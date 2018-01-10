Валерий Шмаров: «Заменить Зе Луиша Смоловым – бомба!»

Знаменитый в прошлом нападающий «Спартака» категоричен: за 20 миллионов фунтов клуб точно должен отпустить Зе Луиша в «Брайтон».
– Одна из самых обсуждаемых тем последних дней – уход Зе Луиша в «Брайтон»…
– …Первый раз от вас слышу.
– Только ленивый не написал про это.
– Для меня удивительно. Зе Луиш далеко не топовый игрок, не Вагнер и не Халк. Когда что-то получается – добротный футболист, но чаще у него не получается. Да и травмам подвержен.
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– Тем не менее за него, по неофициальным данным, предлагают 20 миллионов фунтов.
– Если так, однозначно надо отдавать.
– Есть еще штришок: «Спартак» сейчас улетал на сборы в Дубай, и все игроки были в клубной экипировке, а один Зе Луиш – нет. По вашему опыту этот факт о чем-то говорит?
– Вопрос дисциплины. Если было объявлено: всем приходить в форме, то дело одно. Но сильно сомневаюсь, что так могло быть. Скорее, просто хотел нарядным полететь в самолете в красивую страну.
– Другой слух касательно форвардов «Спартака» и АПЛ – что за Промеса «Эвертон» предлагает те же 20 миллионов.
– А вот тут имеются большие сомнения. Такого мастера в «Спартаке» давно не было, играет отлично. Его надо оставлять в команде всеми правдами и неправдами.
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– Вплоть до того, что Каррере идти на поклон к Федуну?
– Даже так. Зе Луиша надо отпускать, если дают такие деньги, а ради того чтобы оставить Промеса, следует использовать все шансы, иначе в тройку будет попасть непросто.
– С вашей точки зрения получается странным, что за африканца и голландца предлагают одинаковые деньги?
– Тут уже хозяин-барин. Кто сколько готов платить, столько и платит. Всякое бывает.
– Рассмотрим вариант, что уйдут оба. Кого тогда брать на замену: вернуться к варианту со Смоловым? Рассмотреть возвращение Дзюбы?
– Смолов бы очень помог. Зе Луиша бы заменил. Федя – настоящий наконечник, который может заправлять в ворота. Он нападающий именно такого типа, будет забивать.
– Но с точки зрения цепляться за мяч впереди – одна из ролей Зе Луиша – Дзюба многим кажется равноценной заменой.
– После такого расставания со «Спартаком» рассуждения о возвращении Дзюбы звучат, скорее, как анекдот. А вот, если получится со Смоловым и оставить Промеса – это будет большая удача. Для нашего чемпионата поменять Зе Луиша на Смолова просто бомба!
– Прямо такая огромная разница?
– Нападающий ценится голами или хотя бы передачами. У Смолова здесь явное превосходство.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; РИА Новости/Алексей Куденко; ФК «Краснодар»