту». Они могут быть интересны в Европе?

– Конечно. Это хорошие футболисты. Я слегка удивлен происходящим. Думаю, многие клубы с удовольствием их возьмут. Обращался ли ко мне кто-то? Пока нет.

– Осенью вы говорили, что, если Санчес и Озил не подпишут новые контракты с «Арсеналом», то интерес лондонского клуба к Головину может вырасти. Пока все идет к тому, что Санчес и Озил уйдут.

– Да, полагаю, это повышает интерес к Головину. Но я с декабря не общался с Венгером.

– Кто из молодых в России еще привлекает внимание в Европе?

– Миранчуки. У этих парней очень большой потенциал. Но «Локомотив» сейчас на полном ходу, может стать чемпионом, попасть в Лигу чемпионов – надо ли им вообще уходить в ближайшее время? Понимаю, что для агента это звучит нетипично. Но я работал с Шовковским, и рад, что он никуда не ушел из киевского «Динамо». Гиггз и Мальдини всю жизнь провели в одной команде. Пересекался с Игнашевичем – мне приятно, что он остался в ЦСКА на долгие годы. Необязательно уходить, чтобы добиться чего-то. Выиграть, например, Лигу Европы, чемпионат России, со сборной показать хороший результат.

Фото: ФК «Краснодар»

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