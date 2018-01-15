Почему их нет на сборе в Дубае? «Матч ТВ» проясняет судьбу пятерых игроков «Зенита»

Как уже сообщал «Матч ТВ», на первый зимний сбор «Зенита» в Дубай не полетели нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов, а также защитники Александр Анюков, Иван Новосельцев и вратарь Михаил Кержаков. Причины — в этом материале.

Дзюба будет лечиться...

Сразу оговоримся: по нашим данным, «Зенит» не собирается продавать Дзюбу, Шатова, Анюкова и Кержакова. Во всяком случае, в ходе зимнего трансферного окна.

Дзюба остался в Петербурге по медицинским соображениям. Традиционный медосмотр форвард прошел одним из первых. Выяснилось, что необходимо более углубленное обследование, которое игрок начнет проходить в ближайшее время.По его итогам станет ясно, как Дзюба будет готовиться ко второй части сезона. Один из вариантов — форму после лечения нападающий наберет в «Зените-2», и если все пойдет хорошо, вернется в основную команду.

В то же время нельзя исключать, что Дзюбу после восстановления отдадут до конца сезона в аренду, причем в зарубежный клуб.

…а Шатов - набирать форму в «Зените-2»

Что касается Олега Шатова, то, судя по всему, Роберто Манчини не взял его на сбор по спортивному принципу. Главного тренера «Зенита» не совсем устраивало состояние полузащитника минувшей осенью. Тому есть объективные причины: мелкие травмы часто выбивали Шатова из ритма и мешали набрать кондиции. Однако Манчини сейчас в таком положении, что времени на ожидание и эксперименты у него нет: на зимних сборах предстоит наигрывать тех, кто постарается догнать в чемпионате «Локомотив».

Поэтому Шатов отправляется в «Зенит-2». При этом, по нашим данным, дорога в главную команду для него не закрыта. Более того, для хавбека разрабатывается специальная система занятий, которая поможет не только получать игровую практику во второй команде, но и ускоренными темпами набирать форму.

Под руководством Константина Зырянова станут работать и Михаил Кержаков с Александром Анюковым. Последним, как стало известно «Матч ТВ», интересовались самарские «Крылья Советов», которые хотели пригласить своего воспитанника, чтобы он помог в борьбе за возвращение в премьер-лигу. Однако «Зенит» наверняка заинтересован оставить Анюкова не только как игрока на случай форс-мажора, но и для последующей работы в клубной структуре. Ведь в Петербурге футболист уже больше 12 лет и является одним из любимцев болельщиков. Не исключено, что в ближайшее время Анюкову предложат новый контракт, согласно которому он будет играть за «Зенит-2» и постепенно готовить себя к новой роли.

А вот защитнику Ивану Новосельцеву, также не поехавшему на сбор, скорее всего, подыщут вариант дальнейшего трудоустройства.

Как бы там ни было, «Зенит» приступил к работе в Дубае, от которой в ходе весенней части сезона будет зависеть очень многое. В том числе нынешние тренировки должны помочь положительному ответу на вопрос, верные ли кадровые решения принял Манчини.

Источник: «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф